🌐 Le case di lusso tengono a Milano e Roma, ma la domanda seleziona qualità e posizione. Il rapporto 2026 distingue i picchi dei quartieri esclusivi dall’andamento generale delle compravendite.

Due città in crescita, ma senza un boom generalizzato

A Milano le abitazioni più esclusive arrivano a 27mila euro al metro quadrato; nel centro storico di Roma il riferimento massimo raggiunge 10.500 euro. Sono le punte indicate dal Market Report Milano-Roma 2026, realizzato da Engel & Völkers Italia con Nomisma e presentato il 28 ottobre. Numeri che raccontano la distanza tra le due piazze, ma non rappresentano il prezzo medio delle case nelle rispettive città.

Il quadro delle transazioni resta positivo: nel primo semestre 2026 le compravendite residenziali sono aumentate del 3,3% a Milano e del 2,6% a Roma. Queste percentuali riguardano il mercato residenziale complessivo, non soltanto gli immobili di pregio. Separare i due piani è essenziale: la crescita degli scambi cittadini e la tenuta delle abitazioni più costose descrivono fenomeni collegati, ma non coincidenti.

Anche il confronto nazionale invita a misurare il passo della ripresa. In Italia l’incremento delle compravendite nei primi sei mesi è stato del 2,1%, contro il 9,5% registrato nello stesso periodo del 2025. Il mercato continua dunque ad avanzare, ma a una velocità inferiore. La lettura proposta dall’osservatorio è quella di una fase più equilibrata, nella quale contano maggiormente le caratteristiche delle singole abitazioni.

Milano, la differenza la fanno patrimonio e qualità

Nel capoluogo lombardo il prezzo totale dell’immobile distingue situazioni molto diverse. Sopra 1,5 milioni di euro la domanda continua a poggiare su acquirenti patrimonialmente solidi; tra uno e 1,5 milioni l’attività mantiene livelli soddisfacenti. Sotto gli 800mila euro emergono invece maggiori difficoltà, soprattutto quando mancano elementi capaci di distinguere l’offerta. Non è quindi sufficiente appartenere al mercato milanese per beneficiare della stessa capacità di attrazione.

Il rapporto segnala inoltre il ritorno sul mercato della vendita o della locazione tradizionale di una parte delle abitazioni precedentemente destinate agli affitti brevi. Il dato non autorizza a parlare di un abbandono generalizzato di questa formula: descrive una componente dell’offerta che cambia destinazione, all’interno di un mercato dove la selezione degli acquirenti resta marcata.

Brera, centro storico, Quadrilatero e San Babila conservano una domanda elevata. La ricerca non si ferma però all’indirizzo prestigioso: nuove costruzioni e riqualificazioni di livello, efficienza energetica, terrazzi, verde e privacy assumono un peso concreto. Contano anche servizi e collegamenti. La casa pronta da abitare è uno degli elementi che orientano le preferenze, insieme alla qualità del contesto urbano.

Roma, il dinamismo supera i confini del centro

Nella Capitale il segmento premium mantiene un’attività sostenuta, con i valori più elevati per gli immobili nuovi o ristrutturati nelle aree esclusive. Il centro storico e Prati-Vaticano restano riferimenti importanti, ma i segnali positivi interessano anche quartieri residenziali del Nord, dell’Ovest e del Sud. La fotografia romana è quindi quella di una crescita distribuita, non limitata alle sole localizzazioni simbolo del prestigio cittadino.

Il dettaglio territoriale aiuta a leggere questa articolazione. Nel Nord, comprendendo aree come Parioli, Trieste-Salario, Balduina e Cassia, il comunicato indica quotazioni tra 3.400 e 8.200 euro al metro quadrato per il nuovo o ristrutturato. Nell’Ovest segnala una crescita della domanda e degli scambi in particolare a Monteverde, Gianicolense e Colli Portuensi. Nell’area orientale evidenzia il percorso di valorizzazione di Tuscolana-Pigneto.

Anche la locazione presenta un andamento positivo: a Roma l’aumento medio dei canoni, intorno al 6% nel primo trimestre 2026, è stato seguito da una stabilizzazione nel secondo. La domanda rimane elevata per le abitazioni ristrutturate e disponibili all’uso. Stabilizzazione non significa diminuzione: nel quadro descritto dal rapporto indica che, dopo la crescita iniziale, i valori hanno trovato un andamento meno accelerato.

Credito e affitti: il contesto oltre le residenze esclusive

Per comprendere il mercato senza confondere le fasce patrimoniali serve guardare anche al credito. In una distinta analisi del 2026, Nomisma rileva che la quota delle compravendite sostenute da un mutuo è prossima alla metà. Nove mutui su dieci sono a tasso fisso e circa metà delle richieste prevede durate superiori a 25 anni: scelte che mostrano l’attenzione delle famiglie alla sostenibilità della rata. Sono indicatori generali, non il profilo specifico di chi compra residenze milionarie.

La stessa distinzione vale per gli affitti. Il secondo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2026 di Nomisma segnala, per le abitazioni in buono stato, canoni in aumento dell’1,7% nel semestre e del 3,3% su base annua, con offerta scarsa e domanda ancora elevata. Questi dati ampliano il contesto abitativo: non devono essere sovrapposti automaticamente alle quotazioni del segmento premium di Milano e Roma.

Le attese restano distinte dai risultati

Per la seconda metà del 2026 il Market Report prospetta a Milano prezzi e volumi sostanzialmente stabili; per Roma indica attese favorevoli soprattutto nelle zone più attrattive. Sono previsioni, non consuntivi. La qualità, l’efficienza energetica e la posizione restano i fattori richiamati per la tenuta del mercato. Nel dettaglio delle quotazioni milanesi già rilevate, l’area Castello-Foro Buonaparte raggiunge punte di 23.800 euro al metro quadrato per le proprietà ristrutturate a nuovo.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.