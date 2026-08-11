Cina, la rotta artica sfida Suez e cambia il commercio

🌐 Rotta artica: la Cina punta sulla Northern Sea Route per accorciare i collegamenti con l’Europa e ridurre la dipendenza da Suez, mentre la Russia rafforza il proprio ruolo strategico nell’Artico.

Per decenni il commercio tra Asia ed Europa ha avuto una geografia relativamente semplice. Le grandi navi portacontainer partivano dai porti cinesi, attraversavano l’Oceano Indiano, superavano lo Stretto di Bab el-Mandeb, entravano nel Mar Rosso e raggiungevano il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.

Quella rotta resta fondamentale, ma le crisi geopolitiche degli ultimi anni ne hanno mostrato tutta la vulnerabilità.

Gli attacchi nel Mar Rosso, le tensioni nel Golfo Persico e la crescente competizione tra grandi potenze stanno spingendo Pechino a cercare alternative. E una delle più ambiziose passa da un luogo che fino a pochi anni fa sembrava quasi impossibile da trasformare in una grande autostrada commerciale: l’Artico.

La Cina si prepara infatti ad aumentare la propria presenza sulla Rotta marittima del Nord, la via che attraversa le acque artiche lungo la costa settentrionale della Russia, passando dallo Stretto di Bering per arrivare verso i porti europei.

Il progetto non nasce oggi. Pechino guarda all’Artico da anni e ha inserito la regione nella propria strategia della “Via della Seta polare”. Ma la combinazione tra cambiamento climatico, nuove tecnologie navali e instabilità delle rotte tradizionali sta trasformando quella che sembrava una prospettiva lontana in una possibilità commerciale concreta.

E dietro la nuova rotta c’è un elemento decisivo: la Russia.

La Cina prova ad aprire la nuova rotta verso l’Europa

Il passaggio decisivo è arrivato con l’autorizzazione russa al transito di sette navi portacontainer della compagnia cinese Sea Legend Shipping lungo la Rotta marittima del Nord.

Il programma prevede partenze settimanali durante la stagione estiva, quando le condizioni del ghiaccio rendono la navigazione più agevole. La prima partenza è indicata per il 12 agosto.

Non si tratta semplicemente di aggiungere qualche collegamento commerciale a una rotta già esistente. Per Pechino il progetto rappresenta un esperimento su una possibile nuova arteria stabile tra i porti cinesi e l’Europa.

Il vantaggio teorico è evidente.

Una nave diretta da Shanghai a Rotterdam attraverso Suez deve affrontare un percorso molto più lungo rispetto a quello artico. Il passaggio settentrionale consente infatti di evitare una parte considerevole della navigazione nell’Oceano Indiano e nel Mediterraneo.

L’esperienza dello scorso anno ha fornito un primo esempio concreto: la Istanbul Bridge, partita da Ningbo e diretta verso Felixstowe, nel Regno Unito, avrebbe completato il viaggio in circa 20 giorni. Un percorso attraverso Suez può richiedere circa 40 giorni, mentre la circumnavigazione dell’Africa attraverso il Capo di Buona Speranza può arrivare a circa 50 giorni.

Le cifre possono variare in funzione della nave, delle condizioni meteorologiche, delle soste e della situazione dei ghiacci. Ma la differenza potenziale rimane enorme.

In un’economia nella quale giorni di navigazione significano carburante, capitale immobilizzato e tempi di consegna, accorciare il viaggio può trasformarsi in un vantaggio strategico.

Perché Pechino guarda all’Artico

La motivazione cinese non è soltanto economica.

Il problema per Pechino è che una parte consistente delle proprie importazioni ed esportazioni passa attraverso alcuni colli di bottiglia marittimi difficili da sostituire.

Lo Stretto di Malacca è uno dei più importanti. Attraverso il Mar Rosso e Bab el-Mandeb passa poi una parte essenziale dei collegamenti tra Asia ed Europa.

Questi punti hanno una caratteristica comune: sono facilmente identificabili sulla carta geografica e, proprio per questo, possono diventare vulnerabili durante una crisi.

La guerra in Medio Oriente ha reso ancora più evidente il problema.

Gli attacchi degli Houthi contro il traffico commerciale nel Mar Rosso hanno già spinto molte compagnie internazionali a modificare le rotte, evitando Bab el-Mandeb e circumnavigando l’Africa. Il risultato è stato un allungamento dei tempi di consegna e un aumento dei costi.

Per la Cina, che dipende enormemente dal commercio marittimo, la diversificazione non è quindi soltanto una questione di convenienza.

È una forma di sicurezza economica nazionale.

Avere una rotta alternativa significa ridurre la dipendenza da un singolo corridoio e aumentare la capacità di reagire a una crisi.

La “Via della Seta polare” passa da Mosca

La strategia cinese nell’Artico è spesso associata alla cosiddetta Via della Seta polare, parte della più ampia Belt and Road Initiative.

L’idea è utilizzare le nuove possibilità di navigazione offerte dal progressivo ritiro dei ghiacci per creare un collegamento più rapido tra Asia ed Europa.

