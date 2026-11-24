Darwin, Cortellesi, le idee: MetroLunario del 24 novembre
Santo del giorno: Sant’Andrea Dũng Lạc e i martiri vietnamiti
Il 24 novembre la Chiesa cattolica ricorda Sant’Andrea Dũng Lạc e i suoi compagni martiri.
La memoria comprende 117 cristiani uccisi in Vietnam fra il XVII e il XIX secolo, in un contesto di persecuzioni religiose.
Fra loro figuravano sacerdoti, religiosi e fedeli laici.
La canonizzazione collettiva avvenne nel 1988.
Accadde oggi: Darwin pubblica l’Origine delle specie
Il 24 novembre 1859 venne pubblicata a Londra la prima edizione di L’origine delle specie di Charles Darwin.
L’opera presentava una spiegazione scientifica dell’evoluzione delle specie basata sulla selezione naturale.
Il libro trasformò profondamente la biologia moderna e provocò un vasto dibattito culturale, religioso e filosofico.
La teoria di Darwin venne successivamente sviluppata e integrata grazie ai progressi della genetica e di altre discipline.
Nel 2026 ricorrono 167 anni dalla pubblicazione.
Nati il 24 novembre: Paola Cortellesi e Vanessa Incontrada
Il 24 novembre 1973 nasceva a Roma Paola Cortellesi.
Nel 2026 compie 53 anni.
Attrice, comica e sceneggiatrice, ha costruito una carriera che attraversa televisione, teatro e cinema.
Con C’è ancora domani, esordio alla regia cinematografica, ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico affrontando temi legati alla condizione femminile nell’Italia del dopoguerra.
La stessa data è il compleanno di Vanessa Incontrada, nata nel 1978.
Eventi e curiosità: la scienza entra nel dibattito pubblico
La pubblicazione del libro di Darwin mostra quanto una scoperta scientifica possa trasformare la visione del mondo.
L’evoluzione biologica è oggi un pilastro delle scienze della vita e trova applicazione in numerosi ambiti, dalla medicina alla conservazione della biodiversità.
I musei scientifici italiani contribuiscono alla diffusione di queste conoscenze attraverso collezioni, mostre e attività educative.
Segno più fortunato del 24 novembre 2026: Leone
Il Leone prende il posto dello Scorpione.
Il Sole in Sagittario, altro segno di Fuoco, e Giove in Leone forniscono lo spunto per una giornata simbolicamente energica.
Amore, soldi e salute: le aspettative del Leone
Amore: iniziativa e spontaneità dominano la lettura sentimentale.
Soldi: attenzione a non trasformare l’entusiasmo in spese eccessive.
Salute: movimento equilibrato e riposo rappresentano le abitudini da valorizzare.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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