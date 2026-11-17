🌐 A Mezzana di Cantagallo, il Borgo TuttoèVita unisce comunità, meditazione e accompagnamento spirituale. Il progetto di padre Guidalberto Bormolini accoglie chi affronta malattia e lutto, senza sostituire le cure sanitarie.

Un paese recuperato per accogliere la fragilità

La morte non viene lasciata fuori dalla porta. Al Borgo TuttoèVita, sulle montagne della provincia di Prato, è uno dei temi attorno ai quali si costruiscono ascolto, incontri e vita comunitaria. A guidare questa esperienza è padre Guidalberto Bormolini, sacerdote e tanatologo dei Ricostruttori nella preghiera. Il progetto si rivolge a persone malate, familiari, persone in lutto e a chi cerca un confronto sulla propria esistenza.

Il luogo è Mezzana, nel comune di Cantagallo: un antico insediamento abbandonato negli anni Cinquanta e recuperato attraverso il lavoro di centinaia di volontari. L’inaugurazione risale al 24 giugno 2023, non a questi giorni. L’intervista pubblicata il 10 novembre 2026 riporta l’attenzione su una realtà già avviata, nella quale la riflessione sul morire incontra bisogni quotidiani e relazioni concrete.

La domanda di Bormolini davanti alla sofferenza

«Da che parte vado?»: è la domanda che Bormolini propone quando una sofferenza cambia la vita. Nella sua prospettiva, l’attenzione si sposta dalla ricerca di una spiegazione alla possibilità di trovare un orientamento. È un’indicazione spirituale, non una risposta medica e neppure una formula capace di risolvere il dolore. Il suo lavoro riguarda il modo in cui le persone attraversano l’incertezza, la perdita e il limite.

Bormolini descrive una contraddizione culturale: la morte è molto presente nei racconti di cronaca e nell’intrattenimento, ma diventa difficile nominarla quando riguarda noi o qualcuno che amiamo. La sua proposta è riportarla nella conversazione, attraverso la meditazione, la cura degli altri e il contatto con la natura. La visione religiosa resta una convinzione attribuita al monaco, distinta dai fatti documentabili sul funzionamento del borgo.

La Casa del Grano, accanto alle terapie

Uno dei servizi centrali è la Casa del Grano. La Fondazione TuttoèVita la presenta come un percorso rivolto soprattutto a persone con una malattia oncologica e ai loro familiari, aperto anche a chi convive con patologie croniche o degenerative. Il punto di partenza è la sofferenza che una diagnosi può portare nella percezione di sé, nei rapporti e nelle domande sul futuro.

La distinzione è esplicita: l’accompagnamento si affianca alle cure del sistema sanitario, non le sostituisce. La proposta comprende esercizi guidati di respirazione e rilassamento, silenzio, ascolto e introduzione alla meditazione. Le attività vengono descritte come adattate alle possibilità individuali e rispettose delle convinzioni personali. Il servizio è dichiarato gratuito; la Fondazione indica la possibilità di sostenerlo attraverso un’offerta.

La comunità nel racconto di chi ha perso una persona

Nell’intervista, Barbara racconta la malattia e la morte del marito Federico e attribuisce un ruolo decisivo alla comunità incontrata durante quel periodo. Nella sua testimonianza, l’accompagnamento ha permesso alla coppia di dare valore al tempo condiviso e ai gesti più semplici. È il racconto di un’esperienza personale: non dimostra che il lutto possa essere vissuto nello stesso modo da chiunque, né stabilisce un modello al quale adeguarsi.

L’offerta di TuttoèVita comprende anche persone che assistono un familiare e si sentono impotenti, chi ha subito una perdita e chi teme la propria morte. Non occorre quindi trovarsi negli ultimi giorni di vita per riconoscersi tra i destinatari. Il sostegno viene presentato come uno spazio di ricerca e ascolto, attraverso spiritualità, preghiera e meditazione, nel rispetto dei percorsi individuali.

Uno spazio anche per i bambini

La malattia di un adulto coinvolge anche i più piccoli. A questo bisogno risponde la Casa Peter Pan, pensata per i bambini delle famiglie che frequentano i percorsi del borgo. La Fondazione chiarisce un limite importante: non si tratta di assistenza pediatrica diretta. È invece uno spazio dedicato alle conseguenze emotive e alle domande che possono nascere quando una persona vicina si ammala o muore.

Il progetto prevede giochi non competitivi, attività di introspezione e semplici pratiche di yoga per bambini, insieme a un approccio spirituale dichiaratamente non confessionale. Non viene descritto come un servizio nel quale lasciare i figli mentre gli adulti svolgono altre attività: anche per loro è previsto un percorso. La partecipazione dei bambini è così parte della proposta rivolta all’intero nucleo familiare.

Dai ruderi agli incontri, un progetto costruito nel tempo

Dietro l’esperienza ci sono anche passaggi amministrativi e lavori materiali. Nel 2015 il Comune di Cantagallo pubblicò il bando per la vendita del borgo, con dodici ruderi, terreno e bosco. Alla ricostruzione hanno partecipato volontari di diverse appartenenze religiose e persone laiche. La relazione di missione della Fondazione documenta lavori proseguiti nel 2024, compresa la sistemazione degli interni della Casa del Grano e della Casa Peter Pan.

Accanto all’accoglienza c’è la formazione. Per il 2026/2027 TuttoèVita presenta una scuola di alta formazione nell’accompagnamento spirituale nella malattia e nel morire, definita espressamente master non universitario, con sede a Villa del Palco, a Prato. Nel calendario della Casa del Grano risultano inoltre programmati incontri anche per il 2027: tra le date indicate figurano il 4-7 febbraio e il 4-7 marzo.

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