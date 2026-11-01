Bugorski, il fisico colpito da protoni e sopravvissuto
Anatoli Bugorski e l’acceleratore di particelle
Un incidente impossibile da dimenticare
Nel luglio 1978 Anatoli Bugorski lavorava presso l’Istituto di fisica delle alte energie di Protvino, nell’allora Unione Sovietica.
L’istituto ospitava un grande acceleratore di particelle, utilizzato per ricerche sulla struttura fondamentale della materia.
Durante un intervento tecnico, Bugorski si trovò accidentalmente lungo il percorso del fascio.
I protoni, accelerati a energie di circa 76 gigaelettronvolt, attraversarono una porzione della sua testa.
L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze immediatamente fatali.
Secondo il racconto reso noto successivamente, il fisico percepì un lampo luminosissimo, pur senza avvertire dolore nell’istante dell’esposizione.
Il fascio di protoni e le conseguenze fisiche
Un acceleratore di particelle utilizza campi elettromagnetici per portare particelle cariche a energie estremamente elevate.
Questi strumenti consentono di studiare le proprietà della materia attraverso interazioni e collisioni controllate.
Il fascio che colpì Bugorski trasferì energia ai tessuti attraversati, provocando danni localizzati molto gravi.
Nei giorni successivi comparvero gonfiore e complicazioni neurologiche.
L’episodio dimostra che una dose di radiazioni estremamente elevata e concentrata può causare effetti differenti da quelli associati a un’irradiazione uniforme dell’intero organismo.
Questo non riduce la gravità dell’incidente, che rimane eccezionale per dinamica e conseguenze.
La sopravvivenza che sorprese i medici
I sanitari seguirono attentamente il decorso del ricercatore, temendo conseguenze devastanti.
Bugorski sopravvisse, ma l’incidente provocò danni neurologici e alterazioni permanenti.
Tra gli effetti riportati nelle ricostruzioni figurano la perdita dell’udito da un lato, disturbi neurologici e una paralisi parziale dei muscoli del volto.
Una delle peculiarità più spesso ricordate riguarda l’asimmetria facciale sviluppatasi nel tempo, conseguenza del danno ai tessuti e ai nervi.
Il ricercatore riuscì comunque a proseguire il proprio percorso scientifico e completò il dottorato.
Perché il caso Bugorski interessa ancora gli scienziati
Il caso è insolito perché offre una testimonianza delle conseguenze di un’esposizione estremamente localizzata a particelle ad alta energia.
Non può però essere utilizzato come modello generale degli effetti delle radiazioni sull’essere umano.
Ogni esposizione dipende da dose, tipo di particelle, energia, durata e tessuti interessati.
La sopravvivenza di Bugorski non dimostra che simili incidenti siano normalmente superabili.
L’esperienza contribuì a rendere noto quanto siano importanti le procedure di protezione negli impianti di ricerca.
La scienza e il valore della sicurezza
Gli acceleratori moderni sono progettati con sistemi di controllo e sicurezza destinati a impedire l’accesso alle zone pericolose durante il funzionamento.
L’episodio del 1978 rimane un caso storico, non una rappresentazione delle condizioni ordinarie dei laboratori contemporanei.
La vicenda di Bugorski racconta al tempo stesso l’eccezionalità di una sopravvivenza e l’importanza irrinunciabile della sicurezza nella ricerca scientifica.
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