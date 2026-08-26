Giornata del cane, in Italia l’estate fa paura: 130mila abbandoni

🌐 Giornata mondiale del cane, l’Italia si divide tra un amore sempre più forte per gli animali e l’emergenza abbandoni: ogni anno si stimano circa 130mila animali lasciati per strada, mentre 6,1 milioni di italiani quest’estate hanno scelto di partire con il proprio pet.

Il 26 agosto dovrebbe essere soltanto una giornata per celebrare il rapporto speciale tra persone e cani. In Italia, però, la Giornata mondiale del cane arriva nel pieno di un’estate che ripropone una contraddizione difficile da ignorare: gli animali da compagnia sono sempre più considerati parte della famiglia, ma migliaia di loro vengono ancora abbandonati proprio quando arrivano le vacanze.

Il fenomeno raggiunge il suo picco nei mesi estivi. Le stime disponibili parlano di circa 130mila animali domestici abbandonati ogni anno in Italia, con una componente significativa rappresentata da cani e gatti. Secondo i dati diffusi in occasione dell’estate, circa il 30% degli abbandoni si concentra nei mesi estivi.

Eppure, nello stesso periodo, cresce anche la disponibilità degli italiani a organizzare le proprie vacanze insieme agli animali. Quest’estate sono 6,1 milioni le persone che hanno viaggiato con il proprio animale domestico, un dato che racconta quanto il rapporto con cani, gatti e altri pet sia ormai cambiato.

Sono due fotografie della stessa società. Da una parte l’animale sempre più integrato nella vita quotidiana, dall’altra una quota ancora drammatica di persone che, davanti alla difficoltà di organizzare una vacanza, sceglie la soluzione più crudele.

Giornata mondiale del cane, perché si celebra il 26 agosto

La ricorrenza è nata negli Stati Uniti nel 2004 per iniziativa dell’esperta di animali domestici Colleen Paige.

La data non fu scelta casualmente. Il 26 agosto era infatti il giorno in cui, quando aveva dieci anni, la famiglia di Paige adottò il suo primo cane, un Labrador chiamato Sheltie.

Da allora la giornata si è trasformata in un appuntamento internazionale dedicato non soltanto alla celebrazione dei cani, ma anche alla sensibilizzazione sul loro benessere, sulla tutela e sulla responsabilità dei proprietari.

In Italia il tema assume una particolare rilevanza perché arriva nel momento più delicato dell’anno per canili, rifugi e associazioni impegnate nei recuperi.

Il periodo delle vacanze, infatti, può trasformarsi in una vera emergenza.

Abbandono dei cani, agosto resta il mese più delicato

L’estate concentra una quota significativa degli abbandoni annuali. Le stime diffuse negli ultimi giorni indicano che circa il 30% dei 130mila abbandoni annui avviene nei mesi estivi.

Dietro questa percentuale ci sono storie molto diverse: cani lasciati lungo una strada, animali consegnati improvvisamente a strutture già sovraffollate, cucciolate non gestite e rinunce di proprietà che spesso arrivano quando la famiglia si trova davanti alla necessità di organizzare il periodo delle ferie.

Agosto diventa così un mese particolarmente difficile.

Il problema non riguarda soltanto l’atto dell’abbandono in sé. Un cane lasciato senza protezione può essere investito, morire per disidratazione o fame, ammalarsi oppure provocare incidenti stradali.

È una situazione che coinvolge quindi benessere animale, sicurezza pubblica e costi sociali.

Il dato più drammatico riguarda la sopravvivenza

Tra le cifre che accompagnano le campagne contro l’abbandono ce n’è una particolarmente pesante: secondo le stime richiamate dalle associazioni animaliste, oltre l’80% degli animali abbandonati non sopravvive al primo mese.

È una percentuale che rende immediatamente comprensibile la gravità del fenomeno.

Un animale domestico abituato alla presenza dell’uomo non possiede necessariamente le capacità per affrontare autonomamente un ambiente urbano o rurale. Può non essere in grado di procurarsi cibo e acqua, non riconoscere i pericoli della strada o essere esposto a condizioni climatiche estreme.

Per un cane abbandonato in piena estate, inoltre, il caldo rappresenta un ulteriore rischio.

Le temperature elevate possono aggravare rapidamente disidratazione e stress termico, soprattutto negli animali lasciati senza accesso all’acqua o costretti a muoversi sull’asfalto nelle ore più calde.

In Italia ci sono 9,1 milioni di cani

Il contrasto con la realtà quotidiana delle famiglie italiane è evidente.

I dati più recenti indicano che nel nostro Paese vivono circa 9,1 milioni di cani di proprietà, presenti nel 28,7% delle famiglie. Considerando invece l’insieme degli animali da compagnia, la percentuale di nuclei familiari coinvolti supera la metà.

Il cane è quindi ormai stabilmente dentro la struttura familiare italiana.

Dormire in casa, viaggiare insieme, frequentare parchi e spiagge, andare dal veterinario e organizzare attività dedicate sono diventate abitudini sempre più comuni.

Questa trasformazione ha fatto nascere anche un mercato e una cultura del pet friendly, con strutture ricettive, ristoranti, spiagge e servizi specializzati che cercano di adattarsi alla presenza degli animali.

