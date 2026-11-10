Cyberattacchi, governo e G7 | MetroZibaldone del 10 novembre

🌐 Cyberattacchi contro l’Italia, governo alle prese con il decreto Bollette e tensioni sugli aiuti all’Ucraina. Il G7 di Parigi cerca una risposta alla guerra ibrida, mentre Crédit Agricole punta su Banco BPM. In Serie A la Lazio difende il primato davanti a Inter e Roma. Domani, 11 novembre, si conclude lo sciopero notturno nel trasporto ferroviario delle merci.

Italia sotto attacco: la guerra degli hacker mette alla prova lo Stato

La nuova frontiera della destabilizzazione non conosce confini geografici. Non ha bisogno di eserciti schierati o carri armati. Bastano una rete informatica vulnerabile, dati personali sottratti e la capacità di seminare sfiducia tra cittadini e istituzioni.

L’Italia affronta l’escalation degli attacchi informatici che hanno coinvolto anche personalità istituzionali, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dati personali sono comparsi nel dark web, alimentando interrogativi sulla protezione delle informazioni e sulla sicurezza delle infrastrutture digitali.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato per oggi al Viminale una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata ai rischi informatici.

La questione è politica prima ancora che tecnologica. Uno Stato incapace di proteggere le proprie reti e i propri cittadini rischia di diventare vulnerabile a pressioni, ricatti e campagne di disinformazione.

Serve una strategia nazionale che non si esaurisca nelle dichiarazioni d’emergenza.

Decreto Bollette: il governo promette risparmi, famiglie in attesa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto destinato a ridurre i costi dell’energia elettrica e del gas.

Il provvedimento introduce un meccanismo di rimborso di parte dei costi del gas utilizzato nella produzione termoelettrica. Secondo le stime illustrate dal governo, a gennaio potrebbe determinarsi una diminuzione media di circa 15 euro per megawattora.

Ma tra la previsione di un risparmio e il suo effetto concreto sulle bollette esiste una distanza che le famiglie conoscono fin troppo bene.

La politica annuncia riduzioni, mentre cittadini e imprese continuano a misurarsi con il costo della vita. L’efficacia del decreto dovrà essere valutata attraverso le tariffe effettivamente applicate e non soltanto mediante gli annunci governativi.

Ucraina, gli aiuti militari interrogano la maggioranza

La preparazione del tredicesimo pacchetto italiano di aiuti militari all’Ucraina riporta al centro il rapporto tra sostegno a Kiev, necessità diplomatiche e sostenibilità politica delle decisioni.

Il governo conferma il proprio orientamento favorevole all’assistenza ucraina, mentre il confronto sui costi e sulle prospettive del conflitto rimane aperto.

L’Europa è chiamata a difendere la sicurezza del continente senza rinunciare alla ricerca di una soluzione negoziata.

Il rischio è che la guerra diventi una condizione permanente, accettata dalla politica come inevitabile e pagata dalle popolazioni come un destino senza alternative.

G7 di Parigi: l’Europa cerca una risposta alla guerra invisibile

La seconda giornata del G7 dei ministri degli Esteri a Parigi mette al centro la sicurezza internazionale, l’Ucraina, l’intelligenza artificiale e le minacce informatiche.

Antonio Tajani ha chiesto ai partner una risposta coordinata alla guerra ibrida che investe l’Europa. Il ministro ha attribuito gli attacchi contro l’Italia a gruppi di hacker filorussi, precisando che non è accertato un coinvolgimento diretto del governo di Mosca.

È una distinzione essenziale, perché le responsabilità internazionali richiedono prove e non possono essere stabilite soltanto attraverso sospetti.

Il G7 deve dimostrare che la sicurezza delle democrazie non si difende esclusivamente con dichiarazioni solenni. Occorrono coordinamento, prevenzione, investimenti e strumenti di risposta capaci di proteggere imprese e cittadini.

Mondo: Ucraina e Medio Oriente, la pace rimane lontana

L’Ucraina continua a rappresentare uno dei punti più delicati dell’agenda diplomatica internazionale. L’attenzione si concentra sui nuovi contatti negoziali e sul ruolo che l’Europa potrà esercitare nelle future discussioni.

Il Medio Oriente resta un’altra area di profonda instabilità, con conseguenze umanitarie ed economiche che oltrepassano i confini regionali.

Tra forniture militari, sicurezza energetica e possibili iniziative di pace, le grandi potenze cercano equilibri sempre più difficili.

La diplomazia non può limitarsi alla gestione dell’emergenza: deve costruire le condizioni per impedire che le crisi diventino permanenti.

Economia: Crédit Agricole vuole Banco BPM, la finanza si riorganizza

La finanza italiana torna al centro del risiko bancario europeo.

Crédit Agricole ha proposto a Banco BPM di avviare trattative per una fusione con le proprie attività italiane. L’operazione prevede un premio del 20% per gli azionisti di Banco BPM e un dividendo straordinario complessivo di un miliardo di euro.

L’annuncio ha provocato un rialzo del 10% del titolo Banco BPM nella seduta del 9 novembre. Il consiglio di amministrazione dell’istituto è atteso a esaminare la proposta il 12 novembre.

Un’eventuale aggregazione potrebbe creare il terzo gruppo bancario italiano, con circa 6,5 milioni di clienti e oltre 2.300 filiali.

Ma dietro i miliardi della grande finanza resta una questione decisiva: chi garantirà credito alle piccole imprese, agli artigiani e alle famiglie?

La concentrazione bancaria può produrre efficienza, ma deve anche preservare il rapporto con i territori e la capacità di finanziare l’economia reale.

Sport: Lazio davanti a Inter e Roma, lo scudetto infiamma la Serie A

La Serie A arriva alla sosta delle Nazionali con una classifica serratissima.

La Lazio mantiene il primato con 29 punti dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Napoli. L’Inter insegue a quota 28, mentre la Roma, vittoriosa per 3-0 sul Sassuolo, raggiunge i 27 punti.

Il Milan supera il Genoa per 2-1, mentre la Juventus non va oltre il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina.

Il campionato presenta un quadro nel quale ogni giornata può modificare gli equilibri.

La corsa allo scudetto non concede distrazioni: Lazio, Inter e Roma sono separate da appena due punti e il ritorno dopo la pausa potrebbe diventare determinante per le ambizioni delle pretendenti.

Intanto, gli impegni delle Nazionali spostano temporaneamente l’attenzione sul calcio internazionale.

Domani 11 novembre: sciopero nel trasporto ferroviario merci

La giornata di domani sarà segnata dalla conclusione dello sciopero nazionale del personale di SBB Cargo Italia, proclamato dalla FILT-CGIL.

L’astensione dal lavoro è programmata dalle 21 di oggi, martedì 10 novembre, fino alle 4:59 di mercoledì 11 novembre, per complessive otto ore.

La mobilitazione riguarda il trasporto ferroviario delle merci, un settore importante per l’organizzazione della logistica e per la movimentazione dei prodotti industriali.

È un altro segnale delle tensioni che attraversano il lavoro e i servizi strategici, in un’economia chiamata a coniugare competitività, diritti e sostenibilità.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.