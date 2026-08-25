3:20 pm, 25 Agosto 26 calendario

Il trench Burberry entra nel museo: il V&A celebra l’icona senza tempo

Di: Ginevra Fiano

🌐 Ci sono capi che seguono le tendenze e altri che le attraversano, rimanendo immutati nella loro capacità di definire un’estetica. Il trench Burberry appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Nato dall’ingegno di Thomas Burberry alla fine dell’Ottocento e diventato nel tempo sinonimo di eleganza funzionale, il capo simbolo della maison britannica sarà protagonista di “The Burberry Trench: Crafting an Icon”, la nuova mostra allestita dal Victoria and Albert Museum di Londra fino al 3 gennaio 2027.

Realizzata in collaborazione con Burberry in occasione del 170° anniversario della maison, l’esposizione racconta l’evoluzione di un indumento che ha saputo superare la sua originaria funzione tecnica per trasformarsi in uno dei codici estetici più riconoscibili del lusso contemporaneo. Un viaggio tra artigianalità, innovazione tessile e cultura visiva che restituisce al trench il suo ruolo di autentica icona del design britannico.

Il percorso espositivo riunisce pezzi provenienti dagli archivi Burberry e dalle collezioni del V&A, mettendo in dialogo modelli storici, materiali d’archivio, fotografie, schizzi progettuali e documenti originali. Al centro del racconto c’è naturalmente la gabardine, il tessuto brevettato da Thomas Burberry nel 1879, rivoluzionario per leggerezza, resistenza e impermeabilità, destinato a cambiare per sempre il concetto di outerwear.

Pensato inizialmente per esploratori, ufficiali e viaggiatori, il trench ha progressivamente conquistato Hollywood, le passerelle e lo street style, attraversando epoche e generazioni senza perdere la propria identità. Da Humphrey Bogart ad Audrey Hepburn, fino alle reinterpretazioni dei direttori creativi che si sono succeduti alla guida della maison, il capo continua a incarnare un equilibrio raro tra heritage e contemporaneità.

La mostra esplora proprio questa straordinaria capacità di evoluzione, evidenziando come il trench sia riuscito a mantenere intatti i propri codici – dalla cintura ai bottoni doppiopetto, dagli alamari alla silhouette – pur adattandosi ai linguaggi estetici di ogni stagione. Più che un semplice impermeabile, è diventato un oggetto culturale, un simbolo di stile trasversale alle mode e alle generazioni.

L’esposizione si inserisce nel programma di celebrazioni per i 170 anni di Burberry, che negli ultimi mesi ha rilanciato il proprio patrimonio attraverso la campagna globale “The Trench: Portraits of an Icon”, affidata all’obiettivo di Tim Walker. Un progetto che riafferma il valore del trench come manifesto dell’identità della maison e come emblema dello stile britannico nel mondo.

L’approdo del trench nelle sale del Victoria and Albert Museum sancisce definitivamente il suo passaggio da capo d’abbigliamento a patrimonio del design. Non solo un classico del guardaroba, ma un esempio di come innovazione, savoir-faire e linguaggio della moda possano convergere in un oggetto capace di attraversare oltre un secolo di storia senza perdere la propria forza narrativa.

In un momento in cui il lusso riscopre il valore dell’heritage e dell’eccellenza manifatturiera, il V&A dedica così una mostra a un’icona che continua a definire il concetto stesso di timeless fashion: un capo nato per proteggere dalla pioggia e diventato, nel tempo, uno dei simboli più sofisticati dell’eleganza internazionale.

25 Agosto 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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