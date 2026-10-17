Diabete in Italia, 3,8 milioni di casi: oltre un milione non lo sa

🌐 Diabete in Italia, 3,8 milioni di persone colpite, aumento del 23% in vent’anni e oltre un milione di casi non diagnosticati: i nuovi dati dell’Italian Barometer Diabetes Report 2026 riaccendono l’attenzione su una delle principali sfide per la salute pubblica. Più del 90% dei casi riguarda il diabete di tipo 2, una patologia cronica che può svilupparsi senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. La diffusione non è uniforme sul territorio nazionale: le aree più svantaggiate e le fasce sociali più fragili risultano maggiormente esposte. Gli esperti chiedono di rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e continuità delle cure, con una particolare attenzione al rischio cardiovascolare e alle complicanze che possono accompagnare la malattia.

Diabete, i numeri del nuovo rapporto: milioni di italiani coinvolti

Sono circa 3,8 milioni gli italiani che convivono con il diabete, secondo il diciannovesimo Italian Barometer Diabetes Report, presentato al Senato il 13 ottobre 2026. La stima corrisponde al 6,4% della popolazione complessiva e al 7,5% di quella adulta.

Il dato più significativo è l’andamento registrato negli ultimi vent’anni. Nel 2005 la prevalenza della malattia era pari al 4,2%; nel 2015 era salita al 5,4%, fino a raggiungere il 6,4% nel 2025.

Occorre distinguere due misure. L’incremento complessivo, calcolato senza correggere per i cambiamenti nella struttura demografica, è pari al 52%. Considerando invece l’invecchiamento della popolazione, l’aumento della prevalenza risulta del 23%.

La differenza è importante perché il diabete diventa più frequente con l’avanzare dell’età. Una popolazione mediamente più anziana può quindi contribuire all’aumento del numero di persone che convivono con la patologia. Ma il dato corretto per l’età mostra che la crescita non si spiega soltanto con questo cambiamento demografico.

Il rapporto evidenzia così una tendenza che interessa il sistema sanitario nel suo complesso: aumentano le persone che hanno bisogno di controlli regolari, terapie e assistenza per gestire una condizione cronica che può coinvolgere diversi organi.

Oltre un milione di persone potrebbe avere il diabete senza saperlo

Accanto ai casi già diagnosticati, emerge il problema del cosiddetto diabete sommerso. Il rapporto stima che oltre un milione di persone in Italia possa convivere con la malattia senza esserne consapevole.

È un elemento particolarmente rilevante per il diabete di tipo 2, che rappresenta oltre il 90% dei casi. La patologia può svilupparsi gradualmente e, soprattutto nelle fasi iniziali, non provocare disturbi facilmente riconoscibili.

Questo significa che una persona può avere livelli di glucosio nel sangue superiori alla norma senza avvertire segnali sufficientemente evidenti da spingerla a rivolgersi al medico. In altri casi, sintomi generici possono essere attribuiti alla stanchezza o ad altre cause.

La mancanza di una diagnosi può ritardare l’accesso alle cure e alle strategie necessarie per ridurre il rischio di complicanze. Per questo il riconoscimento precoce rappresenta uno degli aspetti centrali della prevenzione.

Non significa, tuttavia, che tutti debbano sottoporsi indiscriminatamente agli stessi esami. L’opportunità e la frequenza dei controlli dipendono da fattori individuali, tra cui età, familiarità, condizioni cliniche e altri elementi di rischio.

Il messaggio è soprattutto quello di non ignorare eventuali segnali persistenti e di discutere con il proprio medico se sia opportuno controllare la glicemia, specialmente in presenza di fattori predisponenti.

Diabete di tipo 2: perché è così diffuso

Quando si parla di diabete è importante distinguere le diverse forme della malattia. Il diabete di tipo 1 e quello di tipo 2 non sono la stessa condizione e hanno caratteristiche, cause e modalità di gestione differenti.

Il diabete di tipo 2 è la forma nettamente più diffusa. È caratterizzato da un’alterazione del modo in cui l’organismo utilizza l’insulina e, con il tempo, può associarsi anche a una produzione insufficiente di questo ormone rispetto alle necessità del corpo.

