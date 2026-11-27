Europa divisa, Italia al bivio: MetroZibaldone del 27. novembre
Bruxelles, l’Italia dice no: l’Europa faccia i conti con se stessa
Il vertice straordinario europeo, terminato nella notte, lascia sul tavolo il nodo politico ed economico del bilancio comunitario 2028-2034. Giorgia Meloni respinge l’attuale proposta, rivendicando la necessità di salvaguardare le risorse destinate all’agricoltura e alle politiche di coesione. Roma non intende contribuire maggiormente alle casse comunitarie ottenendo in cambio minori benefici.
La questione supera la tradizionale contrapposizione tra europeisti e sovranisti. Riguarda la stessa sostenibilità del progetto comunitario, chiamato a finanziare difesa, competitività, transizione tecnologica e sicurezza senza sacrificare i territori.
Un’Europa che chiede maggiori sacrifici ai cittadini deve dimostrare di essere capace di offrire maggiori opportunità. La vera sfida diplomatica si giocherà nelle prossime settimane, in vista del vertice di dicembre.
Mediterraneo, la guerra bussa alle porte dell’Italia
L’attacco ucraino contro un’imbarcazione militare russa nelle acque libiche apre un nuovo e inquietante capitolo del conflitto. Meloni ha manifestato a Volodymyr Zelensky la preoccupazione italiana per il possibile allargamento delle ostilità al Mediterraneo.
Sostenere il diritto dell’Ucraina a difendersi non significa rinunciare alla tutela degli interessi strategici nazionali. Il Mediterraneo rappresenta per l’Italia una fondamentale arteria commerciale, energetica e diplomatica.
Roma deve evitare che il proprio mare diventi un’estensione permanente del teatro bellico orientale. La solidarietà internazionale non può prescindere dalla sicurezza nazionale. Occorre rilanciare un’iniziativa diplomatica europea che scongiuri un’ulteriore escalation.
BCE, il dopo Lagarde e il futuro del denaro europeo
Sul fronte finanziario emerge il consenso politico intorno alla candidatura dello spagnolo Pablo Hernández de Cos alla successione di Christine Lagarde alla guida della Banca centrale europea.
La partita delle nomine non è un semplice avvicendamento burocratico. Dalle future strategie monetarie dipenderanno il costo dei mutui, gli investimenti industriali, la capacità di indebitamento degli Stati e la competitività delle imprese.
L’Italia, gravata dal peso del debito pubblico, ha tutto l’interesse a una politica monetaria equilibrata, capace di contrastare l’inflazione senza soffocare la crescita.
La stabilità dei conti non può diventare sinonimo di immobilismo economico.
Dazi americani, il vino italiano rischia di pagare il conto
Champagne e whisky beneficiano di esenzioni tariffarie americane, mentre i produttori italiani protestano per il trattamento riservato al vino nazionale.
Si riapre così il problema della capacità negoziale europea nei confronti di Washington. Quando le concessioni commerciali favoriscono alcune produzioni nazionali rispetto ad altre, il principio della solidarietà comunitaria rischia di perdere credibilità.
Dietro ogni bottiglia esportata esistono aziende agricole, investimenti, professionalità e territori che hanno costruito nel tempo la reputazione internazionale del made in Italy.
Difendere il vino italiano significa difendere un patrimonio produttivo, occupazionale e culturale.
Giornalisti in sciopero, l’informazione non è una merce
Oggi è in programma il primo dei cinque giorni di sciopero proclamati dai giornalisti dell’ANSA. La mobilitazione nasce da una situazione giudicata insostenibile dalla rappresentanza redazionale. Contemporaneamente, il consiglio di amministrazione di RCS ha designato Stefano Barigelli per la direzione del Corriere della Sera.
Due vicende differenti che riportano al centro del dibattito il futuro dell’editoria italiana.
La rivoluzione digitale, la concentrazione pubblicitaria e la crescente influenza delle piattaforme tecnologiche impongono una seria riflessione sulla sostenibilità delle redazioni.
Non esiste autentico pluralismo senza indipendenza economica dell’informazione. Il giornalismo professionale costituisce un presidio democratico, non un costo superfluo da comprimere indiscriminatamente.
ITALIA – Governo e magistratura, il dialogo sempre più difficile
Si apre il congresso dell’Associazione nazionale magistrati, segnato dall’assenza annunciata della presidente del Consiglio e dalle persistenti tensioni tra politica e magistratura.
Il confronto sulle riforme della giustizia dovrebbe rappresentare un’occasione per migliorare il funzionamento delle istituzioni, anziché trasformarsi in una permanente contrapposizione tra poteri dello Stato.
Ai cittadini interessano processi più rapidi, certezza del diritto, tutela degli innocenti e applicazione delle sentenze. Il resto rischia di diventare sterile propaganda.
MONDO – La globalizzazione delle convenienze
Le tensioni commerciali transatlantiche e le divisioni europee raccontano un mondo sempre meno disposto a condividere regole comuni.
Il multilateralismo arretra davanti alla competizione economica, mentre la politica industriale torna a essere uno strumento di pressione internazionale. L’Europa deve decidere se diventare protagonista di questa trasformazione oppure continuare a subirne le conseguenze.
La dipendenza tecnologica, energetica e militare rappresenta ormai una delle principali vulnerabilità del continente.
ECONOMIA – Black Friday, 6,6 miliardi nella settimana degli sconti
Il venerdì degli sconti mobilita i consumatori italiani. Le stime di Confcommercio indicano un giro d’affari settimanale di 6,6 miliardi di euro, con una spesa media prevista di 262 euro e un incremento del 3,1% rispetto al 2025.
Ma l’aumento delle vendite non coincide necessariamente con una maggiore disponibilità economica delle famiglie. Una parte degli acquisti natalizi viene semplicemente anticipata per intercettare le promozioni.
Attenzione, dunque, agli sconti apparenti e agli acquisti compulsivi. Il vero affare resta quello di comprare ciò che serve, non ciò che la pubblicità convince a desiderare.
SPORT – Il calcio italiano scende in campo per l’infanzia
La tredicesima giornata di Serie A si apre con Venezia-Bologna, inaugurando un fine settimana calcistico dedicato anche alla solidarietà.
Dal 27 al 30 novembre il calcio professionistico italiano sostiene l’UNICEF attraverso una campagna dedicata alla tutela dei bambini e degli adolescenti.
Un’iniziativa importante in un mondo nel quale milioni di minori continuano a subire guerre, povertà, discriminazioni e sfruttamento.
Nel rugby, invece, l’Italia affronta oggi le Fiji nella finale per l’undicesimo posto del Nations Championship, alle 17.40 italiane.
Lo sport deve ritrovare la propria funzione educativa, troppo spesso sacrificata sull’altare degli interessi commerciali.
Sabato 28 novembre, riflettori sulla Serie A
Tre gli appuntamenti calcistici in programma:
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Partita
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Ora italiana
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Frosinone-Parma
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15.00
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Torino-Lazio
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18.00
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Inter-Genoa
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20.45
Particolarmente interessante il confronto serale di San Siro, mentre la Lazio sarà impegnata nella delicata trasferta torinese. Un sabato di campionato destinato ad alimentare il dibattito sulle ambizioni delle grandi squadre e sugli equilibri della classifica.
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