Grande Fratello Vip, Valeria in lacrime: Morello eliminato

🌐 Grande Fratello Vip 2026, decima puntata esplosiva su Canale 5. Valeria Marini minaccia di abbandonare la Casa, Moreno Morello viene eliminato e le tensioni tra concorrenti raggiungono nuovi livelli. Tra le rivalità di Guendalina Tavassi, le polemiche su Alex Belli e Marina La Rosa, il commovente incontro di Giancarlo Danto con il padre e nuove nomination, Ilary Blasi guida una serata ricca di emozioni e colpi di scena.

Grande Fratello Vip, decima puntata: Valeria Marini vuole lasciare

Lacrime, nervosismo e una dichiarazione che sorprende tutti. La vera protagonista della puntata del 16 ottobre 2026 è Valeria Marini, che attraversa un momento di profondo sconforto e annuncia l’intenzione di abbandonare il reality.

La showgirl non nasconde il proprio disagio per le tensioni accumulate nella Casa e per le reazioni suscitate dalla caduta con Carmen Di Pietro, diventata virale sui social.

«Non ce la faccio più psicologicamente», confessa, spiegando di aver trascorso diverse notti senza dormire.

La situazione precipita quando i concorrenti sono chiamati a schierarsi durante il confronto legato all’eliminazione. Valeria sostiene Moreno Morello, ritenendolo una persona sincera, nonostante le incomprensioni.

Alex Belli cerca di convincerla a restare, ma la showgirl ribadisce la propria stanchezza.

Moreno Morello eliminato: il verdetto del televoto

Il secondo momento decisivo riguarda l’eliminazione.

A contendersi la permanenza sono Moreno Morello, Marina La Rosa, Jonathan Kashanian e Andreas Müller, dopo che Megan Ria e Giacomo Gallani erano stati salvati dal pubblico.

La conduttrice apre la busta e annuncia il verdetto: Moreno Morello deve abbandonare definitivamente il programma.

L’ex inviato di Striscia la Notizia accoglie il risultato con amarezza, lasciando intendere di aver vissuto un percorso difficile, segnato da alleanze e rapporti complicati.

A suo giudizio, chi entra nella Casa senza legami preesistenti può incontrare maggiori difficoltà rispetto a chi dispone già di punti di riferimento.

Per Morello arriva comunque il momento di riabbracciare la moglie Laura.

Guendalina Tavassi contro i giovani: la Casa è spaccata

Le tensioni tra veterani e concorrenti più giovani esplodono nuovamente. Al centro della discussione finisce Guendalina Tavassi, protagonista di uno scontro con Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian.

Tutto nasce da alcune incomprensioni sulla gestione della spesa settimanale, ma il confronto si allarga rapidamente alle strategie di gioco.

Guendalina sospetta che Jonathan influenzi le decisioni dei ragazzi. Varsi respinge l’accusa e rivendica la propria autonomia.

La divisione tra i gruppi diventa sempre più evidente, con alleanze fragili e nuove rivalità.

Alex Belli e Marina La Rosa: amicizia o strategia?

A incuriosire i concorrenti è anche la crescente sintonia tra Alex Belli e Marina La Rosa.

Dopo le incomprensioni iniziali, i due sembrano aver trovato un equilibrio che suscita interrogativi.

Marina esclude una relazione sentimentale, pur ammettendo di apprezzare alcuni aspetti della personalità di Alex.

Resta però il dubbio che accompagna molte dinamiche del reality: legame sincero oppure alleanza strategica?

Giancarlo Danto riabbraccia il padre: lacrime in diretta

Tra i momenti più emozionanti della serata c’è la sorpresa organizzata per Giancarlo Danto.

Il concorrente può finalmente riabbracciare il padre Carmelo, con il quale ha vissuto un rapporto non sempre semplice.

L’incontro diventa un’occasione per parlare delle difficoltà passate e del desiderio di costruire una relazione più aperta.

Abbracci, commozione e parole affettuose regalano alla puntata una parentesi familiare lontana dalle polemiche.

Valeria e Carmen contro i giovani: vince lo spettacolo

Ilary Blasi concede spazio anche alla Battle dei Talenti.

Valeria Marini e Carmen Di Pietro si esibiscono sulle note di Vamos a bailar, dopo aver ricevuto un videomessaggio da Paola Iezzi.

I giovani rispondono con un medley ispirato a Happy Days e Grease, conquistando la preferenza del pubblico social.

Intanto, il confronto tra Andreas Müller e Megan Ria evidenzia nuove distanze caratteriali: Andreas rifiuta di partecipare a un’esibizione improvvisata, spiegando di non sentirsi a proprio agio.

Nomination Grande Fratello Vip: chi rischia l’eliminazione

Il finale riporta alta la tensione.

Valeria Marini riceve numerosi voti dai compagni e tenta provocatoriamente di nominare se stessa, ribadendo il desiderio di lasciare il programma. La scelta viene considerata non valida.

Al termine delle votazioni, finiscono al televoto Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian.

Il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.

La decima puntata si chiude così con un’eliminazione definitiva, una possibile rinuncia volontaria e una Casa sempre più divisa. Il Grande Fratello Vip entra nella sua fase più imprevedibile.