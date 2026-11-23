🌐 L’Opa Avio apre il confronto sulle tecnologie strategiche: Leonardo valuta come restare azionista, mentre le condizioni del golden power non sono ancora definite.

Avio, sul tavolo non c’è soltanto il prezzo

Il prezzo è fissato, l’assetto industriale resta da costruire. L’offerta di Iceye su Avio mette sul tavolo 41 euro in contanti per azione, ma apre anche una partita sul controllo di competenze decisive per l’accesso europeo allo spazio. Al 21 novembre 2026, il punto non è un’acquisizione già conclusa: sono ancora da definire le scelte degli azionisti e le condizioni alle quali l’operazione potrà procedere.

Leonardo, primo socio con circa il 18%, non prepara per ora un’offerta concorrente. Il governo guarda invece alla protezione delle tecnologie e della presenza industriale italiana. Le ricostruzioni disponibili indicano un orientamento favorevole a mantenere un ruolo di Leonardo, ma non documentano prescrizioni già approvate. La distanza tra un indirizzo politico e una decisione formale rimane quindi essenziale per leggere questa fase.

L’offerta da oltre due miliardi e l’uscita dalla Borsa

L’annuncio risale al 17 novembre 2026. A promuovere l’Opa volontaria totalitaria è Iris 2, società italiana interamente controllata, in via indiretta, dalla finlandese Iceye. Il progetto punta ad acquistare tutte le azioni ordinarie di Avio e a ottenere il delisting dal mercato Euronext STAR Milan. Il corrispettivo incorpora un premio del 21,3% sul prezzo di chiusura del 16 novembre.

La comunicazione dell’offerente quantifica l’esborso massimo iniziale in 2.052.657.251 euro, sulla base di 50.064.811 azioni. Il totale non comprende gli eventuali ulteriori titoli emessi a servizio dei piani di incentivazione indicati nel documento. È dunque la dimensione economica prevista in caso di adesione integrale, non una somma già versata né il segnale che il passaggio di proprietà sia avvenuto.

Leonardo esclude il rilancio, non la permanenza

Lorenzo Mariani ha chiarito la posizione il 19 novembre: Leonardo non prevede, al momento, una contro-Opa. Il manager ha richiamato le dimensioni dell’impegno e la coerenza con la strategia del progetto spaziale Bromo. Questo non equivale però a una scelta definitiva di uscire da Avio: il gruppo sta esaminando i documenti prima di sottoporre le alternative al consiglio di amministrazione.

Tra le possibilità c’è il reinvestimento del ricavato dell’adesione in un veicolo dell’operazione, così da mantenere un’esposizione in Avio. Mariani ha distinto questa eventualità dall’ingresso diretto nel capitale di Iceye, che non costituisce l’obiettivo di Leonardo. Restare attraverso una diversa struttura societaria è quindi un’opzione dichiarata, non un accordo già raggiunto con l’offerente né una decisione assunta dal consiglio.

Il governo chiede cautela sulle tecnologie sensibili

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invitato Leonardo a riflettere attentamente prima di cedere la propria partecipazione. Il messaggio, espresso il 18 novembre, segnala la rilevanza politica della scelta del maggiore azionista. Non contiene però, da solo, né un veto all’offerta finlandese né una decisione sulla quota che dovrebbe eventualmente rimanere in mani italiane dopo l’operazione.

Le indicazioni emerse il 20 novembre, attribuite a persone informate sul dossier, descrivono l’interesse dell’esecutivo a preservare il radicamento nazionale e la supervisione sulle tecnologie, in particolare quelle dei motori a propellente solido. Sono orientamenti riferiti da fonti, non condizioni definitive. Palazzo Chigi non ha commentato; Iceye ha dichiarato di avere avviato il percorso regolatorio italiano e di interloquire con le autorità competenti.

Che cosa potrebbe cambiare con il golden power

Il golden power è il passaggio che separa la proposta industriale dalla valutazione degli interessi strategici nazionali. I poteri speciali consentono al governo di imporre condizioni alle acquisizioni nei settori sensibili e, nei casi estremi, di bloccarle. Nel dossier Avio, tuttavia, non è ancora pubblico un insieme definitivo di vincoli: non si può quindi descrivere come deciso uno specifico assetto di controllo o di governance.

Anche il calendario richiede prudenza. Il 18 novembre l’amministratore delegato di Iceye, Rafal Modrzewski, aveva prospettato alcuni mesi per completare l’operazione, spiegando che prima dell’annuncio si erano svolte consultazioni con le parti interessate, governi compresi. Consultazioni preliminari e autorizzazioni restano passaggi diversi: la disponibilità al confronto non certifica l’approvazione dell’acquisizione né anticipa il contenuto delle eventuali garanzie richieste dall’Italia.

Un miliardo di investimenti, ma dopo il completamento

Il progetto di Iceye è integrare la produzione dei satelliti e la gestione delle costellazioni con i lanciatori e la propulsione di Avio. Secondo l’offerente, questo darebbe al gruppo finlandese un accesso più affidabile ai lanci e all’azienda italiana maggiore visibilità sulla domanda futura. È la logica industriale presentata a sostegno dell’Opa, non un beneficio economico già conseguito dalle due società.

Iceye prevede inoltre un miliardo aggiuntivo in Italia nell’arco di cinque anni dopo il perfezionamento, oltre ai piani già esistenti di Avio. Gli impieghi indicati comprendono capacità produttiva, ricerca, sviluppo e collaudi. La previsione occupazionale arriva fino a 400 nuovi posti altamente qualificati: una prospettiva legata agli investimenti annunciati, non assunzioni già effettuate o un incremento minimo garantito di quella dimensione.

La valutazione di Avio e i prossimi documenti

Sul versante della società destinataria, il consiglio di amministrazione di Avio ha preso atto dell’annuncio e avviato la valutazione dell’offerta. Nel comunicato del 17 novembre non ha raccomandato agli azionisti né di aderire né di respingere la proposta. Il lavoro è assistito da Chiomenti per gli aspetti legali e da Jefferies Gmbh per quelli finanziari, anche in vista del comunicato dell’emittente previsto dalla disciplina dell’Opa.

Per gli azionisti il riferimento operativo sarà il documento d’offerta, distinto dalla comunicazione iniziale che ha reso nota l’operazione. Prima dell’inizio del periodo di adesione, Iris 2 dovrà pubblicarlo previa approvazione della Consob, come specificato nella documentazione diffusa da Iceye il 17 novembre.

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