🌐 Gli scioperi di dicembre 2026 coinvolgono treni, aerei, taxi e mezzi locali: protesta generale il 4, altre agitazioni dal 14 al 18. Gli orari annunciati non equivalgono alla cancellazione di tutti i collegamenti.

Il primo stop comincia già la sera del 3 dicembre

Il primo appuntamento è venerdì 4 dicembre, ma per chi viaggia in treno la finestra di sciopero si apre già la sera precedente. Il calendario di dicembre 2026 comprende una mobilitazione generale e una seconda sequenza di proteste, dal 14 al 18, che interessa aeroporti, taxi, Italo, trasporto locale e merci. Sono agitazioni annunciate, non un elenco di corse già cancellate: durata della protesta e disponibilità effettiva dei collegamenti sono informazioni diverse.

Per lo sciopero generale del 4 dicembre, il settore ferroviario prevede l’astensione dalle 21 del 3 alle 21 del 4 dicembre. Nel comparto aereo la finestra annunciata va dalle 00 alle 23:59 del 4; sulle autostrade dalle 22 del 3 alle 22 del 4. Il trasporto pubblico locale segue invece modalità territoriali: non esiste un unico orario nazionale applicabile indistintamente a tutti gli autobus, tram e metropolitane.

Le norme tecniche diffuse da ORSA distinguono inoltre il personale ferroviario collegato alla circolazione da quello impiegato in altre attività. Per alcune mansioni con prestazione giornaliera l’astensione riguarda l’intera giornata del 4 dicembre; per le attività legate al movimento dei treni valgono articolazioni specifiche. È un dettaglio importante: la stessa proclamazione può avere modalità differenti secondo il lavoro svolto.

14 dicembre: aeroporti romani e autobus in Calabria

Lunedì 14 dicembre l’attenzione si sposta su Fiumicino e Ciampino. Sono annunciate 24 ore di sciopero per il personale di Aviation Services e otto ore, dalle 10 alle 18, per quello di ADR Security. Le due iniziative riguardano società e attività distinte all’interno dei medesimi aeroporti: non devono essere presentate come uno sciopero indistinto di tutti gli scali italiani o di tutte le compagnie aeree.

Nella stessa giornata sono previste due agitazioni del trasporto locale calabrese: per il personale di Autolinee Romano Regionali e Fratelli Romano di Crotone e per quello di Fasa di Rende, in provincia di Cosenza. La fascia indicata nei calendari aggiornati è dalle 10:59 alle 14:59. Sono iniziative riferite alle aziende coinvolte, non un fermo generalizzato di tutto il trasporto pubblico della regione.

15 dicembre: taxi per 14 ore, protesta ENAV a Bologna

Martedì 15 dicembre è annunciato lo sciopero nazionale dei taxi dalle 8 alle 22. La mobilitazione ha dunque una durata prevista di 14 ore. Roma Servizi per la Mobilità aveva già segnalato l’appuntamento nazionale e una manifestazione nella capitale. L’indicazione riguarda la proclamazione: non consente, da sola, di quantificare quante vetture saranno effettivamente disponibili nelle singole città.

Il 15 dicembre comprende anche un’astensione di 24 ore del personale ENAV dell’aeroporto di Bologna. Il perimetro indicato è quello dello scalo emiliano, non l’intera rete nazionale del controllo del traffico aereo. A Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, è invece previsto uno sciopero del personale AMC dalle 9 alle 11:30: due ore e mezza nel corso della mattinata.

16 dicembre: due finestre per Italo e altri stop locali

Mercoledì 16 dicembre, per Italo NTV risultano due distinte finestre di astensione. Quella del personale operativo degli equipaggi, proclamata da UILTrasporti, va dalle 3 del 16 alle 2 del 17 dicembre, per 23 ore. L’altra, indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ugl Ferrovieri per il personale della società, è indicata dalle 9:01 alle 16:59. I due intervalli si sovrappongono e non vanno sommati.

Sempre il 16, a Bologna è annunciato uno sciopero dalle 11 alle 15 degli addetti di La Lucente nell’appalto delle pulizie aeroportuali. È una protesta diversa da quella ENAV del giorno precedente: riguarda un altro datore di lavoro e un altro servizio. Il calendario delle astensioni, in questo caso, non costituisce un elenco di voli direttamente interessati né permette di anticipare cancellazioni.

Sul versante locale, il personale ferroviario di FS Sud Est del bacino di Lecce ha una finestra dalle 8:30 alle 12:29. Per Air Campania di Napoli sono annunciate 24 ore, mentre per AMT Genova sono indicate quattro ore con modalità articolate. Non è quindi corretto attribuire a queste tre proteste un identico orario: ciascuna interessa un’azienda e un territorio specifici.

Servizi garantiti: che cosa controllare prima di partire

Per i voli, ENAC indica le fasce di tutela dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 e pubblica gli elenchi dei collegamenti indispensabili. Le informazioni sull’operatività del singolo volo vanno richieste alla compagnia. Le regole distinguono inoltre i diversi servizi aeroportuali: la collocazione delle fasce non può essere trasferita automaticamente a qualsiasi mansione, comprese sicurezza e attività accessorie.

Per i regionali Trenitalia, nei giorni feriali i servizi minimi sono previsti nelle fasce 6-9 e 18-21; per la lunga percorrenza occorre consultare gli elenchi dei treni garantiti. La verifica deve riguardare il collegamento specifico, non soltanto l’orario di partenza. Trenitalia precisa che, per conoscere le garanzie delle altre imprese ferroviarie, bisogna consultare i rispettivi canali: le indicazioni della società non sostituiscono quelle di Italo.

17 e 18 dicembre: appalti ferroviari e merci

Giovedì 17 dicembre è previsto uno sciopero del personale delle aziende GAM e PS Servizi, del Consorzio Stabile Impero, per mezzo turno per ciascun turno di lavoro. Venerdì 18 è annunciata un’astensione nazionale di 24 ore dei dipendenti delle imprese di autotrasporto merci, proclamata da USB Lavoro Privato. A Volla, nel Napoletano, è inoltre indicata una protesta del personale di Vincenzo Miele Trasporti dalle 7 alle 11.

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