🌐 Il vertice europeo di Bruxelles si chiude tra tensioni sul bilancio comunitario e nuovi equilibri finanziari. L’Italia alza la voce sulla Libia, mentre la politica interna torna a confrontarsi con i magistrati. Preoccupazione per i dazi americani e per il futuro dell’informazione. Il Black Friday mette alla prova i consumi delle famiglie, mentre il calcio italiano scende in campo per i diritti dell’infanzia. Un mondo sempre più diviso tra interessi economici, ambizioni politiche e fragilità sociali.