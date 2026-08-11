Relitto romano a Mazara del Vallo: scoperta a 46 metri

🌐 Relitto romano a Mazara del Vallo: a 46 metri di profondità sono emerse centinaia di anfore, due ceppi d’ancora in piombo e un’altra struttura dello stesso materiale. La nave potrebbe risalire al II-I secolo a.C. e aprire una nuova pagina nella storia dei traffici del Mediterraneo.

Il mare davanti a Mazara del Vallo ha restituito una testimonianza che può aggiungere un tassello importante alla storia della navigazione antica nel Mediterraneo. A circa tre miglia dalla costa, a 46 metri di profondità, è stato individuato un relitto di epoca romana sul quale sono state documentate centinaia di anfore, insieme ad altri elementi riconducibili all’attrezzatura della nave.

Le prime valutazioni collocano il naufragio presumibilmente tra il II e il I secolo avanti Cristo. Una datazione che porta il ritrovamento in una fase cruciale della storia mediterranea, quando le rotte commerciali collegavano con crescente intensità le coste della penisola italiana, il Nord Africa, la penisola iberica e gli altri grandi approdi del bacino.

Non è quindi soltanto la quantità dei reperti a rendere interessante la scoperta. A trasformare il sito in una potenziale miniera di informazioni è soprattutto il contesto archeologico ancora da ricostruire.

Il relitto non è stato semplicemente trovato: è stato individuato grazie a una segnalazione di privati cittadini e successivamente verificato attraverso un’operazione congiunta che ha coinvolto il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana e il Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, con il supporto della Motovedetta dei Carabinieri di Trapani.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha definito il ritrovamento “una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni”, sottolineando come il relitto possa raccontare uomini, rotte e scambi che contribuirono a fare del Mediterraneo un autentico crocevia di civiltà.

La scoperta del relitto romano al largo di Mazara del Vallo

La scena che si presenta agli archeologi è quella di un carico rimasto sul fondale per oltre duemila anni.

A 46 metri sotto la superficie, le indagini hanno documentato centinaia di anfore, molte delle quali riconducibili alla forma Dressel 1A, oltre a due grandi ceppi d’ancora in piombo e a un’altra struttura realizzata con lo stesso materiale.

Le anfore sono uno degli elementi più preziosi per gli archeologi subacquei. Non sono semplici contenitori abbandonati sul fondo del mare: la loro forma, il materiale, la distribuzione e le eventuali tracce di provenienza possono aiutare a ricostruire che cosa trasportasse una nave, da dove provenisse e verso quale destinazione fosse diretta.

Nel caso del relitto di Mazara, la presenza predominante delle Dressel 1A offre già un’importante indicazione cronologica e commerciale. Ma sarà necessario attendere ulteriori analisi prima di ricostruire con precisione la rotta della nave e il contenuto del carico.

Ed è proprio questo il passaggio più importante della prossima fase: il relitto dovrà essere studiato nel suo insieme, evitando che i singoli reperti vengano considerati separatamente dal contesto.

Centinaia di anfore sul fondale: perché sono così importanti

L’immagine di un accumulo di anfore sul fondo del Mediterraneo restituisce immediatamente l’idea di un naufragio, ma dal punto di vista archeologico racconta molto di più.

Le anfore da trasporto erano una parte fondamentale dell’economia antica. Servivano a movimentare prodotti come vino, olio, salse e altri alimenti su lunghe distanze.

La loro diffusione lungo le rotte marittime permette oggi agli archeologi di seguire indirettamente le connessioni economiche del mondo antico.

La Dressel 1, in particolare, è una forma caratteristica dell’età romano-repubblicana. Nel catalogo del patrimonio culturale italiano è documentata anche a Mazara del Vallo un’anfora di tipo Dressel 1 classificata come contenitore commerciale vinario di età romano-repubblicana.

Questo elemento rende ancora più interessante il nuovo ritrovamento.

Il carico potrebbe diventare una sorta di fotografia istantanea di una rotta commerciale antica, congelata dal naufragio.

Se le future indagini riusciranno a stabilire la provenienza delle anfore, eventuali marchi, caratteristiche degli impasti o altri indicatori potranno fornire informazioni sulla filiera commerciale.

