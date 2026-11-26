🌐 Due tecnici di Rheinmetall Italia sono morti in un attacco con droni in Kuwait mentre lavoravano a un sistema antiaereo. Roma e Kuwait attribuiscono l’operazione all’Iran, che respinge le accuse. Altre due persone sono rimaste ferite.

L’esplosione nella stazione della difesa antiaerea

Due tecnici italiani sono morti giovedì 26 novembre 2026 in Kuwait, nell’esplosione provocata da un attacco con droni contro un sito militare. Lavoravano per Rheinmetall Italia ed erano impegnati nella manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema antiaereo Skyguard, utilizzato dalle Forze armate kuwaitiane. La conferma dei decessi è arrivata dal ministero degli Esteri italiano.

L’attribuzione dell’attacco è invece contestata: Italia e Kuwait indicano l’Iran, mentre Teheran nega qualsiasi coinvolgimento. Il bilancio comprende anche due feriti. La morte dei lavoratori è dunque confermata dalle autorità, ma la responsabilità dell’operazione resta oggetto di dichiarazioni contrapposte, senza una verifica indipendente disponibile nei riscontri consultati.

La ricostruzione kuwaitiana: droni intercettati e frammenti

Secondo il portavoce del ministero della Difesa kuwaitiano, il colonnello Saud Al-Atwan, le Forze armate hanno individuato diversi droni ostili nello spazio aereo nazionale e sono intervenute per contrastarli. Il ministero ha descritto l’obiettivo come un sito di importanza vitale, attribuendo l’incursione a un’aggressione iraniana e segnalando anche danni materiali.

Nella prima comunicazione kuwaitiana figuravano quattro persone ferite dalla caduta di frammenti: due italiani, un kuwaitiano e un pakistano, trasferiti in ospedale. Successivamente è stata annunciata la morte dei due connazionali. La dinamica riferita dalle autorità locali coinvolge quindi i frammenti dell’intercettazione, non un impatto diretto già accertato sul punto in cui lavoravano le vittime.

Che cosa facevano i due italiani

La Farnesina ha precisato la mansione dei tecnici: stavano effettuando operazioni di manutenzione sulle antenne di rilevamento dello Skyguard. Il comunicato identifica sia l’azienda sia il sistema in dotazione ai militari kuwaitiani. Non descrive invece il singolo intervento che era in corso quando si è verificata l’esplosione, né la posizione esatta dei lavoratori all’interno del sito.

Le vittime erano tecnici civili, non militari italiani. Rheinmetall Italia è la componente italiana del gruppo tedesco della difesa Rheinmetall. La loro presenza nella stazione era legata all’attività tecnica sugli apparati antiaerei: le informazioni disponibili non consentono di ricostruire ulteriormente l’organizzazione del lavoro o le condizioni operative immediatamente precedenti all’attacco.

L’annuncio di Tajani al Senato

Antonio Tajani ha informato il Senato durante il question time. Nel resoconto parlamentare, il ministro colloca l’attacco intorno alle 14 e riferisce che droni di provenienza iraniana avevano preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra queste, ha indicato una stazione di rilevamento della difesa antiaerea dove stavano operando i due tecnici italiani.

Il ministro ha riferito di una forte esplosione e delle notizie sui decessi ricevute dal Kuwait. Ha inoltre precisato che gli altri feriti erano un cittadino pakistano e un capitano dell’esercito kuwaitiano. La Presidenza del Senato si è associata al cordoglio espresso dal governo alle famiglie delle vittime.

La smentita iraniana e i punti ancora aperti

Il portavoce delle Forze armate iraniane, Abolfazl Shekarchi, ha respinto l’accusa di avere attaccato il sito kuwaitiano. Secondo la sua dichiarazione, le forze iraniane non avevano condotto operazioni militari o offensive nella regione. Anche l’ambasciata iraniana a Roma ha negato categoricamente, attraverso un messaggio pubblico, il coinvolgimento di Teheran nell’attacco alla struttura militare.

Questa smentita non modifica il bilancio confermato, ma impone di distinguere il fatto dalla sua attribuzione. Le autorità italiane e kuwaitiane accusano l’Iran; l’Iran respinge l’accusa. Nei riscontri disponibili non è indicata la localizzazione precisa della struttura colpita: non è quindi possibile identificarla automaticamente con una delle basi militari kuwaitiane già citate nella cronaca del conflitto.

Roma annuncia un passo con l’ambasciata iraniana

Dopo l’intervento parlamentare, Tajani ha annunciato che l’Italia avrebbe presentato le proprie rimostranze all’ambasciata dell’Iran. Parlando a margine del Convegno di Pontignano, ha accompagnato l’annuncio con un invito alla prudenza rivolto a tutti gli attori coinvolti. Si tratta di un’iniziativa diplomatica annunciata, non della conferma che il passaggio fosse già stato completato.

Il ministro ha inoltre sostenuto che non serva alimentare nuovi focolai e che i Paesi arabi affacciati sull’Iran non debbano essere attaccati perché non coinvolti nella guerra. È la posizione espressa dal capo della diplomazia italiana dopo la morte dei tecnici, distinta dagli accertamenti sulla provenienza dei droni e sulla sequenza dell’esplosione.

Il coordinamento con il Kuwait e l’assistenza alle famiglie

Sul versante dell’assistenza, Tajani ha riferito al Senato che il caso veniva seguito insieme all’Unità di crisi, all’ambasciata italiana e al ministero della Difesa. Ha detto di avere parlato con l’ambasciatore Lorenzo Morini, impegnato a seguire gli sviluppi e a informare le famiglie. Il contatto con le autorità locali accompagna le verifiche sull’accaduto.

Il ministro degli Esteri kuwaitiano, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ha telefonato a Tajani per esprimere solidarietà all’Italia. La Farnesina ha confermato il colloquio e ha riferito che Tajani ha ringraziato il suo interlocutore, ribadendo l’importanza della collaborazione con le autorità kuwaitiane nella ricostruzione dell’attacco e nell’assistenza alle famiglie dei due tecnici morti.

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