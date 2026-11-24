🌐 Il 24 novembre 2026 ricorrono 167 anni dalla pubblicazione dell’Origine delle specie di Darwin , opera decisiva per la storia della scienza. Il calendario religioso ricorda Sant’Andrea Dũng Lạc e i martiri vietnamiti , mentre l’Italia festeggia i compleanni di Paola Cortellesi e Vanessa Incontrada . Nell’oroscopo primeggia il Leone .

Santo del giorno: Sant’Andrea Dũng Lạc e i martiri vietnamiti

Il 24 novembre la Chiesa cattolica ricorda Sant’Andrea Dũng Lạc e i suoi compagni martiri.

La memoria comprende 117 cristiani uccisi in Vietnam fra il XVII e il XIX secolo, in un contesto di persecuzioni religiose.

Fra loro figuravano sacerdoti, religiosi e fedeli laici.

La canonizzazione collettiva avvenne nel 1988.

Accadde oggi: Darwin pubblica l’Origine delle specie

Il 24 novembre 1859 venne pubblicata a Londra la prima edizione di L’origine delle specie di Charles Darwin.

L’opera presentava una spiegazione scientifica dell’evoluzione delle specie basata sulla selezione naturale.

Il libro trasformò profondamente la biologia moderna e provocò un vasto dibattito culturale, religioso e filosofico.

La teoria di Darwin venne successivamente sviluppata e integrata grazie ai progressi della genetica e di altre discipline.

Nel 2026 ricorrono 167 anni dalla pubblicazione.

Nati il 24 novembre: Paola Cortellesi e Vanessa Incontrada

Il 24 novembre 1973 nasceva a Roma Paola Cortellesi.

Nel 2026 compie 53 anni.

Attrice, comica e sceneggiatrice, ha costruito una carriera che attraversa televisione, teatro e cinema.

Con C’è ancora domani, esordio alla regia cinematografica, ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico affrontando temi legati alla condizione femminile nell’Italia del dopoguerra.

La stessa data è il compleanno di Vanessa Incontrada, nata nel 1978.

Eventi e curiosità: la scienza entra nel dibattito pubblico

La pubblicazione del libro di Darwin mostra quanto una scoperta scientifica possa trasformare la visione del mondo.

L’evoluzione biologica è oggi un pilastro delle scienze della vita e trova applicazione in numerosi ambiti, dalla medicina alla conservazione della biodiversità.

I musei scientifici italiani contribuiscono alla diffusione di queste conoscenze attraverso collezioni, mostre e attività educative.

Segno più fortunato del 24 novembre 2026: Leone

Il Leone prende il posto dello Scorpione.

Il Sole in Sagittario, altro segno di Fuoco, e Giove in Leone forniscono lo spunto per una giornata simbolicamente energica.

Amore, soldi e salute: le aspettative del Leone

Amore: iniziativa e spontaneità dominano la lettura sentimentale.

Soldi: attenzione a non trasformare l’entusiasmo in spese eccessive.

Salute: movimento equilibrato e riposo rappresentano le abitudini da valorizzare.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.