La nave, in altre parole, potrebbe raccontare non soltanto la propria storia, ma quella di un sistema economico molto più vasto.

Una nave nel Mediterraneo di oltre duemila anni fa

Per comprendere la portata della scoperta bisogna immaginare il Mediterraneo di oltre duemila anni fa.

Le coste non erano mondi isolati. Al contrario, il mare rappresentava una delle principali autostrade dell’antichità.

Navigare significava collegare porti, città, campagne e mercati. Le merci potevano attraversare centinaia o migliaia di chilometri e raggiungere luoghi lontani dalla loro origine.

Una nave commerciale carica di anfore era quindi parte di una rete economica internazionale ante litteram.

Il relitto di Mazara del Vallo si inserisce esattamente in questa storia.

La sua posizione è particolarmente significativa. La Sicilia occupava una collocazione strategica nel Mediterraneo centrale, tra le rotte che collegavano il mondo occidentale con quello orientale e le coste dell’Africa settentrionale.

Mazara, affacciata sul Canale di Sicilia, si trova in una delle aree nelle quali la storia della navigazione antica è particolarmente ricca.

Gli archivi della Soprintendenza del Mare testimoniano infatti la presenza, nei fondali della zona, di numerosi siti archeologici legati alla navigazione di epoche differenti. In un catalogo regionale sono documentati, nell’area di Mazara, siti con reperti che vanno dall’età punica e romana fino a epoche successive.

Questo nuovo ritrovamento potrebbe dunque inserirsi in un paesaggio archeologico sommerso molto più vasto.

Le ancore in piombo aggiungono un altro indizio

Oltre alle anfore, uno degli elementi più interessanti individuati sul fondale è rappresentato dai due ceppi d’ancora in piombo.

Le ancore sono particolarmente preziose per comprendere la tecnologia navale antica. Anche quando dello scafo rimangono poche tracce, gli elementi dell’attrezzatura possono aiutare a ricostruire caratteristiche e dimensioni della nave.

Nel caso di Mazara, il fatto che siano stati individuati due ceppi d’ancora e un’ulteriore struttura in piombo suggerisce che il sito conservi ancora una quantità significativa di informazioni.

E potrebbe non essere tutto.

Gli archeologi dovranno verificare quanto del relitto sia ancora conservato sotto il sedimento e se, oltre al grande accumulo di anfore già documentato, esistano altre parti dello scafo o altri materiali.

È una delle ragioni per cui il sito non può essere considerato semplicemente come un insieme di reperti da recuperare.

Perché il relitto non sarà svuotato immediatamente

Quando viene scoperto un relitto, la tentazione di immaginare un’immediata operazione di recupero è forte. In realtà, l’archeologia subacquea segue una logica molto diversa.

Prima viene la documentazione, poi la conoscenza e infine, quando necessario, il recupero.

Spostare un’anfora dal luogo in cui si trova significa infatti perdere una parte delle informazioni che la circondano.

La posizione di un oggetto rispetto agli altri reperti può indicare come si è disgregata la nave, dove si trovava il carico, quali dinamiche abbia avuto il naufragio e quali materiali siano rimasti intrappolati sotto il sedimento.

Per questo il sito sarà sottoposto a ulteriori attività di documentazione e approfondimento. L’obiettivo è ricostruire il contesto archeologico e individuare le misure necessarie per tutelarlo.

È una fase meno spettacolare rispetto al recupero di un reperto, ma scientificamente fondamentale.

La segnalazione dei cittadini ha fatto partire l’indagine

Un aspetto particolarmente significativo riguarda l’origine della scoperta.

Il sopralluogo delle autorità è stato effettuato dopo una segnalazione arrivata da privati cittadini.

È un dettaglio che mostra quanto il patrimonio archeologico sommerso possa essere scoperto anche grazie alla conoscenza del territorio e all’attenzione di chi frequenta il mare.

Subacquei, pescatori, diportisti e associazioni locali possono diventare, in determinate circostanze, i primi osservatori di un patrimonio che altrimenti rimarrebbe nascosto.