La sua comparsa è legata a una combinazione di fattori. La predisposizione genetica e la storia familiare possono avere un ruolo, così come l’età, il peso corporeo, la sedentarietà e altri aspetti dello stile di vita. Non esiste però una singola causa valida per tutte le persone.

È importante evitare una lettura semplicistica che attribuisca la malattia esclusivamente alle abitudini individuali. Il contesto sociale, le opportunità di praticare attività fisica, la disponibilità di alimenti salutari e l’accesso alla prevenzione possono influire sulle possibilità di ridurre il rischio.

Inoltre, il diabete di tipo 2 non deve essere confuso con il diabete di tipo 1, che ha meccanismi differenti e non è prevenibile semplicemente modificando alimentazione o attività fisica.

Il rischio cardiovascolare: il problema non è soltanto la glicemia

Il rapporto sottolinea che la gestione del diabete non può limitarsi al controllo dello zucchero nel sangue. La malattia è infatti associata a un rischio più elevato di sviluppare complicanze cardiovascolari e renali, oltre ad altre condizioni che possono compromettere la salute nel lungo periodo.

Tra le persone con diabete seguite nei centri specialistici, il rapporto segnala una presenza significativa di precedenti problemi cardiovascolari e un’ampia diffusione dell’ipertensione.

Questi dati richiamano l’importanza di valutare il paziente nel suo insieme. Il controllo della glicemia resta essenziale, ma deve essere accompagnato, quando necessario, dalla gestione della pressione arteriosa, dei grassi nel sangue, della funzione renale e degli altri fattori che contribuiscono al rischio complessivo.

L’obiettivo è ridurre la probabilità che la malattia provochi conseguenze gravi nel tempo. La strategia terapeutica deve essere personalizzata, perché le necessità possono variare in base all’età, alle condizioni cliniche, alla presenza di altre patologie e alle terapie già assunte.

La prevenzione cardiovascolare assume quindi un ruolo centrale: non si tratta soltanto di trattare un valore alterato nelle analisi, ma di proteggere la salute della persona e prevenire, per quanto possibile, le complicanze.

Nord e Sud, le disuguaglianze che influenzano la salute

La diffusione del diabete non è uniforme lungo la penisola. Il rapporto evidenzia una prevalenza più elevata nel Mezzogiorno rispetto a diverse aree del Centro e del Nord.

Le differenze territoriali non possono essere spiegate con un unico fattore. Entrano in gioco condizioni economiche e sociali, caratteristiche della popolazione, abitudini quotidiane, opportunità di prevenzione e accessibilità dei servizi sanitari.

Il documento segnala inoltre una maggiore diffusione della patologia tra le persone con un livello d’istruzione più basso e nelle fasce socialmente più vulnerabili.

Questo legame è importante perché la prevenzione non dipende soltanto dalla conoscenza dei rischi. Per adottare e mantenere abitudini salutari possono servire tempo, risorse economiche, spazi sicuri per l’attività fisica e la possibilità di accedere con facilità a controlli medici.

Anche la diagnosi precoce può risentire delle disuguaglianze. Chi incontra ostacoli nell’accesso ai servizi o deve affrontare lunghi tempi d’attesa può arrivare più tardi agli accertamenti necessari.

Per affrontare il problema, gli esperti sottolineano quindi la necessità di strategie che non si limitino a invitare i cittadini a cambiare comportamento, ma rendano la prevenzione più accessibile e omogenea sul territorio.

Le difficoltà nell’assistenza: controlli, attese e continuità delle cure

Il diabete è una patologia cronica che richiede un percorso di assistenza continuativo. La diagnosi, infatti, non conclude il percorso: apre una fase nella quale diventano importanti il monitoraggio, l’adeguamento delle terapie e la prevenzione delle complicanze.

Tra le criticità evidenziate nel dibattito sull’assistenza figurano i tempi di attesa, la complessità organizzativa e il coordinamento non sempre semplice tra i diversi professionisti sanitari.

Una persona con diabete può aver bisogno di controlli diabetologici, esami di laboratorio e valutazioni relative ad altri organi e apparati. Quando sono presenti ipertensione, problemi cardiovascolari o alterazioni della funzione renale, la gestione può diventare ancora più complessa.

