Digiuno e autofagia, la verità dietro il mito della longevità

🌐 Autofagia e digiuno, il processo attraverso cui le cellule degradano e riciclano componenti danneggiati è diventato protagonista delle promesse sulla longevità. Ma tra i risultati ottenuti negli animali e le prove disponibili sull’organismo umano esistono differenze sostanziali. Il digiuno non è una cura universale e non esiste una soglia oraria dimostrata che garantisca automaticamente l’attivazione benefica dell’autofagia.

Il sistema di riciclaggio delle cellule

Il corpo umano possiede meccanismi straordinariamente complessi per mantenere il funzionamento dei propri tessuti.

Uno di questi è l’autofagia, processo cellulare attraverso il quale alcune componenti vengono inglobate, degradate e riutilizzate.

La sua funzione contribuisce alla qualità dei sistemi intracellulari e alla risposta a differenti condizioni metaboliche.

Il termine deriva dal greco e significa letteralmente mangiare se stessi.

L’espressione è suggestiva, ma non deve essere interpretata come una forma di autodistruzione.

Si tratta, al contrario, di un sistema fisiologico di regolazione e riciclo.

L’interesse scientifico per l’autofagia è cresciuto notevolmente negli ultimi decenni. Nel 2016 il biologo Yoshinori Ohsumi ha ricevuto il Premio Nobel per la Medicina per le sue scoperte sui meccanismi di questo processo.

Perché il digiuno è diventato così popolare

L’idea che ridurre temporaneamente l’assunzione di cibo possa stimolare processi cellulari di adattamento ha favorito la diffusione del digiuno intermittente.

Sui social network vengono spesso presentati schemi alimentari che promettono di attivare una sorta di pulizia profonda dell’organismo dopo un numero preciso di ore.

Alcuni sostengono che bastino sedici ore senza mangiare, altri indicano periodi molto più lunghi.

Il problema è che queste affermazioni trasformano un processo biologico complesso in un interruttore immaginario.

L’autofagia è presente anche in condizioni ordinarie e varia in relazione ai tessuti, allo stato nutrizionale e a numerosi segnali cellulari.

Non esiste una quantità di ore universalmente valida dopo la quale ogni cellula umana avvierebbe improvvisamente un identico processo di rinnovamento.

Cosa mostrano gli studi sugli esseri umani

Nel 2025 uno studio randomizzato pubblicato sul Journal of Physiology ha analizzato 121 persone con obesità, confrontando differenti strategie alimentari.

Dopo sei mesi, i ricercatori hanno osservato un segnale favorevole relativamente al flusso autofagico in specifiche cellule del sangue nel gruppo sottoposto a digiuno intermittente associato a limitazione temporale dell’alimentazione, rispetto al gruppo di controllo.

Il risultato è interessante, ma non consente di concludere che il digiuno produca automaticamente un beneficio clinico generalizzato.

La misurazione riguardava cellule specifiche e non tutti gli organi.

Non dimostrava inoltre un allungamento della vita né la prevenzione certa di malattie.

Altri studi esplorativi hanno valutato diete che simulano il digiuno, cercando marcatori biologici associati all’autofagia.

Anche in questi casi, dimensione dei campioni e durata delle osservazioni limitano la possibilità di trarre conclusioni definitive.

Il grande equivoco dell’anti-invecchiamento

Le ricerche sugli organismi modello hanno mostrato collegamenti tra regolazione nutrizionale, autofagia e longevità.

Trasferire direttamente questi risultati agli esseri umani è però scientificamente scorretto.

Un processo potenzialmente favorevole in specifiche condizioni non garantisce che aumentarne indiscriminatamente l’attività sia sempre utile.

Le malattie legate all’invecchiamento dipendono da numerosi fattori genetici, metabolici, ambientali e comportamentali.

Il digiuno non può essere considerato una scorciatoia capace di sostituire prevenzione, attività fisica, sonno e alimentazione equilibrata.

I rischi di pratiche non controllate

Il digiuno prolungato può comportare debolezza, disidratazione, difficoltà di concentrazione e alterazioni metaboliche.

I rischi sono particolarmente importanti per persone con determinate malattie, soggetti che assumono farmaci capaci di provocare ipoglicemia, donne in gravidanza o allattamento e persone con disturbi dell’alimentazione.

Anche gli anziani fragili possono risentire negativamente di restrizioni inappropriate, soprattutto quando compromettono l’apporto proteico e il mantenimento della massa muscolare.

Per questo i regimi restrittivi non dovrebbero essere intrapresi indiscriminatamente sulla base di consigli social.

Qual è la prospettiva più ragionevole

La ricerca sull’autofagia continua a offrire prospettive promettenti.

Comprendere come il processo venga regolato potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche in contesti specifici.

Ma una scoperta biologica non si trasforma automaticamente in una raccomandazione sanitaria generale.

La vera notizia non è che il digiuno faccia miracoli, ma che la scienza sta iniziando a misurare con maggiore precisione alcuni dei suoi effetti cellulari negli esseri umani.

Il passo successivo sarà dimostrare se e quando questi cambiamenti producano benefici clinici significativi.

Fino ad allora, l’entusiasmo deve rimanere subordinato alle prove.

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