Ma c’è una contraddizione fondamentale.

La Cina vuole diversificare le proprie rotte commerciali. Per farlo, deve però passare attraverso una zona nella quale la Russia esercita un controllo determinante.

La Northern Sea Route corre infatti prevalentemente lungo le coste artiche russe. Mosca gestisce il sistema di autorizzazioni, coordina le informazioni sulla navigazione e dispone della più importante infrastruttura di rompighiaccio necessaria per affrontare le condizioni più difficili.

Questo significa che la nuova rotta cinese non può essere considerata completamente autonoma.

Pechino riduce la dipendenza da Suez, ma aumenta quella da Mosca.

È uno dei paradossi più interessanti della nuova geografia commerciale.

La Russia ha bisogno della Cina

Il rapporto funziona però in entrambe le direzioni.

Per Mosca, l’Artico rappresenta una delle grandi scommesse economiche e strategiche del futuro. La regione possiede enormi risorse energetiche e minerarie, ma la sua valorizzazione richiede infrastrutture, capitali, tecnologia e soprattutto mercati.

Le conseguenze della guerra in Ucraina hanno inoltre modificato profondamente i rapporti commerciali della Russia con l’Europa.

Le sanzioni occidentali e il progressivo abbandono delle rotte russe da parte di numerose aziende europee hanno ridotto alcune opportunità commerciali. La Cina può contribuire a riempire quello spazio.

Pechino dispone di una gigantesca capacità industriale e di una domanda enorme di materie prime. Mosca possiede invece territorio, infrastrutture artiche, rompighiaccio e accesso diretto alla rotta settentrionale.

È una combinazione che può diventare particolarmente importante nel lungo periodo.

La Cina porta navi, merci e investimenti.

La Russia porta accesso, infrastrutture e controllo territoriale.

Il cambiamento climatico sta aprendo una nuova frontiera

Il protagonista silenzioso di questa trasformazione è il clima.

Il progressivo riscaldamento dell’Artico sta modificando la quantità e la distribuzione del ghiaccio marino. Questo non significa che l’Artico sia diventato improvvisamente un mare libero e facilmente navigabile.

Al contrario, il ghiaccio resta una minaccia concreta, le condizioni possono cambiare rapidamente e la navigazione richiede competenze e infrastrutture specifiche.

Ma rispetto al passato esistono finestre stagionali più favorevoli.

Per il trasporto commerciale, questo può essere sufficiente per rendere economicamente interessante una rotta che in precedenza era troppo rischiosa o costosa.

È un paradosso destinato a diventare sempre più evidente: il cambiamento climatico crea nuove opportunità economiche proprio mentre aumenta i rischi ambientali e geopolitici legati all’Artico.

La regione non è quindi soltanto una nuova frontiera commerciale.

È anche uno dei luoghi nei quali gli effetti del riscaldamento globale stanno modificando più rapidamente gli equilibri strategici.

Quanto è davvero conveniente la rotta artica?

Il risparmio di tempo è uno degli argomenti più forti a favore della Northern Sea Route, ma non basta da solo a trasformarla in una nuova Suez.

La navigazione artica presenta costi specifici.

Le navi devono essere adatte alle condizioni polari o comunque autorizzate a operare nell’area. Le assicurazioni possono essere più costose. Le infrastrutture portuali sono meno sviluppate rispetto ai grandi corridoi commerciali tradizionali. L’assistenza in caso di incidente è più complessa.

E poi c’è il fattore meteorologico.

Una rotta che sulla carta appare più breve non è necessariamente più rapida se una nave deve rallentare, aspettare un rompighiaccio o modificare il percorso a causa delle condizioni del ghiaccio.

La prevedibilità è fondamentale per il commercio globale.

Un armatore non compra soltanto chilometri più brevi. Compra affidabilità.

Ed è proprio su questo terreno che la rotta artica deve ancora dimostrare di poter competere con i corridoi tradizionali.

Il ruolo decisivo dei rompighiaccio russi

Uno dei vantaggi di Mosca è la propria flotta di rompighiaccio.

La Russia dispone di una capacità unica nel settore, indispensabile per mantenere navigabili alcune porzioni della rotta durante i periodi più difficili.

Per la Cina questo significa poter contare su un’infrastruttura che sarebbe estremamente costosa da costruire autonomamente.

Ma significa anche accettare un rapporto di dipendenza.

Se il traffico commerciale cinese lungo la Northern Sea Route crescerà, la Russia diventerà un intermediario inevitabile per una parte sempre maggiore di quel commercio.

Questo conferisce a Mosca un potere negoziale importante.

In caso di crisi diplomatica, nuove sanzioni o tensioni tra Russia e Cina, la rotta potrebbe trasformarsi da opportunità in problema.

L’Artico diventa anche una questione militare

Il significato della nuova rotta non si limita alle merci.

L’Artico è ormai una delle aree nelle quali si misura la competizione strategica tra grandi potenze.

La Russia ha riaperto e modernizzato numerose installazioni militari nell’estremo Nord e considera l’Artico una zona fondamentale per la propria sicurezza nazionale.

