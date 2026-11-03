1:15 pm, 3 Novembre 26 calendario

Dal ghiaccio riemerge una birra dimenticata da mezzo secolo

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Birra ritrovata su un ghiacciaio, in Valle Aurina, provincia di Bolzano, un fusto del peso di circa 40 chilogrammi è stato recuperato dopo essere rimasto per oltre cinquant’anni in un crepaccio. A riportarlo a valle è stato Daniel Oberlechner, 42 anni, appassionato di corsa in montagna. Il mastro birraio Lukas Harpf ha esaminato e assaggiato il contenuto, giudicandone positivamente le condizioni. Una scoperta curiosa, che racconta anche la capacità del ghiaccio di conservare oggetti per decenni.

Un fusto intrappolato nella montagna

Il contenitore è rimasto nascosto per oltre mezzo secolo in un ambiente glaciale.

Il recupero ha richiesto uno sforzo significativo: Oberlechner ha attraversato ghiaccio e pietraie, utilizzando anche un carrello montacarichi per trasportare il pesante fusto.

Il ritrovamento testimonia come i ghiacciai possano restituire, nel tempo, oggetti rimasti a lungo intrappolati.

La scoperta assume anche un interesse storico legato alle abitudini e alle attività svolte nelle aree alpine.

La birra conservata per decenni

La valutazione positiva del mastro birraio riguarda le caratteristiche riscontrate nel contenuto recuperato.

Non significa però che una bevanda rimasta per decenni in condizioni sconosciute possa essere considerata automaticamente sicura da consumare.

La qualità organolettica e la sicurezza microbiologica sono questioni differenti.

Il ritrovamento resta soprattutto una testimonianza singolare del passato, riemersa da uno degli ambienti naturali più affascinanti e fragili delle Alpi.

Crevasse nearby Jungfraujoch in Bernese Oberland, Switzerland

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

3 Novembre 2026 ( modificato il 29 Ottobre 2026 | 23:17 )
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