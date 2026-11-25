🌐 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne: l’Italia si mobilita contro femminicidi, abusi e discriminazioni, mentre la politica discute una manovra 2027 falcidiata dagli emendamenti inammissibili. Bruxelles promuove con prudenza i conti italiani, ma denuncia la persistente debolezza dei salari. Sul fronte internazionale, Ucraina e Medio Oriente rimangono sotto pressione, mentre il calcio italiano affronta una notte decisiva in Champions League . Cinque grandi questioni dominano il MetroZibaldone, tra diritti negati, promesse economiche e nuovi equilibri mondiali.

Edizione preparata con le informazioni disponibili alla sera del 24 novembre in Italia. Gli appuntamenti del 25 novembre sono indicati come eventi previsti, non come fatti già avvenuti.

Violenza sulle donne, l’Italia si mobilita: basta commemorazioni senza risultati

Il 25 novembre non è una ricorrenza da attraversare con qualche dichiarazione istituzionale e una fotografia davanti a una panchina rossa. È una giornata che chiama direttamente in causa lo Stato, la politica, la giustizia e l’intera società italiana.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono previste iniziative, incontri, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione in numerose città italiane. Il movimento Non Una di Meno, che nel 2026 celebra dieci anni di attività, continua a richiamare l’attenzione sulla dimensione strutturale della violenza di genere.

Ma dietro la mobilitazione esiste una domanda che nessuna celebrazione dovrebbe permettere di eludere: perché troppe donne continuano a vivere nella paura proprio dentro le mura domestiche, nei luoghi di lavoro e nelle relazioni affettive?

Il problema non riguarda esclusivamente i delitti più efferati. Comprende violenze psicologiche, minacce, controllo economico, molestie, persecuzioni e comportamenti che progressivamente privano le vittime della libertà personale.

La risposta pubblica deve quindi articolarsi su diversi livelli: educazione al rispetto, prevenzione, formazione delle forze dell’ordine, tempestività degli interventi e finanziamenti strutturali ai centri antiviolenza.

È indispensabile anche garantire alle donne strumenti concreti per raggiungere l’autonomia economica, senza la quale l’allontanamento da una relazione pericolosa può diventare particolarmente difficile.

Una società non può dichiararsi civile soltanto perché condanna la violenza dopo che si è consumata. Deve dimostrare di saperla riconoscere e contrastare prima.

2. Manovra 2027, oltre 1.700 emendamenti cancellati: maggioranza in affanno

La legge di bilancio entra nella sua fase politicamente più delicata. La commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili oltre 1.700 proposte di modifica, su circa 6.600 presentate.

La selezione ha colpito anche interventi politicamente significativi, tra cui una proposta leghista sull’Ires bancaria e modifiche relative ai crediti fiscali del Superbonus e alla tassazione del trasferimento delle imprese all’estero.

L’Ufficio di presidenza ha fissato a 700 il numero degli emendamenti prioritari che i gruppi parlamentari dovranno segnalare entro il 26 novembre.

È una drastica selezione destinata a trasformare il confronto politico in una battaglia per decidere quali proposte abbiano realmente una possibilità di arrivare al voto.

Il governo rivendica misure per il lavoro giovanile e agevolazioni fiscali, mentre nella maggioranza rimangono aperte le discussioni su pensioni, condoni e coperture.

Il punto centrale, tuttavia, non è quanti emendamenti riescano a sopravvivere alla procedura parlamentare.

La vera questione è se la manovra riesca a rispondere ai bisogni del Paese senza ricorrere all’ennesimo mosaico di interventi parziali.

L’Italia ha bisogno di stabilità, investimenti e servizi pubblici funzionanti, non di una continua contrattazione politica nella quale ogni misura diventa una bandiera di partito.

Bruxelles promuove l’Italia, ma denuncia salari troppo bassi

La Commissione europea ha espresso una valutazione favorevole sul documento programmatico di bilancio italiano, accompagnandola tuttavia con un richiamo alla prudenza nella gestione dei conti pubblici.

La possibilità di uscire dalla procedura per deficit eccessivo nella primavera del 2027 rappresenta una prospettiva positiva, ma non un risultato già acquisito.

