🌐 Il 28 novembre il Roadshow di Cosmofarma si ferma a Torino: quattro ore di confronto su tecnologia, competenze umane e collaborazione tra professionisti, verso l’edizione 2027 di Bologna.

A Torino il confronto sulla farmacia che cambia

Come portare l’intelligenza artificiale nel lavoro della farmacia senza mettere in secondo piano l’ascolto del cittadino? È la domanda al centro dell’ultima tappa del Roadshow 2027 di Cosmofarma, in programma sabato 28 novembre 2026 a Torino. L’appuntamento si svolgerà dalle 9 alle 13 nella sede di Federfarma Torino, in via Galliari 10A, e riunirà professionisti, esperti e aziende attorno a un tema che intreccia organizzazione, servizi e rapporto con le persone.

Il titolo scelto, “Farmacia intelligente, relazione vincente. Tecnologia e competenze umane per il futuro della farmacia”, esplicita l’impostazione della mattinata: non una competizione tra strumenti digitali e capacità professionali, ma un confronto sulla loro integrazione. La partecipazione è annunciata come gratuita, con iscrizione e posti limitati. Alle 9 sono previste l’accoglienza e il caffè di benvenuto, prima dell’avvio dei lavori.

Tecnologia e fiducia, due piani da tenere insieme

L’intelligenza artificiale sarà affrontata a partire dalle possibilità indicate dagli organizzatori: ottimizzare i processi, valorizzare i dati, migliorare l’organizzazione del lavoro e sviluppare servizi. Si tratta degli ambiti di approfondimento dell’incontro, non di benefici già dimostrati dalle soluzioni che verranno presentate. Il passaggio da discutere è quello tra disponibilità della tecnologia e applicazione nella pratica quotidiana della farmacia, con attenzione al lavoro dei professionisti e alle esigenze dei cittadini.

Accanto al digitale, il programma mette l’intelligenza relazionale: ascolto, empatia, comunicazione e competenze umane. Nell’impostazione di Cosmofarma, questi elementi restano essenziali per costruire fiducia e personalizzare la consulenza. La relazione non viene dunque presentata come un aspetto accessorio dell’innovazione, ma come una componente da affiancare agli strumenti tecnologici. Il confronto cercherà di individuare come far convivere efficienza organizzativa e attenzione alla persona, senza considerarle obiettivi alternativi.

Il lavoro del farmacista e la rete delle professioni

Una parte della mattinata sarà dedicata all’identità professionale e alla collaborazione con gli altri operatori della salute. Elena Manzardo, career coach e consulente delle risorse umane, interverrà sul rapporto tra identità, relazione e valore del farmacista. Giacomo Astrua, amministratore delegato di Noritura e componente del board dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino, porterà invece il tema della collaborazione tra professionisti nella farmacia di prossimità.

Il cambiamento del lavoro attraverso l’IA sarà affrontato da Luigi Corvino e Tommaso Emanuelli, consigliere dell’Ordine dei Farmacisti di Torino e tesoriere Fenagifar. L’intervento è annunciato con il titolo “La farmacia aumentata”. Il programma comprende anche la presentazione, affidata a Gadi Schoenheit, dell’indagine Homnya sulle farmacie ad alte e basse performance, con attenzione al passaggio generazionale e alla cultura organizzativa. Non sono anticipati dati o conclusioni dell’indagine.

Televisite, diagnostica e progettazione degli spazi

Il programma alternerà interventi di scenario e approfondimenti sulle proposte delle aziende. Massimo Glisenti, direttore commerciale di Health Telematic Network, parlerà di televisite e del ruolo della farmacia territoriale. Ivan Vallini, direttore del laboratorio di analisi cliniche Accury, affronterà qualità del processo, referto firmato e pubblicazione nel Fascicolo sanitario elettronico. Sono presentazioni previste nell’agenda, da distinguere da una valutazione indipendente dell’efficacia o dell’accessibilità dei servizi illustrati.

Alla diagnostica di prossimità sarà dedicato l’intervento di Francesco Lazzari, docente a contratto presso UniSR e fondatore di Lazzaned Group, sulla scelta delle tecnologie POCT e sulla loro trasformazione in servizi. Eugenia Longo, di L’Oréal Dermatological Beauty, affronterà il ruolo del dermocosmetico al banco. Il programma include inoltre un approfondimento dermatologico con Marco Andrea Tomassini: un insieme di temi che collega strumenti, consulenza e competenze specialistiche.

Anche l’ambiente fisico della farmacia entrerà nel confronto. Gli architetti Fabio Polisano e Massimo Masini, di Sartoretto Verna, presenteranno un intervento dedicato allo spazio come “terza intelligenza”. La progettazione viene così inserita tra gli argomenti della giornata insieme alla tecnologia e alla relazione: non soltanto prodotti o applicazioni, quindi, ma anche luoghi nei quali organizzare il servizio e accogliere il cittadino.

Le istituzioni locali e il percorso verso Bologna

Ad aprire e chiudere il confronto saranno le istituzioni locali patrocinanti: Ordine dei Farmacisti, Federfarma e Agifar Torino. La moderazione è affidata a Francesca Ferilli, amministratrice delegata di BOS, la società che organizza Cosmofarma. La formula annunciata affianca dunque rappresentanza professionale, contributi di esperti e presentazioni aziendali, mantenendo nella stessa mattinata l’analisi dei cambiamenti del settore e l’illustrazione di soluzioni operative.

Torino conclude il percorso dopo Brescia e Lucca. La denominazione Roadshow 2027 rimanda all’edizione fieristica successiva, mentre la tappa piemontese si svolge nel novembre 2026. Gli incontri territoriali sono pensati come occasioni di aggiornamento e confronto tra farmacisti, imprese e professionisti, con temi che vanno dall’organizzazione della farmacia alla relazione con il pubblico.

Il filo conduttore proseguirà nella campagna “Relazione Intelligente”, scelta per la trentesima edizione: l’accostamento richiama l’integrazione tra intelligenza relazionale e artificiale. Cosmofarma Exhibition 2027 è in calendario dal 15 al 17 aprile a BolognaFiere.

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