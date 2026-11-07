Elisabetta Gregoraci, Cappuccetto Rosso cambia il finale

🌐 Elisabetta Gregoraci sceglie una Cappuccetto Rosso adulta per Halloween a Londra. Mantello scarlatto, corpetto e sangue scenico: la fiaba diventa un gioco di ruoli nel carosello condiviso sui social.

Il cappuccio è rosso, ma la protagonista non ha intenzione di recitare la parte della bambina indifesa. Elisabetta Gregoraci racconta il suo Halloween londinese con un costume che riprende una delle figure più riconoscibili delle fiabe e ne rovescia il tono. Nelle fotografie condivise sui social, il personaggio diventa adulto, teatrale e consapevole del proprio effetto. L’operazione è soprattutto visiva, accompagnata da una battuta rivolta al lupo.

La festa si è svolta il 31 ottobre a Londra; il racconto fotografico è stato ripreso il 2 novembre. Questa distinzione evita di confondere il momento dell’evento con quello della sua circolazione online. È un contenuto di Halloween, non l’annuncio di un nuovo progetto. Dai materiali disponibili non emergono elementi per attribuire al travestimento significati biografici precisi o messaggi rivolti a persone estranee alla cornice dichiarata della festa.

Un costume costruito attorno al mantello rosso

Il riferimento alla fiaba è immediato grazie alla mantellina scarlatta con cappuccio. Il corpetto bianco e nero introduce invece una lettura adulta del personaggio, mentre il sangue finto aggiunge il codice della serata di Halloween. Sono tre elementi che lavorano insieme: riconoscibilità, trasformazione e atmosfera. Non serve una ricostruzione elaborata perché il pubblico capisca il gioco; il costume conserva il segno più noto e modifica il ruolo di chi lo indossa.

Il dettaglio scenico del sangue appartiene alla rappresentazione. Non documenta un episodio violento né introduce un fatto di cronaca. Precisarlo è utile perché le immagini, una volta separate dal loro contesto, possono essere lette in modo diverso. Qui il contesto è una festa a tema e il linguaggio è quello del travestimento. L’immagine cerca un effetto teatrale attraverso simboli facilmente riconoscibili, senza richiedere una lettura letterale di ciò che mostra.

La battuta al lupo e il ribaltamento della fiaba

Nella didascalia Gregoraci presenta una Cappuccetto Rosso capace di cavarsela e avverte ironicamente il lupo che il tempo dell’infanzia è passato. Il senso del messaggio è interno al costume: la protagonista non coincide più con la figura ingenua che il pubblico associa al racconto. Il ribaltamento è il vero motore del carosello, perché offre una piccola storia e permette alle immagini di funzionare come una sequenza, anziché come semplici fotografie di una festa.

Da questo gioco non discendono automaticamente allusioni sentimentali o risposte a qualcuno. Sarebbe facile trasformare il lupo in una persona reale e costruire attorno alla battuta una trama privata. Ma nessun elemento dei contenuti esaminati rende necessaria una simile interpretazione. Il testo può essere letto per ciò che dichiara: una frase ironica che accompagna la reinterpretazione di un personaggio conosciuto, pensata per rafforzare il tono della maschera scelta.

Perché Cappuccetto Rosso funziona anche sui social

Il personaggio possiede una forza visiva particolare: basta un cappuccio scarlatto perché il riferimento diventi comprensibile. Questo permette di modificare quasi tutto il resto senza perdere l’identità della figura. Nelle fotografie condivise, il pubblico può quindi riconoscere la fiaba e cogliere subito la differenza rispetto al ricordo infantile. È una combinazione efficace per un contenuto che deve comunicare rapidamente, spesso prima ancora che venga letta la didascalia.

La scelta offre anche un vantaggio narrativo: il rapporto con il lupo è già noto e non richiede spiegazioni. Il costume può giocare sull’attesa di pericolo e sulla risposta della protagonista. La battuta di Gregoraci utilizza proprio questa conoscenza condivisa. Non inventa un universo nuovo, ma cambia la posizione del personaggio dentro una storia familiare. Il risultato è comprensibile anche a chi vede soltanto una singola immagine fuori dalla sequenza originale.

Londra è lo sfondo, la maschera resta al centro

La capitale britannica colloca la serata, ma i materiali disponibili non consentono di ricostruire un itinerario, un elenco completo degli ospiti o dettagli sull’organizzazione dell’evento. Il centro della notizia rimane il travestimento e il modo in cui viene raccontato. Aggiungere nomi, accompagnatori o location non confermati darebbe alla cronaca un’apparenza di precisione senza aumentarne l’affidabilità. La cornice londinese è sufficiente a identificare il contesto reso pubblico dalla showgirl.

Anche la selezione delle fotografie fa parte del racconto. Un carosello offre punti di vista differenti sullo stesso costume e consente di valorizzarne i dettagli. Questo non significa che documenti l’intera serata. La rappresentazione social è una scelta di momenti, non un verbale di ciò che è accaduto. Tenerlo presente permette di apprezzare il gioco estetico senza attribuire a ogni inquadratura il peso di una rivelazione personale.

Una serata raccontata con ironia

Il contenuto di Gregoraci funziona perché mantiene un tono leggero e riconoscibile: una fiaba, una festa, una protagonista che si prende la libertà di cambiare il copione. L’interesse non richiede classifiche di sensualità o giudizi sul corpo. Sono il costume e il messaggio a costruire la notizia, insieme alla capacità di trasformare un riferimento tradizionale in una piccola scena contemporanea destinata alla condivisione.

Resta dunque una Cappuccetto Rosso che, per una notte, decide come presentarsi e quale ruolo assumere. La lettura più aderente alle immagini è anche la più semplice: Halloween diventa l’occasione per scherzare con un personaggio conosciuto e togliere al lupo il monopolio dell’iniziativa. Il finale non viene spiegato; viene suggerito dal mantello, dal trucco e dalla sicurezza della posa. Il resto sarebbe una storia aggiunta da chi guarda.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.