Un sistema efficace dovrebbe permettere ai professionisti di condividere le informazioni rilevanti e accompagnare il paziente in modo coordinato, evitando che visite ed esami si trasformino in percorsi frammentati.

La continuità delle cure è particolarmente importante perché alcune complicanze possono svilupparsi progressivamente. Controlli regolari e un piano terapeutico adeguato consentono di individuare tempestivamente eventuali cambiamenti e intervenire in modo appropriato.

Prevenzione e innovazione: la sfida per il Servizio sanitario nazionale

Di fronte alla crescita della malattia, il rapporto richiama la necessità di rafforzare la prevenzione e integrare maggiormente la gestione del diabete con quella dell’obesità e delle patologie cardiovascolari.

La senatrice Daniela Sbrollini, co-presidente dell’Intergruppo parlamentare obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili, ha sottolineato la necessità di affiancare alla prevenzione del diabete e dell’obesità una strategia più organica di prevenzione cardiovascolare.

Anche Roberto Pella, co-presidente dello stesso Intergruppo, ha richiamato il ruolo della ricerca e dell’innovazione, evidenziando l’importanza di rendere accessibili le nuove soluzioni terapeutiche e assistenziali.

L’innovazione, tuttavia, deve procedere insieme all’organizzazione dei servizi. Nuove terapie e strumenti di monitoraggio possono essere utili, ma il loro impatto dipende anche dalla possibilità per i pazienti di ricevere una diagnosi tempestiva, essere seguiti con regolarità e accedere alle cure appropriate.

Per il Servizio sanitario nazionale, la sfida consiste quindi nel combinare prevenzione, diagnosi precoce, assistenza territoriale e presa in carico specialistica. Un percorso integrato può aiutare a ridurre la frammentazione delle cure e a intervenire sui diversi fattori di rischio.

Che cosa possono fare i cittadini per ridurre i rischi

I dati del rapporto richiamano l’importanza di conoscere i principali fattori di rischio e di non trascurare la prevenzione. Non esiste una strategia identica per tutti, ma alcune abitudini possono contribuire alla salute metabolica e cardiovascolare.

Tra queste rientrano un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica regolare, il mantenimento di un peso adeguato alle proprie condizioni e l’attenzione alla pressione arteriosa e agli altri parametri indicati dal medico.

Anche la valutazione del rischio individuale è importante. Età, familiarità, storia clinica e altri fattori possono rendere opportuni controlli specifici, da concordare con il professionista sanitario.

Chi avverte sintomi come sete insolita e persistente, aumento della quantità di urina, stanchezza marcata o perdita di peso non intenzionale dovrebbe parlarne con un medico. Questi segnali non dimostrano da soli la presenza del diabete, ma meritano una valutazione clinica.

È altrettanto importante non modificare autonomamente eventuali terapie e non affidarsi a rimedi non verificati. La diagnosi e il trattamento del diabete richiedono una valutazione individuale.

Una crescita che rende urgente la diagnosi precoce

I numeri del report descrivono una realtà che va oltre la semplice crescita statistica. Con 3,8 milioni di persone già diagnosticate e oltre un milione che potrebbe non sapere di avere la malattia, il diabete rappresenta una sfida sia clinica sia organizzativa.

L’aumento del 23% in vent’anni, calcolato tenendo conto dell’invecchiamento della popolazione, indica che la tendenza merita attenzione anche al di là dei cambiamenti demografici. Allo stesso tempo, il peso del diabete di tipo 2 e le differenze territoriali e sociali mostrano che la risposta deve essere articolata.

La diagnosi precoce può aiutare a riconoscere la malattia prima che compaiano complicanze, mentre una presa in carico continuativa permette di gestire meglio i rischi nel tempo. Per ottenere risultati, però, servono servizi accessibili, informazione affidabile e percorsi di cura capaci di rispondere alle esigenze dei singoli pazienti.

Il dato più preoccupante non è soltanto quanti italiani convivano con il diabete, ma quanti potrebbero averlo senza saperlo. Rafforzare la prevenzione e facilitare l’accesso agli accertamenti significa intervenire su un problema che riguarda milioni di persone e che richiede un impegno coordinato di cittadini, professionisti sanitari e istituzioni.