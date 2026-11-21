🌐 Garlasco, i difensori di Alberto Stasi respingono le pressioni sui tempi della revisione. De Rensis attribuisce alla Procura gli elementi contro Sempio, che continua a dichiararsi innocente. L’udienza preliminare è fissata al 25 febbraio 2027.

La replica di De Rensis sull’origine dell’indagine

Antonio De Rensis respinge l’idea che i problemi giudiziari di Andrea Sempio siano riconducibili alla difesa di Alberto Stasi. Nell’intervento a “Verità nascoste”, trasmesso il 17 novembre e ripreso il giorno successivo, il legale ha attribuito alla Procura il lavoro investigativo alla base del nuovo procedimento per l’omicidio di Chiara Poggi. Una presa di posizione che accompagna un’altra precisazione: la richiesta di revisione per Stasi non ha una data definitiva annunciata.

«È tutto materiale della Procura», ha sostenuto De Rensis, contestando la rappresentazione di un’inchiesta costruita dagli avvocati del condannato. Il difensore ha definito concreti gli elementi raccolti dagli investigatori: è la sua valutazione, espressa nel confronto televisivo, e non una conclusione giudiziaria sulla responsabilità di Sempio. Quest’ultimo, attraverso i propri legali, ha ribadito di essere pronto ad affrontare il procedimento e convinto che sarà dimostrata la sua innocenza.

Bocellari ferma il conto alla rovescia

Giada Bocellari, che assiste Stasi insieme a De Rensis, ha chiesto di interrompere il conto alla rovescia intorno al deposito dell’istanza. La difesa, ha spiegato, non intende adeguare le proprie decisioni alle trasmissioni televisive, alle aspettative pubbliche o alle provocazioni. L’atto sarà presentato quando gli avvocati riterranno completato il lavoro e adeguate anche le condizioni strategiche per procedere, in una vicenda che coinvolge due distinti percorsi giudiziari.

La precisazione ridimensiona le indicazioni temporali circolate nelle settimane precedenti. Il 5 novembre De Rensis aveva collocato il possibile deposito tra il 10 e il 20 novembre. Nell’intervento successivo, Bocellari ha invece escluso di indicare scadenze. Una previsione della difesa non equivale a un deposito avvenuto: nei riscontri consultati per questo aggiornamento non emerge una conferma della presentazione dell’istanza alla Corte d’appello di Brescia.

Le nuove prove rivendicate dalla difesa

Bocellari ha affermato che i difensori hanno individuato nuove prove da sottoporre ai giudici, mantenendo però il riserbo sui contenuti. Ha ricordato il lavoro sulle carte rese disponibili a maggio e a fine settembre, insistendo sulla necessità di studiarle senza reagire d’istinto. La portata degli elementi annunciati resta quindi una tesi della difesa: non è possibile presentarli come prove già valutate favorevolmente in un giudizio di revisione.

De Rensis ha condiviso l’impostazione della collega, spiegando che il lavoro comune è proseguito anche durante l’estate, senza clamore. Ha riconosciuto che la prudenza sui tempi può raffreddare le aspettative, ma l’ha collegata al rispetto per la vicenda, le istituzioni e il proprio assistito. L’obiettivo dichiarato non cambia; cambia la disponibilità a legarlo a una scadenza pubblica prima che l’atto sia pronto.

La posizione di Sempio e la condanna definitiva di Stasi

Il quadro processuale ha due punti fermi da non confondere. Alberto Stasi è stato condannato definitivamente a sedici anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Il verdetto definitivo risale al 12 dicembre 2015. L’iniziativa annunciata dai suoi difensori mira a ottenere la revisione di quella condanna, che non risulta cancellata dalle nuove indagini.

Per Andrea Sempio, invece, la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio il 3 novembre 2026, contestando l’omicidio aggravato. La richiesta di processo non è una condanna e dovrà essere valutata dal giudice dell’udienza preliminare. I suoi difensori respingono l’accusa. Anche le aggravanti indicate dai pubblici ministeri appartengono all’imputazione e non possono essere raccontate come circostanze definitivamente accertate.

Due procedimenti e il nodo della sospensione

Il rapporto fra il procedimento a carico di Sempio e l’eventuale revisione di Stasi è già al centro delle mosse difensive. I legali di Sempio hanno annunciato di essere pronti a chiedere la sospensione dell’udienza preliminare, sostenendo la necessità di attendere una decisione sul percorso riguardante Stasi. Hanno prospettato anche una questione di legittimità costituzionale: si tratta di iniziative annunciate, non di richieste già accolte.

Bocellari ha riconosciuto alla controparte il diritto di sollevare le eccezioni ritenute utili al proprio assistito, rimettendone la valutazione al giudice. La discussione televisiva riguarda dunque anche l’ordine delle prossime decisioni, non soltanto gli elementi investigativi. Sul piano concreto, la richiesta di processo per Sempio è già stata presentata; per la revisione di Stasi, i difensori hanno scelto di non confermare un giorno di deposito.

L’audizione di Lovati e la prossima udienza

Un aggiornamento successivo riguarda Massimo Lovati, ex difensore di Sempio, ascoltato il 19 novembre come testimone a Pavia nel distinto filone sui presunti pagamenti per ottenere l’archiviazione del 2017. L’audizione è durata poco meno di due ore. All’uscita Lovati ha pronosticato esiti favorevoli sia per Stasi sia per Sempio: sono sue previsioni, non decisioni dei magistrati né anticipazioni verificabili dell’esito dei procedimenti.

Per il procedimento principale esiste invece una data comunicata dal Tribunale: l’udienza preliminare di Andrea Sempio inizierà il 25 febbraio 2027. Il giudice chiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio è Luigi Umberto Riganti. La fissazione è stata resa nota dalla presidente del Tribunale di Pavia, Enrica Bertolotto.

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