Anche la Cina ha aumentato progressivamente la propria attenzione verso la regione.

Pechino non è una potenza artica in senso geografico, ma si definisce uno “Stato quasi artico” e ha interesse a partecipare alla gestione delle nuove risorse e delle rotte che attraversano l’area.

La componente militare aggiunge quindi un ulteriore livello alla questione.

Una rotta commerciale può diventare anche un corridoio strategico.

La possibilità teorica di utilizzare l’Artico per collegare più rapidamente il Pacifico all’Atlantico interessa infatti anche le forze navali. Tuttavia, trasformare una rotta commerciale in un corridoio militare affidabile è molto più complesso: infrastrutture, basi, rifornimenti, condizioni climatiche e comunicazioni pongono ostacoli enormi.

L’Artico non è semplicemente una scorciatoia: è un nuovo spazio di competizione.

Il vero obiettivo cinese è avere più opzioni

Sarebbe però un errore pensare che Pechino voglia semplicemente sostituire Suez con l’Artico.

La strategia cinese appare più sofisticata.

L’obiettivo è costruire più alternative contemporaneamente.

Suez rimarrà essenziale. Il Capo di Buona Speranza continuerà a essere una possibile via di emergenza. I corridoi ferroviari eurasiatici possono integrare il trasporto marittimo. E la rotta artica può diventare una soluzione stagionale per alcune tipologie di merci.

La parola chiave è diversificazione.

Se una crisi blocca una rotta, la Cina vuole poter spostare parte dei flussi altrove.

È una strategia coerente con la crescente attenzione di Pechino alla resilienza delle proprie catene di approvvigionamento.

Europa, la nuova rotta potrebbe cambiare gli equilibri

Per l’Europa settentrionale la crescita della navigazione artica potrebbe creare nuove opportunità.

I porti britannici, olandesi e scandinavi potrebbero trovarsi più vicini ai nuovi corridoi provenienti dall’Asia.

Ma anche qui emergono interrogativi geopolitici.

La maggior parte della Northern Sea Route è legata alla Russia, oggi in aperto conflitto con l’Ucraina e sottoposta a un regime di sanzioni occidentali.

Questo significa che una rotta potenzialmente molto efficiente dal punto di vista geografico attraversa una delle aree geopoliticamente più sensibili del pianeta.

Per gli operatori europei il problema non sarà quindi soltanto capire se la rotta è economicamente conveniente.

Bisognerà capire se è politicamente sostenibile.

La partita è appena cominciata

Le prime spedizioni cinesi lungo la rotta artica possono essere considerate un test.

Sette portacontainer non bastano per cambiare il sistema mondiale dei trasporti. Ma possono fornire dati fondamentali: tempi reali, costi, consumi, affidabilità, difficoltà operative e risposta dei porti europei.

Se i risultati saranno positivi, Pechino potrebbe aumentare progressivamente il traffico.

E a quel punto la Northern Sea Route potrebbe smettere di essere considerata soltanto una possibilità futura per diventare una componente stabile del commercio eurasiatico.

Non sostituirà probabilmente Suez nel breve periodo.

Ma potrebbe ridurne il monopolio strategico.

La nuova mappa del commercio mondiale passa dal ghiaccio

La grande novità è che la geografia del commercio mondiale sta tornando a essere una questione geopolitica.

Per decenni la globalizzazione ha privilegiato le rotte più economiche e prevedibili. Ora guerre, sanzioni, crisi energetiche, rivalità tra potenze e cambiamento climatico stanno modificando quella logica.

Il mare non è più soltanto uno spazio attraverso il quale trasportare merci.

È diventato un’infrastruttura strategica.

Per la Cina, la rotta artica offre una possibilità concreta di ridurre alcuni dei rischi associati ai corridoi tradizionali. Per la Russia, rappresenta l’occasione di trasformare il proprio Artico in una grande arteria economica e di rafforzare il peso di Mosca nelle relazioni con Pechino.

Ma entrambi dovranno fare i conti con una realtà difficile da ignorare: la nuova rotta nasce anche grazie al progressivo ritiro dei ghiacci provocato dal riscaldamento dell’Artico.

È questa la grande contraddizione della “Via della Seta polare”.

Il cambiamento climatico sta rendendo accessibili nuove vie commerciali, ma allo stesso tempo sta trasformando l’Artico in uno degli ambienti più vulnerabili e contesi del pianeta.

La nave che partirà verso nord nei prossimi giorni non inaugurerà quindi soltanto un nuovo collegamento commerciale.

Segnalerà l’ingresso dell’Artico nella nuova geografia della competizione globale.

E mentre Suez, Hormuz e Bab el-Mandeb continuano a rappresentare i grandi punti di passaggio del commercio mondiale, sempre più navi potrebbero iniziare a guardare verso il Polo.

Non perché il ghiaccio sia scomparso.

Ma perché, per la prima volta nella storia moderna, il ghiaccio potrebbe non essere più sufficiente a tenere chiusa quella porta.