Ed è proprio qui che emerge il secondo dato di questa estate.

Vacanze con il cane, 6,1 milioni di italiani hanno detto sì

Quest’estate sono stati 6,1 milioni gli italiani che hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico, secondo un’analisi realizzata su dati Coldiretti/Ixè. La cifra equivale a quasi una persona su sei tra coloro che si mettono in viaggio.

Il dato mostra una crescita del cosiddetto pet tourism, cioè un modo di viaggiare nel quale l’animale non viene più considerato un ostacolo alla vacanza, ma un componente del viaggio.

Tra i proprietari di animali domestici, il 30% ha deciso di portare il proprio pet con sé, mentre il 43% ha scelto di affidarlo a familiari, amici o pensioni specializzate. Un ulteriore 27%, invece, avrebbe voluto partire insieme all’animale ma ha rinunciato proprio per la mancanza di strutture adeguate.

Quest’ultimo dato è particolarmente significativo.

Il problema non è sempre la volontà: servono più strutture pet friendly

Il fatto che milioni di italiani viaggino con il proprio animale dimostra che qualcosa è cambiato. Ma il numero di persone costrette a rinunciare alla partenza insieme al pet evidenzia una carenza ancora presente.

Il turismo pet friendly è cresciuto, ma non è ancora uniforme.

Alberghi, bed & breakfast e agriturismi si stanno attrezzando con maggiore frequenza. Anche alcune spiagge hanno creato aree dedicate, punti acqua, zone d’ombra e servizi specifici.

Ma trovare una sistemazione realmente adatta a un animale può ancora essere complicato, soprattutto nelle località più richieste e nei periodi di alta stagione.

La conseguenza è che alcune famiglie devono organizzarsi con largo anticipo.

E quando questa pianificazione non avviene, il rischio è che un animale venga percepito erroneamente come un problema da risolvere all’ultimo momento.

Abbandonare un animale non è una soluzione: è un reato

L’abbandono non è soltanto un comportamento moralmente inaccettabile. In Italia è un reato previsto dal Codice penale.

L’articolo 727 punisce chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Le sanzioni previste comprendono l’arresto fino a un anno o un’ammenda che può arrivare a 10mila euro.

La norma non riguarda quindi soltanto il caso eclatante del cane lasciato lungo un’autostrada.

L’obiettivo è tutelare un animale che dipende dalle persone e che viene improvvisamente privato delle condizioni necessarie alla propria sopravvivenza.

La responsabilità inizia molto prima delle vacanze: adottare un cane significa assumersi un impegno che può durare quindici anni o anche più.

Il vero problema nasce prima della partenza

Le campagne contro l’abbandono spesso si concentrano sul momento in cui l’animale viene lasciato per strada. Ma la prevenzione deve iniziare molto prima.

Un cane non dovrebbe essere adottato senza aver valutato tempo disponibile, costi veterinari, alimentazione, gestione quotidiana, esigenze comportamentali e organizzazione familiare.

Allo stesso modo, chi decide di partire deve verificare con anticipo come viaggiare, dove soggiornare e quali strutture accettano animali.

Se portare il cane in vacanza non è possibile, esistono alternative responsabili: persone di fiducia, pensioni qualificate o servizi professionali.

Il punto fondamentale è che l’animale non può diventare una variabile da eliminare quando cambia il programma della famiglia.

Cosa fare se si trova un cane abbandonato

Il periodo estivo rende più frequenti anche gli avvistamenti di animali vaganti.

Se si incontra un cane che appare smarrito o abbandonato, è importante evitare di inseguirlo o mettersi in situazioni pericolose. Se l’animale si trova vicino alla strada, la priorità è evitare ulteriori rischi per lui e per le persone.

Una segnalazione alle autorità locali o ai servizi veterinari competenti può consentire di attivare rapidamente il recupero.

Se possibile e senza esporsi a pericoli, possono essere utili fotografie, posizione precisa, direzione di movimento e caratteristiche dell’animale.

Sono informazioni che possono facilitare la ricerca del proprietario oppure l’intervento di chi si occupa del recupero.

Una giornata per festeggiare, ma anche per scegliere

La Giornata mondiale del cane arriva dunque con un messaggio che va oltre la celebrazione.

In Italia il cane è sempre più spesso considerato un membro della famiglia. Lo dimostrano i 9,1 milioni di esemplari presenti nelle case e i milioni di italiani che scelgono di organizzare le vacanze insieme al proprio animale.

Ma il numero degli abbandoni dimostra che questa evoluzione culturale non è ancora completa.

Le due realtà convivono: da una parte un turismo sempre più attento alle esigenze dei pet, dall’altra un fenomeno che ogni estate torna a riempire strade, rifugi e strutture di accoglienza.

La vera sfida è fare in modo che la prima realtà cancelli progressivamente la seconda.

Perché celebrare il cane il 26 agosto significa soprattutto ricordare che l’affetto non può essere stagionale. Un animale non è un bagaglio da lasciare a casa quando iniziano le vacanze, ma una responsabilità che continua ogni giorno dell’anno.