🌐 I pasdaran dichiarano di aver colpito due radar Patriot in Bahrein. Manama denuncia un attacco a un impianto civile: incendio e danni materiali, nessun ferito nel bilancio preliminare. Mancano riscontri indipendenti sull’esito militare.

La rivendicazione iraniana e l’incendio denunciato da Manama

Due radar americani rivendicati come bersagli, un impianto industriale civile in fiamme e due ricostruzioni che non possono essere sovrapposte automaticamente. Il Bahrein torna al centro dello scontro tra Iran e Stati Uniti dopo gli attacchi annunciati nella serata di sabato 21 novembre 2026. I Guardiani della rivoluzione sostengono di aver colpito sistemi di difesa aerea statunitensi; le autorità bahreinite riferiscono invece danni a una struttura civile, senza feriti nel primo bilancio.

Il punto ancora aperto è l’esito dell’operazione militare descritta da Teheran. La rivendicazione non costituisce una conferma indipendente dei danni ai radar. Le comunicazioni disponibili documentano ciò che le parti hanno dichiarato, ma non consentono di stabilire che i sistemi Patriot siano stati distrutti, messi fuori servizio o effettivamente raggiunti. Anche il rapporto tra gli obiettivi militari indicati dall’Iran e il sito industriale danneggiato resta da chiarire.

Riffa e Awali, i due siti indicati dai pasdaran

Secondo il comunicato dei pasdaran, la componente aerospaziale dei Guardiani della rivoluzione ha condotto un’azione combinata con missili e droni contro posizioni militari americane nelle basi di Riffa e Awali. I bersagli dichiarati sono due radar appartenenti ai sistemi antiaerei Patriot. È questa la versione iraniana dell’operazione: numero degli obiettivi e loro localizzazione provengono dalla stessa forza che ne rivendica l’attacco.

Teheran presenta il raid come una risposta a presunte violazioni del proprio spazio aereo da parte di droni statunitensi MQ-1 e MQ-9. La ricostruzione iraniana richiama inoltre un attacco contro un’installazione radar sull’isola di Hengam. Questi elementi spiegano la motivazione pubblicamente addotta dall’Iran, ma non vanno trasformati in una sequenza di responsabilità già accertata da riscontri autonomi.

Nel messaggio dei Guardiani della rivoluzione, lo spazio aereo iraniano viene definito una linea rossa e si annunciano risposte a nuove incursioni. Il comunicato non è soltanto una rivendicazione sugli obiettivi: contiene quindi anche un avvertimento rivolto alle forze straniere. Resta distinto il piano delle dichiarazioni da quello delle prove materiali sull’efficacia dell’attacco contro le installazioni indicate.

Il bilancio bahreinita: danni materiali, nessun ferito segnalato

Il ministero dell’Interno del Bahrein ha attribuito all’Iran l’attacco che ha provocato un incendio in un impianto industriale civile. Nel resoconto preliminare sono indicati danni materiali, mentre non vengono segnalati feriti. Le squadre della difesa civile sono state impegnate nelle operazioni per contenere le fiamme. La natura civile della struttura è dunque una qualificazione espressa dalle autorità di Manama.

Prima della comunicazione sull’incendio, le autorità avevano avvertito la popolazione di una minaccia e invitato i residenti a raggiungere luoghi sicuri, evitando spostamenti non necessari. L’allerta e l’intervento dei soccorritori riguardano la gestione dell’emergenza sul territorio bahreinita; non forniscono, da soli, un riscontro sulle condizioni delle postazioni militari menzionate nella rivendicazione iraniana.

Il bilancio senza feriti deve essere letto con la precisazione che accompagna il comunicato: si tratta delle informazioni iniziali. Non è disponibile, nei resoconti consultati, una quantificazione definitiva dei danni all’impianto. Né emerge una verifica che permetta di identificare quella struttura con uno dei due siti radar indicati dai pasdaran o di ricostruire con certezza la dinamica dell’impatto.

I precedenti del 13 e del 17 novembre

L’episodio si inserisce in una successione di attacchi e rivendicazioni che aveva già coinvolto il Bahrein nei giorni precedenti. Il 13 novembre i militari statunitensi avevano dichiarato di aver abbattuto due droni iraniani diretti verso il regno, negando che fosse stato colpito un radar americano. Anche allora Teheran aveva annunciato un risultato militare che Washington aveva contestato.

Il 17 novembre era stato segnalato un ulteriore attacco iraniano contro un’installazione radar americana. Il Bahrein aveva annunciato intercettazioni e le forze statunitensi avevano riferito l’assenza di danni alle proprie attrezzature e di feriti tra il personale. Quegli scambi avevano interrotto una pausa di circa due mesi negli attacchi contro obiettivi americani nel regno.

Le conferme precedenti non valgono per il nuovo attacco

Le date sono decisive per non confondere episodi diversi. Le smentite americane relative al 13 novembre e il bilancio comunicato dopo il 17 novembre riguardano quelle specifiche azioni. Non possono essere usati come conferma o smentita automatica dell’attacco rivendicato il 21 novembre. Per quest’ultimo resta necessario un riscontro dedicato sull’effettivo stato dei radar di Riffa e Awali.

Il Bahrein ospita la Quinta Flotta della Marina statunitense, elemento che rende la presenza americana parte concreta del contesto della crisi. Nel nuovo episodio, tuttavia, i bersagli nominati dal comunicato iraniano sono i radar Patriot delle due basi, mentre il ministero dell’Interno bahreinita descrive un incendio industriale. Sono informazioni pertinenti allo stesso quadro di tensione, ma non equivalenti sul piano della verifica.

L’intervento della difesa civile

Sul terreno, l’emergenza comunicata da Manama riguarda quindi soprattutto le conseguenze dell’incendio. Il ministero dell’Interno ha riferito l’impiego delle squadre della difesa civile per portare le fiamme sotto controllo, accompagnando l’annuncio con un primo bilancio di danni materiali e nessun ferito segnalato nell’impianto industriale.

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