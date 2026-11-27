🌐 La doggy bag torna nel ddl Concorrenza: un emendamento della Lega punta a riconoscere il diritto di portare via cibi e bevande non consumati. La misura non va confusa con una legge già approvata.

Gli avanzi del ristorante tornano in Parlamento

La parte di cena rimasta nel piatto potrebbe trovare un posto esplicito nella legge. Un emendamento della Lega al disegno di legge Concorrenza punta a riconoscere ai consumatori la possibilità di portare via alimenti e bevande acquistati ma non consumati. Il centro della proposta è questo: trasformare il recupero degli avanzi in un diritto riconosciuto, accompagnato dal dovere degli esercenti di agevolarne l’esercizio. Non riguarda soltanto il cibo, dunque, ma anche ciò che resta da bere.

Al 12 novembre 2026, però, non va presentata come una novità già operativa. Il provvedimento è il disegno di legge C.3120, dedicato alla concorrenza per il 2026, ancora nel percorso parlamentare. La convocazione della commissione Attività produttive della Camera per questa giornata indicava il seguito dell’esame e precisava che non erano previste votazioni. Presentare un emendamento e approvare definitivamente una legge sono passaggi diversi, con conseguenze diverse per clienti e ristoratori.

Cosa chiedono i firmatari dell’emendamento

La modifica è stata avanzata dai deputati Giorgia Andreuzza, Salvatore Marcello Di Mattina e Luca Toccalini. Il principio proposto riguarda quanto il cliente ha comprato e non ha finito durante la consumazione. Non si tratta, quindi, di un intervento sulla donazione delle scorte del locale: l’oggetto è il recupero di cibi e bevande già acquistati dal consumatore. L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione.

Agli operatori della ristorazione e agli esercizi abilitati alla somministrazione verrebbe chiesto di facilitare questa possibilità. La formulazione collega però il suo esercizio a due condizioni: la compatibilità con l’organizzazione dell’attività e il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie. Il riconoscimento del diritto, nella proposta, non cancella quindi le esigenze di sicurezza alimentare. Sono parte della stessa previsione, non un aspetto estraneo da affrontare soltanto dopo.

Contenitori e costi: ciò che non è ancora definito

Restano aperti alcuni interrogativi pratici. Nella formulazione descritta non è stabilito nel dettaglio quale contenitore debba essere utilizzato, né viene specificata la sua gratuità. Sarebbe quindi prematuro annunciare scatole obbligatorie identiche per tutti o assicurare che qualsiasi confezione debba essere consegnata senza pagamento. Il diritto all’asporto e le modalità del confezionamento sono questioni collegate, ma non coincidenti: il testo definitivo sarà decisivo per capire come dovranno comportarsi gli esercizi.

La proposta, inoltre, non nasce in questi giorni da zero. La previsione sulla doggy bag era comparsa in una prima bozza del ddl Concorrenza ed era stata successivamente accantonata. L’emendamento tenta ora di riportarla nel provvedimento. Questa sequenza aiuta a leggere correttamente la notizia: si tratta del ritorno di una misura nel confronto parlamentare, non dell’annuncio di un obbligo entrato automaticamente in vigore per tutti i locali italiani.

La legge antispreco del 2016 già guarda all’asporto

L’Italia dispone già di una normativa contro gli sprechi: la legge 19 agosto 2016, numero 166, entrata in vigore il 14 settembre dello stesso anno. Il suo campo d’azione è più ampio della doggy bag. Comprende il recupero e la donazione delle eccedenze per finalità solidaristiche, la riduzione dei rifiuti e le iniziative di informazione. La somministrazione degli alimenti rientra tra le fasi della filiera sulle quali la legge intende intervenire.

Nel testo trovano spazio anche iniziative delle regioni per ridurre gli sprechi nella ristorazione e favorire contenitori adatti a consentire ai clienti l’asporto di quanto non consumato. Promuovere una pratica non equivale, però, a introdurre il diritto individuale ora proposto. Il confronto non è dunque fra assenza assoluta di norme e prima legge antispreco: riguarda il passaggio da strumenti di promozione a una previsione espressamente rivolta al rapporto tra esercente e consumatore.

I numeri dello spreco richiedono distinzioni

Il contesto economico è rilevante, ma va letto senza attribuire alla doggy bag effetti non misurati. Il rapporto Waste Watcher International «Il caso Italia 2026», basato su un’indagine di gennaio con duemila casi, indica uno spreco domestico medio di 554 grammi per persona alla settimana. Il valore stimato del cibo sprecato nelle case è di circa 7,36 miliardi di euro. Sono dati riferiti all’ambito domestico, non agli avanzi lasciati sui tavoli dei ristoranti.

La distinzione conta: quei numeri non rappresentano il risparmio ottenibile approvando l’emendamento e non consentono di prevederne l’impatto. Il rapporto affronta più segmenti della filiera, dalla produzione alla distribuzione fino alle famiglie. Recuperare una pietanza dopo il pasto si colloca nel contrasto allo spreco fuori casa, ma non esaurisce il problema delle perdite alimentari descritto dalla ricerca.

Francia e Spagna hanno già regole specifiche

Il confronto europeo offre esempi concreti. In Francia, dal 1° luglio 2021, i ristoratori devono mettere a disposizione dei clienti che lo richiedono contenitori riutilizzabili o riciclabili per portare via quanto non consumato. La disciplina contempla eccezioni, tra le quali le formule a buffet senza limiti. Non è quindi corretto descrivere le regole straniere come obblighi indistinti, applicabili senza condizioni a qualunque servizio.

In Spagna la legge 1/2025 prevede che gli operatori interessati consentano di portare via gli alimenti non consumati e informino chiaramente i clienti di questa possibilità, preferibilmente nella carta o nel menù. Anche qui sono escluse le formule a buffet libero o analoghe. L’articolo 8 richiede contenitori idonei al contatto alimentare, riutilizzabili o facilmente riciclabili, e richiama per quelli di plastica monouso le disposizioni che ne prevedono il pagamento.

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