Contemporaneamente Bruxelles ha evidenziato una criticità che pesa direttamente sulla vita quotidiana di milioni di cittadini: i salari italiani rimangono strutturalmente bassi.

Il miglioramento di alcuni indicatori occupazionali non basta infatti a cancellare le difficoltà reddituali delle famiglie.

È qui che emerge il paradosso più evidente dell’economia nazionale.

Un Paese può rispettare i parametri europei, ottenere giudizi favorevoli sulla disciplina finanziaria e continuare ad avere lavoratori che faticano a sostenere affitti, bollette e spese familiari.

Il problema non può essere affrontato soltanto con bonus occasionali o sgravi temporanei.

Occorrono produttività, innovazione, contrattazione efficace, investimenti nella formazione e politiche capaci di migliorare la qualità dell’occupazione.

Il rigore dei conti pubblici è necessario, ma diventa insufficiente quando non si traduce in crescita dei redditi reali.

Ucraina, Mosca esclude l’Europa dal tavolo della pace

Il confronto internazionale sulla guerra in Ucraina attraversa una fase di crescente tensione diplomatica.

Il Cremlino ha dichiarato di non vedere un valore aggiunto nella partecipazione dell’Unione europea ai negoziati e ha precisato che Vladimir Putin non avrebbe consegnato documenti contenenti proposte di pace o garanzie di sicurezza agli omologhi statunitense e cinese durante il confronto di Shenzhen.

Si tratta di dichiarazioni della parte russa, non della dimostrazione che l’Europa sia effettivamente esclusa da ogni futura trattativa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a rivendicare un percorso diplomatico che non sacrifichi la sicurezza e la sovranità del proprio Paese.

Nel frattempo gli attacchi con droni e le tensioni militari confermano quanto sia ancora fragile qualsiasi prospettiva di accordo.

L’Unione europea rischia di assistere a una trattativa decisiva per la propria sicurezza senza riuscire a determinarne pienamente gli indirizzi.

È un problema politico enorme, destinato a incidere sulla credibilità internazionale dell’Europa ben oltre l’attuale conflitto.

Champions League, Roma e Inter davanti alla notte della verità

La quinta giornata della fase campionato di Champions League entra nel vivo con due impegni di particolare importanza per il calcio italiano.

Mercoledì 25 novembre, la Roma è attesa dalla trasferta sul campo del Paris Saint-Germain, mentre l’Inter affronta lo Stoccarda.

Gli appuntamenti seguono le gare del 24 novembre che coinvolgono Napoli e Como, rispettivamente contro Manchester City e AEK Atene.

Per la Roma di Gian Piero Gasperini, reduce da un convincente successo in campionato, la sfida parigina rappresenta una verifica della maturità raggiunta.

L’Inter deve invece dimostrare di saper gestire con maggiore equilibrio la propria qualità offensiva dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 contro l’Atalanta.

La competizione europea non concede margini eccessivi di errore.

Le squadre italiane sono chiamate a dimostrare che la crescita del calcio nazionale può tradursi anche in competitività internazionale.

Italia: diritti, scuola e sicurezza sociale

Decreto scuola, il governo pone la fiducia e riapre lo scontro politico

L’esecutivo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto scuola, già approvato dal Senato.

Il provvedimento comprende, tra le altre misure, un limite del 30% per la presenza di studenti stranieri nelle classi e il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto.

La votazione sulla fiducia è prevista per il 25 novembre, mentre il voto finale dovrebbe arrivare giovedì 26.

La scuola torna così a essere terreno di contrapposizione politica. Ma l’integrazione non si garantisce soltanto attraverso percentuali e divieti.

Occorrono insegnanti preparati, strumenti linguistici, strutture adeguate e soprattutto la capacità di affrontare situazioni sociali molto differenti tra loro.

Una scuola che pretende di integrare senza investire concretamente nell’integrazione rischia di trasformare una necessità educativa in un nuovo conflitto ideologico.

Violenza di genere, il problema dell’indipendenza economica

La giornata del 25 novembre richiama l’attenzione anche sulle condizioni materiali che possono ostacolare la libertà delle donne.

L’assenza di un reddito autonomo, la precarietà lavorativa e la difficoltà di trovare un’abitazione rendono più complicato interrompere relazioni violente.

