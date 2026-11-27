🌐 Il referendum di Barnham si chiude con 257 sì e 16 no alla petizione per uno status autonomo. La protesta riguarda il progetto per 931 richiedenti asilo nell’ex base militare: il voto non è vincolante e il governo non ha ancora deciso l’utilizzo del sito.

Un voto di protesta, non una nuova frontiera

Barnham ha votato per «lasciare» il Regno Unito, ma non è diventato indipendente. Nel villaggio del Suffolk, sabato 21 novembre 2026, una consultazione simbolica ha raccolto 257 voti favorevoli e 16 contrari, con una scheda nulla. All’origine dell’iniziativa c’è l’opposizione al progetto di ospitare 931 richiedenti asilo nell’ex base RAF Barnham. Il risultato esprime una protesta locale: non modifica i confini e non produce effetti giuridici.

Il passaggio più recente sul futuro dell’insediamento è arrivato dopo il referendum. In una risposta parlamentare del 24 novembre, il governo ha precisato che non è stata presa una decisione definitiva sull’utilizzo della struttura per l’accoglienza. Restano necessarie ulteriori verifiche e autorizzazioni. Il voto, dunque, riguarda un progetto ancora in valutazione, non un trasferimento di centinaia di persone già completato o una struttura già entrata in funzione.

Che cosa chiedeva davvero la consultazione

La formula dell’«indipendenza» riassume solo in parte il quesito. Ai residenti è stato chiesto se sostenessero una petizione per ottenere il “crown dependency status”, lo status di dipendenza della Corona. Il voto si è svolto nella sala comunitaria di Barnham e non aveva valore vincolante. Le persone ammesse a partecipare erano stimate fra 400 e 500: una platea che non va confusa con l’intera popolazione del villaggio.

John Bauer, presidente del consiglio locale, ha presentato l’idea richiamando Jersey, Guernsey e l’Isola di Man: mantenere la fedeltà alla Corona, cercando al tempo stesso di sottrarsi alla giurisdizione del ministero dell’Interno. È l’obiettivo dichiarato dai promotori, non un cambiamento istituzionale ottenuto con le urne. La petizione e la consultazione non hanno attribuito a Barnham il modello di autonomia evocato durante la campagna.

Il progetto ridotto a 931 posti

Il piano contestato riguarda l’ex sito militare di RAF Barnham, nel Suffolk, vicino a Bury St Edmunds. La capienza inizialmente indicata era di 1.256 richiedenti asilo uomini; la cifra è stata successivamente ridotta a 931. Sono dimensioni prospettate per il progetto: non rappresentano il numero di persone già ospitate nella base. Questa distinzione separa la proposta sulla quale si concentra la mobilitazione dalla situazione operativa del sito.

Per Bauer, la riduzione non risolve il problema delle proporzioni. Il presidente del consiglio locale ha indicato in 584 gli abitanti del villaggio, sostenendo che anche la nuova capienza cambierebbe profondamente la comunità. Si tratta della sua valutazione sull’impatto futuro del centro, non della descrizione di conseguenze già accertate. La contestazione riguarda quindi anche il rapporto fra le dimensioni dell’accoglienza prevista e quelle dell’abitato.

Le richieste dei residenti e le proteste

La consultazione è arrivata dopo settimane di proteste contro il progetto. Davanti ai cancelli dell’ex base è stato documentato un presidio con cartelli e bandiere. Bauer ha spiegato che l’iniziativa serviva a esprimere il disagio di un villaggio che si sente ignorato dal ministero dell’Interno. La denuncia di uno scarso coinvolgimento appartiene ai promotori: va distinta da una verifica formale sulla regolarità delle procedure seguite dal governo.

Helen Beck, presidente della Barnham Residents’ Association, ha dichiarato che il villaggio accoglierebbe una quota equa di richiedenti asilo, contestando però una presenza che, nella sua lettura, sarebbe vicina al doppio della popolazione. È una posizione che mette al centro la scala dell’intervento, oltre al confronto con Londra. Dopo lo scrutinio Beck ha ringraziato le persone impegnate nell’organizzazione del voto e nel conteggio delle schede.

Il contratto di progettazione non è il via libera

La risposta parlamentare del 24 novembre distingue le attività preparatorie dall’apertura del centro. Rispondendo al deputato Nick Timothy, Anna Turley ha riferito che in ottobre è stato stipulato un contratto con Kier Construction Limited per una prima fase di progettazione dettagliata relativa a MOD Barnham. L’incarico accompagna la valutazione delle potenzialità della struttura e, secondo il governo, non impegna il ministero ad acquistare ulteriori servizi.

Il contesto è un programma più ampio. Il 19 novembre il governo aveva indicato tre ex siti militari allo studio: Barnham, Bicester e Linton-on-Ouse. Insieme potrebbero offrire circa 3.750 posti, subordinati a fattibilità e autorizzazioni. Il ministero presenta queste strutture come alternative agli alberghi non adatti all’accoglienza e afferma di valutare sicurezza, adeguatezza e coesione comunitaria caso per caso. La capacità complessiva resta quindi potenziale, non già disponibile.

Dal villaggio alla contea

La discussione sul peso delle comunità locali era già arrivata al Suffolk County Council. L’8 ottobre il consiglio aveva approvato, con 39 favorevoli, 13 contrari e 13 astensioni, una mozione per esplorare un referendum consultivo sull’accoglienza nella contea, ipotizzato per il 6 maggio 2027. È un’iniziativa distinta dal voto di Barnham: il documento riguarda il possibile coinvolgimento delle autorità e dei residenti nelle decisioni che incidono sul territorio.

La mozione non equivale all’indizione definitiva di quella consultazione, così come il voto del villaggio non equivale alla cancellazione del progetto. Per Barnham, la risposta governativa del 24 novembre mantiene separati progettazione, valutazioni e decisione sull’uso della base. Nello stesso documento il ministero ha dichiarato che, a quella data, non era stato effettuato alcun pagamento nell’ambito del contratto di progettazione stipulato con Kier.

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