Braccia toniche dopo i 40 anni: liposuzione o lifting?

🌐 Braccia rilassate, pelle cadente e accumuli di grasso possono diventare un disagio estetico, soprattutto dopo i 40 anni o un importante dimagrimento. Ma liposuzione e brachioplastica non sono interventi equivalenti. La differenza riguarda elasticità della pelle, quantità di tessuto in eccesso e cicatrici. Ecco cosa sapere prima di valutare la chirurgia estetica delle braccia, dai risultati possibili ai rischi e ai tempi di recupero.

Braccia rilassate: perché la palestra non sempre basta

Braccia più definite, pelle compatta e contorni armoniosi: un desiderio che coinvolge donne e uomini di età differenti. Ma quando il tessuto cutaneo perde elasticità, gli esercizi fisici possono non essere sufficienti.

Con l’invecchiamento, le oscillazioni di peso e la predisposizione genetica, la parte interna delle braccia può presentare rilassamento della pelle e depositi adiposi localizzati.

La distinzione è fondamentale: il grasso in eccesso e la pelle che ha perso tonicità richiedono valutazioni differenti.

Prima di scegliere un intervento, il chirurgo deve esaminare qualità cutanea, distribuzione del grasso e condizioni generali di salute.

Liposuzione delle braccia: quando può funzionare

La liposuzione permette di rimuovere accumuli adiposi attraverso piccole incisioni e cannule dedicate.

Può essere presa in considerazione quando il problema principale è il grasso localizzato e la pelle conserva un’elasticità sufficiente a riadattarsi ai nuovi volumi.

Il vantaggio è rappresentato da incisioni generalmente ridotte rispetto al lifting.

Attenzione, però: la liposuzione non elimina la pelle in eccesso. Quando questa è molto rilassata, il risultato potrebbe essere insoddisfacente o rendere più evidente il cedimento cutaneo.

Brachioplastica: il lifting che elimina la pelle cadente

Quando il rilassamento è importante, soprattutto dopo dimagrimenti significativi, può essere valutata la brachioplastica, conosciuta anche come lifting delle braccia.

L’intervento consiste nell’asportazione della cute eccedente e nel rimodellamento dei tessuti.

In alcuni casi viene associato alla liposuzione per intervenire contemporaneamente su grasso e pelle.

Il beneficio potenziale è un contorno più regolare, ma l’operazione comporta un elemento inevitabile: una cicatrice permanente.

La cicatrice è il vero compromesso da conoscere

È spesso il dettaglio decisivo nella scelta.

Nella brachioplastica tradizionale, la cicatrice può estendersi dall’ascella verso il gomito, lungo la parte interna o posteriore del braccio.

In casi selezionati, con pelle eccedente limitata alla zona superiore, si può ricorrere a un’incisione più corta, nascosta prevalentemente nell’ascella.

Le cicatrici generalmente si attenuano con il tempo, ma non scompaiono completamente.

Ottenere braccia più rimodellate significa quindi accettare un segno chirurgico permanente, la cui visibilità varia da persona a persona.

Recupero, gonfiore e possibili complicazioni

Dopo entrambi gli interventi possono comparire gonfiore, lividi, dolore temporaneo e alterazioni della sensibilità.

La brachioplastica richiede generalmente un recupero più impegnativo, con limitazioni dei movimenti e talvolta indumenti compressivi.

I rischi comprendono infezioni, sanguinamenti, sieromi, cicatrizzazione problematica, danni nervosi e complicazioni anestesiologiche. Anche la liposuzione presenta rischi, comprese irregolarità del profilo cutaneo e tromboembolie.

I risultati definitivi richiedono tempo e non possono essere garantiti.

Come scegliere senza pentirsi

Prima di sottoporsi a un intervento è essenziale consultare uno specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, verificandone qualifiche ed esperienza.

La valutazione deve chiarire risultati realistici, posizione delle cicatrici, rischi individuali, eventuali alternative e tempi necessari per riprendere le attività.

Un peso relativamente stabile, condizioni di salute adeguate e l’assenza di fumo favoriscono generalmente la candidabilità e la guarigione.

Ma esiste anche una scelta perfettamente legittima: non operarsi.

La chirurgia estetica non dovrebbe inseguire un modello di perfezione, ma rispondere a un desiderio personale consapevole, senza sottovalutare rischi e compromessi.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.