Ecco perché le politiche contro la violenza non possono essere separate dagli interventi per l’occupazione femminile, dall’accesso ai servizi sociali e dalla disponibilità di strutture protette.

La difesa della dignità delle donne si misura anche nella capacità di offrire una concreta possibilità di ricominciare.

Mondo: tra guerra, diplomazia e nuove tensioni

Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz torna a preoccupare

Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele continuano a rappresentare un fattore di instabilità internazionale.

Le informazioni diffuse il 24 novembre descrivono forti difficoltà nella navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, con una drastica riduzione dei transiti e numerose imbarcazioni bloccate o in attesa.

L’importanza strategica dello stretto rende particolarmente delicata qualsiasi interruzione prolungata delle attività marittime.

Le conseguenze potrebbero infatti estendersi ai mercati energetici, alle assicurazioni, ai trasporti e ai costi delle materie prime.

Ogni crisi commerciale in quest’area rischia di diventare rapidamente una crisi economica internazionale.

Gaza, la ricostruzione resta ostaggio della politica

Anche la situazione nella Striscia di Gaza continua ad alimentare tensioni diplomatiche.

Il dibattito internazionale si concentra sulle difficoltà di trasformare le iniziative statunitensi in un percorso stabile verso la sicurezza, la ricostruzione e un assetto politico sostenibile.

Le valutazioni provenienti dall’amministrazione americana evidenziano inoltre i rischi di un crescente isolamento internazionale di Israele.

Resta centrale il problema delle condizioni umanitarie della popolazione civile.

Nessuna prospettiva di stabilità può prescindere dalla protezione dei civili e da un progetto credibile per il futuro del territorio.

Economia: carburanti, banche e potere d’acquisto

Carburanti, Eni valuta il prolungamento del tetto ai prezzi

Dagli Stati generali dell’Energia arriva l’indicazione di una possibile proroga fino alla fine del 2026 del meccanismo di contenimento dei prezzi dei carburanti adottato dalle compagnie petrolifere.

L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha inoltre richiamato l’attenzione sui rischi collegati agli approvvigionamenti europei di gas in caso di inverno particolarmente rigido.

Il quadro energetico rimane dunque esposto alle conseguenze delle tensioni internazionali.

Per le famiglie italiane, già impegnate a fronteggiare il costo della vita, un nuovo rialzo strutturale dell’energia rappresenterebbe un ulteriore problema.

La sicurezza energetica non può dipendere esclusivamente da interventi emergenziali: servono una programmazione industriale stabile e una diversificazione degli approvvigionamenti.

Banche e Piazza Affari, la finanza cerca stabilità

La settimana finanziaria rimane caratterizzata da appuntamenti societari, distribuzioni di dividendi e operazioni bancarie di rilievo.

Tra queste figura l’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena, avviata il 24 novembre.

La riorganizzazione del sistema creditizio rappresenta un passaggio importante per l’economia italiana.

Ma la concentrazione bancaria solleva anche interrogativi sulla concorrenza, sulla presenza territoriale e sulle condizioni riservate a famiglie e piccole imprese.

Una banca più grande non è necessariamente una banca più accessibile.

Il successo delle operazioni finanziarie dovrebbe essere misurato anche sulla capacità di migliorare il credito all’economia produttiva.

Domani, 26 novembre: la manovra alla prova delle scelte decisive

Il prossimo appuntamento politico è fissato per giovedì 26 novembre, quando scadrà alle ore 14 il termine per la segnalazione degli emendamenti prioritari alla legge di bilancio.

I gruppi parlamentari dovranno individuare complessivamente 700 proposte sulle quali concentrare l’esame.

Sarà un passaggio importante per capire quali modifiche la maggioranza intenda sostenere concretamente e quali interventi dell’opposizione potranno proseguire nel percorso parlamentare.

Il confronto riguarda pensioni, tassazione, lavoro, misure per le imprese e finanziamenti ai servizi pubblici.

La manovra sta entrando nella fase in cui alle dichiarazioni politiche devono finalmente seguire scelte verificabili.

Perché il valore di una legge di bilancio non si misura soltanto dalla sua capacità di superare il Parlamento, ma soprattutto dagli effetti che produrrà sulla vita degli italiani.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.