🌐 Il MetroZibaldone del giorno apre sull’allarme alimentare di FAO e WFP, segue il negoziato sul bilancio Ue e la candidatura alla presidenza della BCE. In Italia, allerte gialle per il 28 novembre e il programma di Alba 2027.

Fame, sedici aree sotto osservazione nei prossimi sei mesi

La notizia da cui partire, sabato 28 novembre, riguarda ciò che rischia di accadere nei prossimi mesi. FAO e Programma alimentare mondiale hanno pubblicato il 27 novembre un nuovo rapporto di allerta: l’insicurezza alimentare acuta potrebbe peggiorare in sedici aree critiche tra dicembre 2026 e maggio 2027. Non è un bilancio di nuove vittime, né l’annuncio che una carestia si sia già verificata ovunque: è una previsione destinata a orientare gli interventi umanitari prima che le condizioni precipitino.

Nigeria settentrionale, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen sono i contesti collocati al livello di preoccupazione più alto. Nel briefing di Ginevra, la FAO ha indicato conflitti e violenze come principali fattori di aggravamento in dodici delle sedici aree. A questi si aggiungono pressioni economiche, difficoltà commerciali e rincari dei beni necessari alla produzione agricola: ostacoli che possono colpire contemporaneamente coltivatori, trasportatori e famiglie già vulnerabili.

Il rapporto richiama anche gli effetti di El Niño, differenti secondo le regioni: siccità e temperature elevate possono compromettere le semine, mentre precipitazioni eccessive possono distruggere raccolti e interrompere mercati e assistenza. Il rischio climatico si sovrappone a emergenze già esistenti, non le sostituisce. L’appello delle organizzazioni è per un’azione anticipata che protegga l’accesso al cibo, il bestiame e i mezzi di sostentamento.

Bilancio europeo, il vertice non chiude il negoziato

A Bruxelles, il Consiglio europeo straordinario del 26 e 27 novembre ha affrontato il bilancio dell’Unione per il periodo 2028-2034. Il risultato da registrare è che il confronto resta aperto: i leader torneranno sul dossier in una prossima riunione. Sul tavolo figurano la dimensione complessiva delle risorse, la distribuzione tra le priorità europee e nuove entrate proprie, con l’obiettivo dichiarato di mantenere i contributi nazionali a un livello ragionevole.

La proposta presentata dal presidente António Costa cercava un equilibrio tra competitività, sicurezza, difesa e politiche consolidate dell’Unione. Nella lettera preparatoria al vertice, Costa aveva sollecitato uno spirito di compromesso e collegato la trattativa alla capacità europea di affrontare le sfide future. Quella era l’impostazione politica della discussione, non un accordo già raggiunto sulle singole voci di spesa o sui contributi richiesti agli Stati.

Separato, ma discusso nello stesso vertice, il finanziamento dell’Ucraina per il 2027 e oltre. Secondo quanto riferito da Costa, ventiquattro Stati hanno sostenuto la proposta; la Bulgaria parteciperebbe soltanto alla componente non militare, con attenzione alle regioni dove vive la propria minoranza nazionale. Anche su questo capitolo è previsto un ritorno al confronto in dicembre. Il sostegno dichiarato non va quindi presentato come una decisione finale già perfezionata.

BCE, Hernández de Cos candidato alla successione di Lagarde

Dal vertice arriva anche un passaggio sul futuro della Banca centrale europea. Il Consiglio europeo ha proposto Pablo Hernández de Cos come prossimo presidente della BCE. La distinzione è essenziale: si tratta della candidatura indicata dai leader, non ancora della nomina definitiva. Prima della decisione formale devono essere consultati il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della stessa banca centrale.

Se confermato, Hernández de Cos dovrebbe sostituire Christine Lagarde quando lascerà l’incarico il 7 febbraio 2027. Il mandato previsto è di otto anni e non è rinnovabile. Il calendario rende questa una decisione preparatoria del passaggio di consegne: non cambia immediatamente la guida dell’istituzione e non rappresenta, di per sé, una nuova deliberazione sui tassi d’interesse.

Il rinnovo proposto riguarda inoltre Laurence Boone e Markus Brunnermeier come membri del Comitato esecutivo, al posto di Isabel Schnabel e Philip Lane. Anche per queste candidature resta necessario completare le consultazioni. Schnabel ha annunciato l’intenzione di lasciare il 3 gennaio 2027, mentre il mandato di Lane termina il 31 maggio: scadenze diverse all’interno dello stesso percorso di ricambio.

Maltempo, allerta gialla in zone di sette regioni

In Italia, il bollettino nazionale della Protezione civile emesso il 27 novembre alle 14:17 segnala per sabato 28 allerte gialle in specifiche zone di sette regioni: Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e, nell’elenco complessivo delle aree interessate, nessun’altra regione. I fenomeni indicati comprendono rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico, con combinazioni differenti da territorio a territorio. Non si tratta di un’allerta uniforme sull’intero Centro-Sud.

In Calabria il rischio idraulico riguarda i versanti tirrenici centro-meridionale e meridionale e quello ionico meridionale. Per temporali e criticità idrogeologica compaiono anche bacini abruzzesi, la fascia litoranea molisana, aree della Puglia settentrionale e settori della Sicilia nord-orientale e centro-settentrionale. Nelle Marche è indicata la zona Marc-4 per rischio idrogeologico. Le delimitazioni contano quanto il colore, perché il bollettino distingue ambiti territoriali omogenei e non soltanto confini regionali.

Il codice giallo corrisponde a criticità ordinaria. La mappa nazionale riassume le valutazioni dei centri funzionali regionali e delle Province autonome: descrive effetti possibili sul territorio, non certifica allagamenti, frane o danni già avvenuti nelle località segnalate.

Alba prepara il 2027 con Le Fabbriche del vento

La pagina culturale porta ad Alba. Il 27 novembre, alla Triennale di Milano, è stato presentato Le Fabbriche del vento, programma della Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027. Il progetto è promosso dal Ministero della Cultura e dal Comune, in collaborazione con l’associazione dedicata. La direzione artistica è affidata a Nicolas Ballario; il titolo prende ispirazione da due opere dell’artista albese Pinot Gallizio.

L’apertura è prevista dal 29 al 31 gennaio 2027 con esposizioni, incontri e performance distribuiti in diversi spazi cittadini. Il sindaco Alberto Gatto ha annunciato che tutte le iniziative saranno gratuite, indicando negli abitanti e nel territorio il primo pubblico del progetto. È un impegno programmatico per l’anno prossimo, distinto dagli appuntamenti già svolti.

Tra le sedi annunciate figurano il Teatro sociale Giorgio Busca, il complesso della Maddalena e la chiesa di San Domenico. Il programma comprende Quasi un autoritratto, mostra diffusa dedicata a Gallizio, curata da Maurizio Cattelan e Marta Papini e prevista fino al 20 giugno 2027.

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