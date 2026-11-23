🌐 Un’esplosione colpisce una nave russa a Bengasi: immagini satellitari mostrano la Merkury capovolta. Le autorità orientali indicano un possibile attacco con droni e annunciano un’indagine con Mosca; attribuzione e bilancio restano da chiarire.

Esplosione nella base navale, la Merkury è capovolta

Una nave militare russa colpita mentre si trova all’ormeggio, un incendio nella base navale e il sospetto di un attacco con droni. È quanto emerge da Bengasi, nella Libia orientale, domenica 22 novembre 2026. Il governo locale conferma l’esplosione a bordo di un’unità russa, ma presenta la causa come il risultato preliminare degli accertamenti, non come una ricostruzione conclusa.

Due ufficiali militari libici identificano la nave nella corvetta Merkury e riferiscono danni gravi. Le immagini satellitari diffuse nel corso della giornata mostrano l’unità capovolta nella base. È un elemento concreto sulle conseguenze dell’esplosione, distinto però dalle verifiche ancora necessarie per stabilire chi abbia organizzato l’azione e con quali mezzi sia stata eseguita.

La comunicazione delle autorità orientali riguarda una nave russa senza specificarne nome e carico. L’identificazione della corvetta e la descrizione dei suoi danni arrivano dunque attraverso elementi ulteriori rispetto al primo comunicato governativo. Per questo, l’accertamento dell’esplosione non coincide con la conferma di ogni dettaglio circolato nelle ore successive, a partire dall’esatta dinamica dell’attacco.

L’ipotesi dei droni e le responsabilità da accertare

Secondo l’amministrazione orientale, i primi risultati dell’indagine indicano un probabile attacco con droni. L’esplosione si sarebbe verificata prima dell’alba, quando la nave era ferma nella base. La formulazione utilizzata dalle autorità lascia aperti punti essenziali: provenienza dei mezzi, identità degli operatori e responsabilità di chi abbia eventualmente pianificato, eseguito o sostenuto l’operazione.

La ricostruzione dei due ufficiali, rimasti anonimi, è più specifica: parla di droni navali ucraini e di due mezzi arrivati contro la corvetta. Si tratta però di una versione attribuita a fonti militari, non di un’attribuzione definitiva. Negli aggiornamenti consultati non risultano una rivendicazione immediata né commenti ufficiali di Russia e Ucraina sull’episodio.

Feriti segnalati, manca un bilancio completo

Sul piano sanitario, due fonti mediche hanno riferito la presenza di feriti, senza precisarne il numero o la nazionalità. Le stesse fonti non segnalavano decessi al momento della comunicazione. Non è quindi disponibile un bilancio completo: l’assenza di morti riportati non consente di escludere lesioni, né di stabilire quante persone fossero coinvolte nell’emergenza a bordo.

Il governo orientale sostiene che l’incendio sia stato domato e che l’area sia stata messa in sicurezza. Aggiunge che strutture portuali, impianti della base e magazzini siano rimasti integri e che le attività siano riprese normalmente. Sono indicazioni attribuite all’amministrazione locale: riguardano l’operatività dello scalo e non costituiscono una valutazione tecnica indipendente delle condizioni della nave.

Nelle prime comunicazioni della giornata, la Protezione civile di Bengasi aveva invece descritto un incendio seguito all’esplosione di un deposito di munizioni nella base. Non è stato stabilito se quel riferimento e l’esplosione sulla nave riguardino eventi collegati. Le due descrizioni, pertanto, non possono essere unite automaticamente in un’unica sequenza di detonazioni o utilizzate per dedurre ulteriori danni.

La sosta dichiarata e l’indagine con la Russia

La spiegazione ufficiale della presenza russa è quella di una sosta per carburante e rifornimenti. Secondo il governo orientale, la nave era diretta verso la Russia e si era fermata a Bengasi nell’ambito degli accordi di cooperazione marittima. Il comunicato non fornisce dettagli sul carico: questa assenza non permette di attribuirle una missione diversa da quella dichiarata.

Le autorità hanno disposto un’indagine approfondita delle strutture militari e di sicurezza, da coordinare con Mosca. L’obiettivo annunciato è chiarire circostanze, origine e responsabilità dell’azione. Il governo considera il possibile attacco una violazione della sovranità libica e della sicurezza della navigazione, riservandosi iniziative legali e diplomatiche nei confronti di chi dovesse risultarne responsabile.

Tripoli chiede di non trascinare i porti nei conflitti esterni

Anche il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli ha espresso preoccupazione. La sua posizione mette al centro il rischio che porti e infrastrutture civili vengano coinvolti in conflitti esterni. L’esecutivo occidentale contesta l’impiego di strutture nazionali per attività militari o logistiche non autorizzate e chiede di riunificare il comando militare sotto l’autorità dello Stato.

Le reazioni arrivano da un Paese ancora diviso tra autorità rivali: a Tripoli opera il governo di Abdul Hamid Dbeibah, mentre a est l’amministrazione è guidata da Osama Hammad. L’episodio di Bengasi si inserisce così in un quadro di istituzioni frammentate, nel quale anche gli accordi con potenze straniere vengono contestati sul piano dell’autorizzazione e della rappresentanza statale.

Il contesto della sicurezza nel Mediterraneo

L’esplosione aggiunge un nuovo episodio alle segnalazioni di attacchi contro naviglio russo nel Mediterraneo. Nel dicembre 2025 l’Ucraina aveva dichiarato di aver colpito con droni aerei una petroliera legata alla Russia; nel marzo 2026 Mosca aveva accusato Kiev di un attacco con droni navali contro una nave per gas naturale liquefatto. Sono precedenti con attribuzioni proprie, non prove della responsabilità per Bengasi.

Sul versante libico, la riunificazione delle istituzioni resta fra le richieste delle Nazioni Unite, comprese quelle militari e di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza ha rinnovato il mandato della missione UNSMIL con la risoluzione 2835, adottata il 30 ottobre 2026, estendendolo fino al 31 ottobre 2027.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.