🌐 Il 27 novembre 2026 celebra la nascita di Bruce Lee, leggenda del cinema e delle arti marziali. Il calendario ricorda San Virgilio di Salisburgo e il testamento di Alfred Nobel, firmato nel 1895, da cui nasceranno i celebri premi internazionali. Il segno fortunato dell’oroscopo è il Gemelli.

Santo del giorno: San Virgilio, il vescovo venuto dall’Irlanda

Il 27 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Virgilio di Salisburgo, religioso irlandese vissuto nell’VIII secolo.

Trasferitosi nell’Europa continentale, svolse attività missionaria e divenne vescovo di Salisburgo.

La sua figura è legata allo sviluppo della vita ecclesiastica e culturale nell’area alpina.

La tradizione lo ricorda anche per gli interessi intellettuali e per il contributo alla diffusione della cultura religiosa.

Accadde oggi: 1895, Alfred Nobel firma il testamento

Il 27 novembre 1895 Alfred Nobel firmò a Parigi il testamento con cui destinava gran parte del proprio patrimonio alla creazione di premi internazionali.

L’inventore svedese, noto anche per lo sviluppo della dinamite, stabilì che i riconoscimenti dovessero premiare contributi straordinari alla conoscenza e al progresso umano.

Nacquero così i Premi Nobel, assegnati per la prima volta nel 1901.

Nel 2026 ricorrono 131 anni dalla firma del testamento.

Nati il 27 novembre: Bruce Lee, il mito delle arti marziali

Il 27 novembre 1940 nasceva a San Francisco Bruce Lee.

Nel 2026 ricorre l’86° anniversario della nascita.

Attore, artista marziale e innovatore, contribuì a trasformare il cinema d’azione internazionale.

La sua influenza superò il mondo dello spettacolo, diffondendo una nuova percezione delle arti marziali asiatiche nella cultura occidentale.

Morì nel 1973, a soli 32 anni.

Eventi e curiosità: il Premio Nobel e gli italiani

Numerosi italiani hanno ricevuto il Premio Nobel.

Fra i nomi più importanti figurano Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Rita Levi-Montalcini, Grazia Deledda e Dario Fo.

Il riconoscimento rappresenta uno dei più prestigiosi simboli internazionali dell’eccellenza scientifica, letteraria e umanitaria.

Segno più fortunato del 27 novembre 2026: Gemelli

I Gemelli succedono al Capricorno.

Il Sole in Sagittario, segno opposto ai Gemelli, suggerisce simbolicamente nuove prospettive nei rapporti personali.

Amore, soldi e salute: le aspettative dei Gemelli

Amore: curiosità e dialogo caratterizzano la lettura sentimentale.

Soldi: attenzione alle novità, senza trascurare la valutazione dei rischi.

Salute: pause regolari e movimento moderato costituiscono temi generali di benessere.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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