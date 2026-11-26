🌐 Un raid a Gaza uccide un responsabile della sicurezza interna di Hamas, la moglie e le figlie di 15 e 13 anni. Nuovi attacchi il 26 novembre. Amnesty International denuncia i danni alla salute e chiede indagini, senza conclusioni definitive sull’intento di impedire le nascite.

Quattro morti nell’appartamento di al-Shati

Due sorelle adolescenti, la madre e il padre sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano contro un appartamento nel campo profughi di al-Shati, a ovest di Gaza City. Il bombardamento è avvenuto nelle prime ore del 25 novembre 2026. Le fonti mediche dell’ospedale al-Shifa hanno riferito dell’arrivo delle quattro salme e di altre persone ferite. Il padre era Mohammad Majed Abu al-Ouf, responsabile dell’apparato di sicurezza interna di Hamas nel nord della Striscia.

Le vittime sono state identificate come Abu al-Ouf, 48 anni, sua moglie Noura Ezzat Abu al-Ouf, 42, e le loro figlie Yusra, 15 anni, e Jana, 13. Le informazioni sanitarie disponibili confermano dunque la morte dei quattro componenti della famiglia colpiti nell’abitazione. Non è stato invece fornito, nello stesso riscontro medico, un numero preciso delle persone rimaste ferite nell’attacco.

La localizzazione circoscrive l’episodio a un appartamento residenziale nell’area di al-Shati: non a un edificio amministrativo della sicurezza. È una distinzione importante nella ricostruzione del bombardamento, perché accanto al responsabile di Hamas risultano uccise la moglie e due minorenni. Le loro identità e le loro età sono riportate dalle fonti mediche che hanno registrato l’arrivo delle vittime in ospedale.

La conferma israeliana e il ruolo di Abu al-Ouf

L’esercito israeliano e lo Shin Bet hanno confermato l’uccisione di Abu al-Ouf. Nella loro dichiarazione lo descrivono come un dirigente esperto dell’organizzazione, impegnato a ostacolare le operazioni militari israeliane e a ricostituire le capacità di Hamas. Gli attribuiscono inoltre responsabilità nella repressione degli oppositori palestinesi. Si tratta delle accuse formulate dalle autorità israeliane, non di responsabilità accertate in questa sede attraverso una verifica indipendente.

Il suo incarico riguardava la sicurezza interna nella parte settentrionale della Striscia. Non va confuso con la direzione dell’intero apparato a Gaza: il giorno precedente, il 24 novembre, Israele aveva annunciato l’uccisione di Naeem Abu Nahel, indicato come capo della sicurezza interna di Hamas per tutta la Striscia. Sono quindi due persone, due incarichi e due operazioni distinti.

Il 26 novembre altri attacchi, bilanci separati

La sequenza di attacchi è proseguita nella notte tra il 25 e il 26 novembre. Secondo i sanitari degli ospedali al-Shifa e dei Martiri di al-Aqsa, tre bombardamenti tra Gaza City e il centro della Striscia hanno ucciso altre otto persone. A Deir al-Balah sono morti un uomo e sua moglie; due attacchi a Gaza City hanno provocato tre vittime ciascuno.

In una dichiarazione congiunta, Benjamin Netanyahu e Israel Katz hanno annunciato l’uccisione di Khaled Abu Nada, responsabile degli affari economici e dell’istruzione di Hamas. L’esercito ha inoltre dichiarato di avere preso di mira tre militanti in uno degli attacchi a Gaza City. Questi episodi sono successivi al bombardamento contro la famiglia Abu al-Ouf e non ne modificano il bilancio specifico.

Il rapporto di Amnesty su donne e ragazze

Nella stessa giornata del raid di al-Shati, Amnesty International ha presentato un rapporto di 135 pagine sulle conseguenze della guerra per donne e ragazze palestinesi. L’organizzazione esamina uccisioni, ferimenti, sfollamenti, privazione di cibo e perdita dell’assistenza sanitaria, compresa quella riproduttiva. La sua analisi considera questi danni parte di una condotta che Amnesty qualifica come genocidio: una valutazione attribuita all’organizzazione, non una sentenza riportata dall’articolo.

Il lavoro si fonda su 228 interviste raccolte tra ottobre 2023 e ottobre 2026 con donne, ragazze, operatori sanitari, personale delle organizzazioni umanitarie e delle Nazioni Unite. Comprende anche fotografie e filmati verificati, documentazione medica e immagini satellitari. L’arco degli episodi analizzati arriva al 1° ottobre 2026: il rapporto non costituisce quindi una verifica del bombardamento avvenuto il 25 novembre.

Medici e pazienti ascoltati descrivono reparti maternità sovraffollati, parti sul pavimento o su letti condivisi e neonati costretti a condividere incubatrici. Secondo il rapporto, oltre il 90% degli ospedali della Striscia è distrutto oppure funziona soltanto parzialmente. Amnesty collega la carenza di medicinali, carburante e attrezzature alle difficoltà nell’assistenza durante gravidanza e parto.

Sulle nascite una richiesta di indagine, non un verdetto

Il punto più delicato riguarda le misure che, secondo Amnesty, hanno avuto l’effetto di impedire nascite tra i palestinesi di Gaza. L’organizzazione chiede che siano investigate anche come possibile atto genocidario. Tuttavia precisa di non avere raggiunto una conclusione definitiva sull’intento specifico di impedire le nascite. Trasformare questa richiesta in un accertamento definitivo eliminerebbe una riserva espressamente contenuta nel rapporto.

Amnesty dichiara di non avere individuato una politica, un ordine o una dichiarazione che esplicitasse quell’intenzione. Ritiene però che la combinazione di distruzione dell’assistenza riproduttiva, ostacoli alle cure, sfollamento e privazioni giustifichi ulteriori indagini. Il documento distingue quindi gli effetti descritti sulla possibilità di concepire e partorire dalla prova dell’intento aggiuntivo richiesto per questa specifica contestazione.

Le autorità israeliane contestano le accuse. COGAT, l’organismo della Difesa responsabile degli affari civili nei territori palestinesi, ha respinto il rapporto sostenendo che riprenda narrazioni false di Hamas. La replica israeliana va tenuta distinta sia dalle testimonianze raccolte sia dalle conclusioni dell’organizzazione sui danni subiti dalle donne e dalle ragazze.

Amnesty riferisce di avere trasmesso i propri risultati alle autorità israeliane e all’ufficio politico di Hamas il 30 settembre 2026, senza avere ricevuto risposte al momento della pubblicazione del rapporto.

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