Naturalmente, individuare un reperto non significa poterlo recuperare autonomamente. La tutela dei beni archeologici sommersi richiede l’intervento delle autorità competenti e procedure specifiche.

La collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni scientifiche può però rappresentare il primo anello di una catena di tutela.

Mazara e una storia subacquea che continua a sorprendere

La scoperta non arriva in un territorio archeologicamente sconosciuto.

Mazara del Vallo ha già restituito negli anni numerose testimonianze della propria storia marittima. La stessa Soprintendenza del Mare documenta precedenti ritrovamenti nell’area, compresi reperti anforici e altri elementi legati alla navigazione antica.

Questo rende ancora più interessante il nuovo relitto.

Ogni nuovo sito può contribuire a completare una mappa delle rotte antiche che, in parte, è ancora invisibile.

Non è escluso quindi che ulteriori indagini possano portare alla luce altri reperti o chiarire meglio la natura del carico.

Il mare, del resto, conserva una caratteristica che l’archeologia terrestre raramente può offrire: un naufragio può immobilizzare nello stesso luogo oggetti che, in condizioni normali, sarebbero stati dispersi in destinazioni diverse.

Una nave affondata può diventare così una sorta di capsula del tempo.

Il Mediterraneo come autostrada del mondo antico

Le parole pronunciate da Alessandro Giuli assumono un significato particolare proprio osservando il carico della nave.

Il ministro ha parlato del Mediterraneo come di un “crocevia di civiltà”, sottolineando che il relitto può raccontare uomini, rotte e scambi.

È probabilmente questo il punto centrale della scoperta.

Un relitto non racconta soltanto il momento in cui una nave è affondata. Racconta ciò che è avvenuto prima.

Dietro ogni anfora c’è una produzione. Dietro la produzione ci sono territori agricoli e lavoratori. Dietro il carico ci sono commercianti. Dietro la nave c’è un equipaggio. E dietro la rotta ci sono porti, mercati e rapporti economici.

Un singolo naufragio può quindi diventare una finestra sulla società che lo ha prodotto.

È questa la ragione per cui l’archeologia subacquea non si limita a cercare oggetti preziosi. Spesso sono proprio gli oggetti più comuni, come le anfore, a offrire le informazioni più importanti.

La prossima fase potrebbe cambiare la lettura della scoperta

Al momento, la prudenza è d’obbligo.

La datazione tra II e I secolo a.C. è una prima valutazione e dovrà essere approfondita attraverso lo studio dei materiali e del contesto. Allo stesso modo, la presenza di centinaia di anfore non consente ancora di stabilire con certezza la provenienza della nave, la destinazione del viaggio o le circostanze del naufragio.

Sono proprio queste le domande che guideranno le prossime ricerche.

Quanto era grande la nave?

Che cosa trasportava esattamente?

Da quale porto era partita?

Dove era diretta?

Perché è affondata?

E soprattutto: quanto del relitto è ancora nascosto sotto il fondale?

Le risposte potrebbero arrivare soltanto con una documentazione più approfondita.

Un tesoro storico che appartiene alla collettività

La vera ricchezza del ritrovamento di Mazara non si misura in oro o in oggetti preziosi.

È racchiusa nella possibilità di ricostruire una storia rimasta per oltre duemila anni sul fondo del mare.

Il relitto appartiene a un patrimonio che può contribuire a spiegare come il Mediterraneo fosse già nell’antichità uno spazio di mobilità, commercio e contaminazione culturale.

La ricerca annunciata dalle istituzioni sarà quindi decisiva. Non soltanto per stabilire l’età della nave, ma per ricostruire il mondo nel quale quella nave aveva navigato.

Il mare davanti a Mazara del Vallo ha conservato per secoli una testimonianza che oggi torna lentamente alla luce. A 46 metri di profondità, tra anfore e ancore di piombo, è riemerso un frammento concreto della storia mediterranea.

E la parte più affascinante della scoperta potrebbe essere proprio quella che ancora non conosciamo.

Perché se centinaia di anfore sono già visibili sul fondale, la domanda adesso non è soltanto cosa sia stato trovato, ma quanto altro il mare abbia ancora da raccontare.