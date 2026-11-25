La rete di colonnine fast charge si sta allargando nelle città italiane e lungo le grandi direttrici autostradali, con effetti concreti sui tempi di viaggio e sull’organizzazione della sosta urbana. Alla spinta degli operatori si sommano i fondi del PNRR e gli obblighi del regolamento europeo AFIR, che fissa distanze e potenze minime. Per chi guida un’auto elettrica il cambiamento si misura in minuti di ricarica e in chilometri percorsi senza deviazioni.

Quanti punti di ricarica ci sono oggi in Italia

Secondo il monitoraggio trimestrale di Motus-E, al 30 giugno 2026 i punti di ricarica a uso pubblico erano 84.564, oltre 17.000 in più rispetto a dodici mesi prima. La crescita non è omogenea per potenza: più di due terzi della rete resta sotto i 50 kW, una fascia adatta alla sosta lunga più che al rifornimento rapido. Il segmento che avanza più in fretta è quello ad alta potenza: il 53% dei punti installati negli ultimi dodici mesi è di tipo veloce o ultraveloce, contro il 50% dell’anno precedente. Resta aperto il nodo degli allacci, con una quota di colonnine già montate ma in attesa di connessione alla rete elettrica.

Ricarica rapida in autostrada: cosa chiede l’Europa

Sulla rete centrale TEN-T il regolamento AFIR richiedeva, entro la fine del 2025, un hub ogni 60 km per senso di marcia, con 400 kW complessivi e almeno un punto da 150 kW. Entro il 2027 la soglia sale a 600 kW, con due punti da 150 kW, mentre la rete globale TEN-T, che include anche strade statali e arterie regionali, dovrà essere coperta per almeno metà della sua lunghezza da hub da 300 kW. In Italia, buona parte di questo lavoro passa dalle aree di servizio, che oggi per oltre la metà dispongono di stazioni di ricarica. Sull’intera rete autostradale i punti installati sono saliti a 1.516: l’86% funziona in corrente continua e il 59% supera i 150 kW. Sulla rete di Autostrade per l’Italia, le colonnine fast charge di Free To X contano 100 stazioni ad alta potenza, distanti in media circa 50 km l’una dall’altra e aperte a più fornitori del servizio di ricarica.

Cosa cambia per chi guida un’auto elettrica

Con hub più ravvicinati il viaggio lungo si organizza sulle pause anziché sull’autonomia residua. Pesano due variabili spesso sottovalutate: la potenza massima che l’auto accetta in corrente continua e la curva di ricarica, che rallenta sensibilmente oltre l’80% della batteria. Per questo la sosta più efficiente è spesso breve e ripetuta. Le app che mostrano in tempo reale lo stato delle colonnine riducono il rischio di trovare il punto occupato o fuori servizio proprio nella tappa prevista. Cambia anche il pagamento, perché l’AFIR prevede la carta senza app dedicate e prezzi esposti in modo trasparente, con un adeguamento progressivo delle colonnine più vecchie. Il costo della ricarica rapida resta in genere più alto di quello domestico o in corrente alternata.

L’impatto della ricarica veloce sulla mobilità urbana

In città la ricarica veloce serve soprattutto a chi non dispone di box o wallbox: per molti residenti dei condomini senza posto auto, una sosta di mezz’ora sostituisce la ricarica notturna. Gli hub ad alta potenza sono utili anche a taxi e flotte di consegna, che non possono restare fermi per ore. La copertura resta squilibrata: Milano, Roma e Torino guidano per numero di punti, mentre molte province periferiche hanno ancora una rete rada. Per valutare un’area urbana conviene osservare la presenza di hub rapidi vicino agli assi di scorrimento e ai parcheggi di interscambio, dove la sosta coincide con il cambio di mezzo.