🌐 Al Museo Davia Bargellini una mostra dedicata ad Angelo Gabriello Piò racconta Natività e presepi a Bologna nel Settecento. Ingresso gratuito dal 5 dicembre 2026 al 31 gennaio 2027, con inaugurazione il 4 dicembre.

Il Settecento bolognese entra nel Natale

Due anziani contadini con un cestino di mele, scene dell’Adorazione modellate nella terracotta, una Natività in cera custodita dietro un vetro. Il Natale del Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini passa attraverso le sculture di Angelo Gabriello Piò, protagonista dell’esposizione dedicata alla tradizione presepiale bolognese. La mostra sarà visitabile dal 5 dicembre 2026 al 31 gennaio 2027, in Strada Maggiore 44, con ingresso gratuito. L’inaugurazione è annunciata per venerdì 4 dicembre alle 17.

Curata da Antonella Mampieri, Angelo Gabriello Piò. Natività e presepi a Bologna nel Settecento rinnova l’appuntamento natalizio dei Musei Civici d’Arte Antica. Il progetto è promosso in collaborazione con il Centro Studi per la Cultura Popolare e il Museo d’Arte Sacra di San Giovanni in Persiceto. Al centro non c’è soltanto il racconto della nascita di Gesù, ma il linguaggio con cui uno scultore bolognese e gli artisti del suo ambiente gli hanno dato forma.

Terracotta e cera, le opere da osservare

Tra i prestiti annunciati figurano l’Adorazione dei Pastori e l’Adorazione dei Magi, due rilievi giovanili del 1711-1712 provenienti dal Museo d’Arte Sacra di San Giovanni in Persiceto. Le superfici hanno una patina chiara; le cornici dorate sono quelle originali. Sono opere degli esordi di Piò, che permettono di avvicinare la sua produzione attraverso due episodi centrali dell’iconografia natalizia.

Un materiale diverso caratterizza la Natività proveniente dalla chiesa bolognese dei Santi Vitale e Agricola in Arena: la cera. L’opera sarà presentata nel suo scarabattolo, un contenitore con vetro anteriore usato nelle abitazioni settecentesche per custodire sculture policrome. Non è dunque soltanto una protezione: rende riconoscibile anche una modalità storica di conservazione e visione delle immagini sacre.

Il confronto fra questi oggetti consente di guardare alla Natività attraverso tecniche differenti. Da una parte il rilievo in terracotta, con la scena sviluppata entro una cornice; dall’altra una composizione in cera raccolta nel proprio contenitore. Il percorso accosta così opere che condividono il soggetto religioso, senza cancellarne le differenze materiali e di presentazione.

La coppia di contadini e il nodo delle attribuzioni

Dalla collezione permanente arriva la Coppia di contadini, firmata e datata 1721: due anziani portano un piccolo cesto di mele. La scheda della mostra la presenta come la più antica scultura da presepe nota dell’artista. La presenza della firma e della data ne fa un riferimento documentato per leggere questo settore della sua attività, nel quale sono numerose le figurine che gli sono state attribuite.

Accanto alle opere di Piò, il progetto comprende statue della raccolta museale che ne condividono lo stile. La distinzione è importante: l’affinità stilistica non equivale automaticamente a un’attribuzione certa. L’esposizione comprende anche il lavoro di artisti dell’ambiente bolognese che guardarono al suo esempio, offrendo un confronto fra la produzione dello scultore e quella sviluppata intorno al suo linguaggio.

Il punto di partenza resta quindi il patrimonio del Davia Bargellini. I prestiti non costituiscono un nucleo separato dalla raccolta: sono messi in relazione con le sculture di genere e con le figure presepiali già conservate nel museo. Per il pubblico, la visita temporanea diventa anche un’occasione per soffermarsi su opere della collezione permanente.

Piò e l’eleganza del Barocchetto

Nato a Bologna nel 1690 e morto nel 1769, Piò si formò con Andrea Ferreri e Giuseppe Maria Mazza. Dalla loro lezione sviluppò un linguaggio personale, riconoscibile nelle linee eleganti e allungate. La sua carriera non si limitò alle figure da presepe: comprese opere devozionali e importanti interventi per le chiese della città.)

La presentazione curatoriale colloca questa ricerca nel Barocchetto bolognese, richiamando la definizione di Eugenio Riccòmini. È il contesto artistico della prima metà del Settecento nel quale si incontrano, con esiti diversi, scultura, pittura e architettura. Per Piò, terracotta, stucco e cera sono materiali attraverso cui articolare l’espressione delle figure e la loro presenza nella scena.

La scelta di concentrarsi sulle Natività e sui presepi restringe il campo a un tema preciso, anziché proporre una ricognizione dell’intera carriera. Le opere giovanili, la coppia firmata e le sculture affini conservate nel museo permettono di seguire il rapporto fra un autore riconoscibile e una tradizione figurativa condivisa.

La pubblicazione e gli appuntamenti per la visita

Ad accompagnare l’esposizione è prevista una pubblicazione dei Musei Civici d’Arte Antica del Comune di Bologna. Raccoglie testi di Antonella Mampieri, Fernando e Gioia Lanzi e Piero Boccaccini, insieme alle riproduzioni delle opere selezionate. L’iniziativa fa parte di Festivamente 2026-2027, il programma culturale natalizio promosso dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna.

Il calendario comprende visite guidate e un laboratorio per bambini dai sette ai dieci anni. L’ingresso al museo è gratuito, mentre le attività costano 5 euro e richiedono la prenotazione entro il giorno precedente. La visita guidata dell’ultimo giorno di mostra, domenica 31 gennaio 2027, è in programma alle 16 con la curatrice Antonella Mampieri.

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