Giornata contro la Violenza sulle donne MetroLunario del 25 novembre
🌐 Il 25 novembre 2026 celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza che richiama l’assassinio delle sorelle Mirabal nel 1960. Il calendario religioso ricorda Santa Caterina d’Alessandria, mentre fra i compleanni celebri figura Christina Applegate. Nell’oroscopo il segno simbolicamente favorito è il Toro.
Santo del giorno: Santa Caterina d’Alessandria
Il 25 novembre la Chiesa cattolica ricorda Santa Caterina d’Alessandria, figura venerata come martire cristiana.
Secondo la tradizione agiografica, Caterina era una giovane donna colta che difese la propria fede davanti alle autorità imperiali.
Il suo culto si diffuse ampiamente durante il Medioevo, accompagnato da racconti e leggende la cui storicità rimane discussa.
È spesso raffigurata con una ruota, simbolo del supplizio che la tradizione le attribuisce.
La sua figura è stata associata alla protezione di studiosi, filosofi e giovani donne.
Accadde oggi: 1960, vengono assassinate le sorelle Mirabal
Il 25 novembre 1960 tre sorelle dominicane, Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, vennero assassinate da uomini legati alla dittatura di Rafael Trujillo.
Le donne erano impegnate nell’opposizione al regime e divennero simboli della resistenza alla repressione politica.
La loro morte contribuì a rafforzare l’opposizione alla dittatura.
Nel 1999 le Nazioni Unite proclamarono il 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Nel 2026 ricorrono 66 anni dall’assassinio.
Nati il 25 novembre: Christina Applegate, talento televisivo
Il 25 novembre 1971 nasceva a Hollywood Christina Applegate, attrice statunitense.
Nel 2026 compie 55 anni.
La popolarità arrivò attraverso la televisione, prima con la serie Sposati… con figli e successivamente con altre produzioni di successo.
Ha interpretato numerosi ruoli comici e drammatici, mostrando una notevole versatilità.
Eventi e curiosità: le scarpe rosse e il simbolo della denuncia
Le scarpe rosse sono diventate uno dei simboli più riconoscibili delle iniziative contro la violenza sulle donne.
Installazioni artistiche, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione le utilizzano per rappresentare simbolicamente le vittime.
In Italia è attivo il numero nazionale 1522, servizio gratuito dedicato all’assistenza per situazioni di violenza e stalking.
La ricorrenza richiama anche il ruolo della prevenzione, dell’educazione e della protezione delle persone esposte a violenza.
Segno più fortunato del 25 novembre 2026: Toro
Il Toro succede al Leone.
Venere in Bilancia viene interpretata simbolicamente come un elemento favorevole alla ricerca di stabilità e armonia.
Amore, soldi e salute: le aspettative del Toro
Amore: rispetto reciproco, ascolto e serenità costituiscono i temi della lettura sentimentale.
Soldi: la prudenza e l’organizzazione restano preferibili agli acquisti impulsivi.
Salute: attenzione al riposo e alle abitudini quotidiane, senza attribuire capacità predittive all’oroscopo.
MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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