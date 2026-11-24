🌐 Nel caso Garlasco la richiesta di processo per Andrea Sempio riunisce 24 voci. Tra le aggiunte, gli accertamenti sulle tracce vicino alla scala. La difesa contesta la ricostruzione e prepara le proprie richieste per l’udienza del 25 febbraio 2027.

Ventiquattro voci, ma il processo non è ancora deciso

Tre voci in più nell’elenco delle fonti di prova, una relazione sulle tracce vicino alla scala e una data già fissata per il confronto davanti al giudice. L’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi entra nella fase dell’udienza preliminare: la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, 38 anni, e il gup Luigi Riganti ha fissato l’appuntamento per il 25 febbraio 2027. La richiesta di processo è stata presentata il 3 novembre.

Il fascicolo riunisce gli elementi raccolti dagli investigatori in 24 punti. È il quadro che l’accusa sottopone al giudice, non un accertamento definitivo della responsabilità dell’imputato. Sempio si dichiara innocente e i suoi legali contestano la ricostruzione dei pubblici ministeri. Il passaggio fissato per febbraio servirà a decidere se mandarlo a processo: il deposito della richiesta non significa che il rinvio a giudizio sia già stato disposto.

Quali sono le tre aggiunte al quadro accusatorio

Il confronto è con un precedente elenco di 21 punti predisposto nel maggio 2026, in occasione dell’interrogatorio nel quale Sempio si era avvalso della facoltà di non rispondere. Le aggiunte comprendono una relazione dei Ris di Cagliari, le dichiarazioni di Marco Poggi e di alcuni amici del gruppo di Garlasco, oltre alle parole rese dallo stesso Sempio nell’interrogatorio del 2017. Si tratta dunque di materiali di natura ed epoca diverse.

La parola «nuovi» richiede perciò una distinzione: l’inserimento nell’elenco attuale non rende recente ogni atto richiamato. Le dichiarazioni di Marco Poggi indicate risalgono al 10 marzo e al 20 maggio 2025, oltre che al 6 maggio 2026; l’interrogatorio di Sempio appartiene invece alla precedente stagione investigativa. Le tre aggiunte non possono essere presentate indistintamente come tre scoperte scientifiche sopraggiunte nelle ultime ore.

Le tracce a V e lo scalino zero

L’accertamento al centro dell’aggiornamento riguarda le tracce ematiche descritte come disposte a V e il cosiddetto scalino zero dell’abitazione dei Poggi. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, in quel punto Sempio avrebbe lasciato una traccia del piede mentre faceva scivolare il corpo di Chiara lungo i gradini. È una lettura della scena proposta dall’accusa: non una dinamica già riconosciuta come certa da una sentenza nei suoi confronti.

Il significato attribuito a quella traccia riguarda quindi sia il punto di appoggio sia il movimento che, secondo gli investigatori, avrebbe accompagnato lo spostamento della vittima. Il dato materiale e la sua interpretazione vanno mantenuti distinti: la relazione viene richiamata per sostenere una specifica sequenza dell’aggressione, ma l’attribuzione a Sempio e il collegamento con l’omicidio restano parti della tesi accusatoria sottoposta al vaglio giudiziario.

Impronta 33 e calzature: cosa sostiene la Procura

Su un altro versante resta il confronto relativo alla cosiddetta impronta 33. Nel comunicato del 28 settembre 2026 la Procura di Pavia ha riferito di avere fatto esaminare ai propri consulenti una memoria difensiva con un approfondimento dattiloscopico e una consulenza sulle calzature. Secondo i tecnici dell’accusa, le osservazioni difensive non introducevano elementi tali da modificare le conclusioni già formulate sull’impronta. Si tratta delle valutazioni dei consulenti del pubblico ministero.

Per la traccia di scarpa, lo stesso documento riferisce che gli accertamenti non consentivano di sostenere un’incompatibilità fisica con il piede di Sempio. È una formulazione da non trasformare in un’identificazione certa. Il comunicato affronta anche le divergenze sulla dinamica e sulle lesioni: i consulenti della Procura sostengono una ricostruzione aggressiva protratta nel tempo e contestano spiegazioni difensive basate esclusivamente su caduta, urti o movimentazione del corpo.

La difesa valuta una perizia sull’impronta

L’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste Sempio insieme ad Angela Taccia, ha prospettato la possibilità di chiedere una perizia sull’impronta 33 già nell’udienza preliminare. I punti indicati sono tre: a chi appartenga, se sia possibile stabilire la presenza di sangue e se la traccia possa essere collegata alla dinamica omicidiaria. La richiesta è stata prospettata, non risulta già accolta dal giudice.

Il difensore sostiene che gli accertamenti non porteranno elementi accusatori contro il proprio assistito e contesta la lettura della traccia come insanguinata. Questa è la posizione della difesa, contrapposta a quella degli investigatori. Il confronto annunciato riguarda quindi non soltanto l’attribuzione dell’impronta, ma anche ciò che essa potrebbe dimostrare sulla presenza di Sempio nella sequenza dell’aggressione ipotizzata dall’accusa.

Il nodo della condanna definitiva di Alberto Stasi

Prima del confronto sugli elementi investigativi, la difesa intende porre una questione processuale: il rapporto fra il procedimento contro Sempio e la condanna definitiva a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi per l’omicidio del 13 agosto 2007. I legali annunciano una richiesta di sospensione e, in alternativa, una questione di legittimità costituzionale. La loro tesi è che non si debba procedere contemporaneamente su ricostruzioni incompatibili dello stesso delitto.

La revisione della condanna di Stasi resta, nei riscontri consultati, un’iniziativa annunciata dai suoi difensori: non va raccontata come già ottenuta, né come un esito automatico dell’accusa contro Sempio. Anche la sospensione chiesta da quest’ultimo è una prospettiva difensiva sulla quale il giudice dovrà pronunciarsi. I genitori e il fratello di Chiara Poggi hanno intanto comunicato, attraverso i propri avvocati, che non si costituiranno parti civili contro Sempio.

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