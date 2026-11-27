🌐 Corto Maltese torna a navigare con una nuova avventura firmata da Igort e sceneggiata da Marco Steiner. Un’impresa artistica che riapre il confronto sull’eredità di Hugo Pratt, sul valore dei grandi personaggi del fumetto e sulla possibilità di reinventare un mito senza tradirne l’identità.

Corto Maltese, il ritorno del marinaio che non invecchia

Ci sono personaggi che appartengono ai propri autori e altri che, a un certo punto, diventano patrimonio dell’immaginario collettivo. Corto Maltese appartiene decisamente alla seconda categoria. Il marinaio creato da Hugo Pratt torna protagonista di una nuova avventura, La casa delle orchidee bianche, affidata alla sensibilità grafica di Igort e alla scrittura di Marco Steiner.

Non è una semplice operazione editoriale costruita sulla nostalgia. È una sfida molto più delicata: confrontarsi con un protagonista che ha attraversato generazioni, rivoluzioni culturali e trasformazioni del linguaggio narrativo senza perdere la propria magnetica ambiguità.

Corto non è mai stato un eroe tradizionale. Non combatte per difendere un ordine prestabilito, non rappresenta una morale rassicurante e non pretende di distinguere il mondo in innocenti e colpevoli. Naviga piuttosto lungo i confini della storia, dove avventurieri, idealisti, rivoluzionari e sognatori finiscono per condividere il medesimo destino.

Igort e la responsabilità di raccogliere Hugo Pratt

Affidare un personaggio così riconoscibile a un altro grande autore significa esporsi inevitabilmente al confronto. Igort possiede una personalità artistica autonoma, costruita attraverso decenni di sperimentazione, narrazione illustrata e ricerca sulle possibilità espressive del fumetto.

La sua traiettoria creativa attraversa mondi differenti, dall’illustrazione d’autore alla cultura giapponese, dalla memoria storica al reportage disegnato. Un percorso che presenta affinità profonde con l’universo di Pratt, pur senza coincidere con esso.

La difficoltà non consiste nel riprodurre fedelmente un tratto, ma nel conservare l’anima narrativa di Corto Maltese. Il pericolo maggiore sarebbe trasformare il marinaio in un esercizio di imitazione, riconoscibile nella forma ma svuotato della sua indipendenza.

Igort ha raccontato anche un incontro giovanile con Pratt, avvenuto nel 1977, quando gli mostrò alcune proprie tavole. Quel ricordo restituisce un rapporto ideale tra generazioni artistiche, nel quale l’ammirazione non deve necessariamente diventare sudditanza.

La casa delle orchidee bianche e il fascino dell’avventura

Il titolo della nuova avventura, La casa delle orchidee bianche, evoca immediatamente alcuni ingredienti tipici dell’immaginario prattiano: il mistero, le geografie lontane, la seduzione delle atmosfere e il rapporto ambiguo tra bellezza e pericolo.

La sceneggiatura è firmata da Marco Steiner, autore che ha collaborato a lungo con Pratt e conosce dall’interno i meccanismi di una narrazione capace di mescolare documentazione storica e invenzione letteraria.

Questa continuità rappresenta un elemento significativo. L’universo di Corto Maltese non vive soltanto nelle immagini, ma soprattutto nel modo in cui la storia diventa racconto. Guerre, confini, leggende e incontri casuali formano un tessuto nel quale ogni personaggio sembra custodire una verità incompleta.

Nel lavoro di Pratt, il viaggio non conduce quasi mai a una soluzione definitiva. Le domande contano più delle risposte, e il mistero continua a esistere anche dopo che l’avventura sembra terminata.

Un personaggio nato per attraversare il Novecento

Quando Corto Maltese apparve nel 1967, con Una ballata del mare salato, il fumetto europeo stava attraversando una trasformazione profonda. La narrazione disegnata cominciava a emanciparsi dai confini dell’intrattenimento destinato ai più giovani, conquistando progressivamente dignità letteraria e complessità espressiva.

Pratt fu uno dei protagonisti di questo cambiamento. La sua capacità di costruire atmosfere attraverso pochi segni, alternando silenzi e dialoghi carichi di sottintesi, contribuì a ridefinire le possibilità del racconto per immagini.

Corto incarnava una libertà particolarmente insolita. Era un marinaio senza un’appartenenza definitiva, capace di attraversare culture e conflitti mantenendo una distanza ironica dalle grandi ideologie del proprio tempo.

Il suo fascino nasceva proprio dall’impossibilità di possederlo. Corto poteva partecipare a una rivoluzione senza diventare un propagandista, aiutare un personaggio senza trasformarsi in un salvatore, amare senza accettare le rassicurazioni del romanticismo convenzionale.

Una figura apparentemente lontana dai protagonisti contemporanei, spesso costruiti intorno a identità immediatamente decifrabili e messaggi espliciti.

Il fumetto d’autore tra memoria e nuove generazioni

Il ritorno di Corto Maltese mette al centro anche una questione industriale e culturale. I grandi personaggi del fumetto devono rimanere legati esclusivamente ai loro creatori oppure possono sopravvivere attraverso interpretazioni successive?

La risposta dipende soprattutto dalla qualità del progetto. La continuità commerciale di un marchio non garantisce automaticamente quella artistica. Anzi, il rischio di trasformare un’opera originale in un prodotto seriale privo di necessità creativa è sempre presente.

Nel caso di Corto, tuttavia, esiste un elemento favorevole: il personaggio è stato concepito fin dall’inizio come un viaggiatore capace di attraversare ambientazioni, culture e generi narrativi differenti.

Questa elasticità rende possibile immaginare nuove storie senza cancellare quelle precedenti. Ma impone di preservare alcuni principi essenziali: la profondità dei personaggi, la libertà dello sguardo e la capacità di raccontare la storia senza ridurla a una lezione scolastica.

Anche la scelta di Igort assume quindi un significato preciso. Non un illustratore incaricato semplicemente di replicare un modello, ma un autore chiamato a confrontare la propria personalità con una delle figure più influenti del fumetto europeo.

Il lettore incontra così due tradizioni: quella di Pratt, fatta di viaggi, avventure e suggestioni letterarie, e quella di Igort, alimentata dalla sperimentazione visiva, dalla memoria e dal dialogo con differenti culture artistiche.

La casa delle orchidee bianche si inserisce in questa relazione tra continuità e trasformazione, affidando al marinaio con l’orecchino un altro tratto della propria lunga navigazione letteraria.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.