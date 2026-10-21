Decreto sicurezza, nuova stretta sui cortei: fermo anche ai minori

🌐 Decreto sicurezza 2026, il Consiglio dei ministri approva nuove misure contro le violenze nelle manifestazioni. Arriva il reato di partecipazione violenta a una manifestazione, con pene fino a cinque anni di reclusione e sanzioni economiche fino a 20mila euro. Previsto anche l’ampliamento del fermo preventivo ai minorenni, mentre il governo annuncia nuove responsabilità patrimoniali per i genitori.

Il governo vara il nuovo decreto dopo le violenze

Le immagini delle devastazioni e dei saccheggi avvenuti a Milano e in altre città italiane hanno accelerato l’intervento dell’esecutivo.

Il 20 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento che punta a rafforzare la risposta dello Stato alle violenze collettive e ai danneggiamenti durante le manifestazioni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato le nuove misure sottolineando la volontà del governo di impedire che le proteste si trasformino in episodi di criminalità.

Il nuovo reato: carcere fino a cinque anni

Tra le novità annunciate figura il reato di partecipazione violenta a una manifestazione.

La fattispecie è rivolta a chi prende parte ad azioni violente compiute da gruppi di almeno cinque persone durante un corteo o una protesta, secondo le condizioni previste dal provvedimento.

Le sanzioni illustrate dal governo comprendono pene detentive fino a cinque anni e multe fino a 20mila euro, con aggravamenti in alcune circostanze, per esempio in presenza di persone con il volto coperto o di lesioni.

Il punto centrale non è la semplice partecipazione a una manifestazione, ma il coinvolgimento nelle condotte violente individuate dalla nuova disciplina.

Il fermo preventivo coinvolge anche gli adolescenti

Una delle disposizioni più discusse riguarda l’estensione ai ragazzi tra 14 e 17 anni delle misure preventive di trattenimento nei casi previsti.

Il governo presenta l’intervento come uno strumento per prevenire episodi di violenza prima che degenerino.

La portata concreta della disposizione richiede però di esaminare attentamente il testo normativo definitivo, compresi presupposti, durata, garanzie e controlli dell’autorità giudiziaria.

Se i minori distruggono, rispondono anche i genitori

Il provvedimento affronta anche la responsabilità economica per i danni causati dai minorenni.

Per i beni pubblici vengono prospettati strumenti amministrativi finalizzati al recupero delle somme necessarie al risarcimento.

Per i danni ai privati, il governo ha illustrato un meccanismo di tutela che consentirebbe un recupero più rapido attraverso provvedimenti giudiziari.

La questione è delicata perché coinvolge responsabilità genitoriale, tutela della proprietà e garanzie per i soggetti coinvolti.

Sicurezza e libertà di manifestazione, il nodo decisivo

La Costituzione italiana, all’articolo 17, riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Il confronto parlamentare e giuridico dovrà quindi considerare il rapporto tra nuove disposizioni, libertà fondamentali e proporzionalità degli strumenti preventivi.

L’approvazione del Consiglio dei ministri rappresenta il passaggio politico iniziale: l’efficacia delle norme e il loro contenuto definitivo dipendono dalla pubblicazione e dal successivo percorso legislativo.

La sfida sarà contrastare concretamente saccheggi e violenze senza confondere chi commette reati con chi esercita pacificamente il diritto di manifestare.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative