🌐 Il Garante privacy sanziona Meta per 805 milioni: contestato l’accesso alla galleria degli utenti Android senza consenso specifico. Imposti nuovi obblighi, l’azienda annuncia ricorso.

La sanzione riguarda le foto conservate sul telefono

Non soltanto le immagini scelte per un post: al centro del caso ci sono fotografie e video rimasti nella memoria dello smartphone. Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Meta per 805 milioni di euro per l’accesso a questi contenuti attraverso Facebook su Android, senza un consenso specifico e un’informazione adeguata agli utenti italiani. La decisione è stata resa nota il 14 novembre 2026.

La funzione contestata propone durante la navigazione sul social immagini presenti nella galleria, suggerendole come contenuti da pubblicare. La distinzione è importante: il provvedimento riguarda l’accesso all’archivio privato per generare quei suggerimenti, non un accertamento di pubblicazione automatica di tutte le fotografie. Secondo l’Autorità, il trattamento comprendeva anche i metadati associati a foto e filmati.

Un’autorizzazione unica per funzioni diverse

Lo strumento è disponibile dal 2023 e si chiama “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook”. L’istruttoria è cominciata nel luglio 2025 dopo una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. Il Garante ha svolto un’analisi tecnica per verificare come venisse richiesto l’accesso ai contenuti e quali informazioni fossero offerte prima dell’autorizzazione.

Gli accertamenti hanno individuato un permesso unico, valido per l’intera applicazione e per funzionalità con esigenze differenti. A precederlo era un avviso generico sull’abilitazione di altre funzioni: secondo l’Autorità, non consentiva di comprendere che l’assenso avrebbe riguardato anche i suggerimenti dalla galleria. L’opzione, inoltre, risultava già attiva nelle impostazioni iniziali, prima di una scelta distinta dedicata a quello specifico utilizzo.

Il punto tecnico non equivale alla prova che ogni file sia stato effettivamente utilizzato. Il Garante osserva invece che un’autorizzazione completa di quel tipo permette di leggere l’intero archivio fotografico, di regola in maniera permanente. Nella ricostruzione dell’Autorità, né l’utente né il Garante potevano verificare quali informazioni venissero concretamente impiegate: è questa ampiezza dell’accesso a distinguersi dalla scelta di una singola immagine da condividere.

Meta contesta la decisione e annuncia ricorso

La società respinge la valutazione dell’Autorità. Un portavoce ha contestato sia la ricostruzione dei fatti sia l’applicazione della normativa, definendo sproporzionato l’importo della sanzione. Meta ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso: si tratta della posizione comunicata dall’azienda dopo la decisione, non dell’esito di un giudizio sull’impugnazione né della dimostrazione che il provvedimento sia già stato annullato.

Nella difesa aziendale, lo strumento viene descritto come un aiuto alla pubblicazione di foto e video. Meta sottolinea che, prima del funzionamento, gli utenti devono autorizzare l’accesso sul dispositivo e possono modificare il permesso dalle impostazioni in qualsiasi momento. Il contrasto riguarda dunque il valore di quell’autorizzazione: per il Garante, il permesso generale non assicurava un consenso sufficientemente specifico e informato per i suggerimenti.

Consenso separato e funzione disattivata entro 60 giorni

Alla sanzione economica si affiancano obblighi sul funzionamento dell’app. Entro 60 giorni Meta dovrà introdurre una richiesta di consenso distinta, spiegando lo scopo della funzione, l’accesso alla galleria e le modalità per disattivarla. Non basterà quindi mantenere indistinto il passaggio con cui si autorizzano più operazioni: la richiesta dovrà rendere riconoscibile proprio il trattamento oggetto della decisione dell’Autorità.

La funzione dovrà inoltre restare disattivata per impostazione predefinita, anche per chi abbia già concesso l’autorizzazione. Trascorso il termine senza adeguamento, non potrà essere attivata per gli utenti privi di un consenso valido. Il provvedimento prevede anche due passaggi di rendicontazione: comunicare al Garante entro 30 giorni le iniziative avviate ed entro 90 giorni le misure effettivamente adottate dalla società.

Perché l’importo arriva a 805 milioni

Per quantificare la multa l’Autorità ha considerato una platea di circa 20 milioni di utenti Android in Italia. Hanno pesato anche la durata della violazione, un precedente provvedimento del 2019 e la collaborazione giudicata insufficiente durante l’istruttoria. Secondo il Garante, la violazione continuava per chi non aveva aggiornato l’app e per chi aveva già autorizzato l’accesso attraverso il sistema.

Le modifiche introdotte dopo la segnalazione sono state riconosciute come attenuanti, ma valutate tardive e limitate agli utenti che aggiornano l’applicazione. La somma stabilita equivale a circa lo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo. L’importo deriva quindi dalla valutazione complessiva esposta dall’Autorità, nella quale le correzioni apportate non hanno eliminato il peso degli altri elementi rilevati nel corso degli accertamenti.

La tutela del dispositivo e il capitolo IA distinto

La norma richiamata è l’articolo 122 del Codice privacy, che recepisce la disciplina europea ePrivacy. Per il Garante, la protezione riguarda l’accesso alle informazioni nello smartphone, indipendentemente dalla loro trasmissione o da un danno. L’Autorità ha respinto anche l’eccezione di incompetenza a favore dell’omologa irlandese: la disciplina applicata non contempla il meccanismo dello sportello unico invocato dalla società.

Il procedimento non ha accertato l’uso delle fotografie per addestrare l’intelligenza artificiale: tale impiego non era oggetto dell’istruttoria ed è negato da Meta. Resta separata anche la nuova funzione introdotta nel 2026 per elaborare nel cloud i contenuti della galleria. Su questo strumento il Garante si è riservato di svolgere accertamenti distinti rispetto a quelli alla base della sanzione annunciata il 14 novembre.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.