🌐 Il Costa Rica nega l’ingresso a Francesca Albanese, attesa per un dottorato honoris causa. La giustizia costituzionale interviene contro l’allontanamento forzoso, mentre restano da chiarire origine e fondamento dell’allerta invocata dalle autorità.

Ingresso negato, ma l’allontanamento è sospeso

Il Costa Rica ha negato l’ingresso a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, arrivata il 26 novembre 2026 all’aeroporto internazionale Juan Santamaría. La giurista italiana era attesa dall’Università del Costa Rica per ricevere un dottorato honoris causa. Il caso ha avuto un primo sviluppo giudiziario nella stessa serata: la Sala Constitucional ha disposto una misura cautelare per impedirne l’allontanamento forzoso mentre esamina un ricorso di habeas corpus.

Sono dunque due le decisioni da tenere distinte: il rifiuto amministrativo dell’ingresso e lo stop giudiziario alla partenza imposta. Il provvedimento cautelare non equivale a un’autorizzazione a entrare nel Paese e non risolve definitivamente la controversia. Alla verifica del 27 novembre, prima dell’orario previsto per la cerimonia universitaria, non risultava confermata una decisione definitiva sul ricorso.

L’allerta citata dalle autorità e le prove mancanti

Il direttore generale dell’immigrazione, Omer Badilla, ha giustificato il respingimento con ragioni di sicurezza nazionale. In un intervento video ha richiamato un’allerta internazionale relativa a presunti legami con atti terroristici. Si tratta dell’affermazione di un’autorità, non di un coinvolgimento accertato: nelle informazioni pubbliche esaminate non sono indicati fatti specifici né prove che consentano di verificare autonomamente questa attribuzione.

Anche l’origine dell’allerta resta un punto da chiarire. La comunicazione dell’ufficio immigrazione riferisce che un avviso nei sistemi migratori ha determinato il rifiuto dopo l’arrivo della relatrice. Questo conferma la motivazione dichiarata dall’amministrazione, ma non chiarisce quale organismo abbia emesso la segnalazione, su quali elementi si fondi e quale rapporto abbia con eventuali misure adottate da altri Stati.

Badilla ha inoltre sostenuto che Albanese non fosse arrestata né detenuta, descrivendo il caso come un rifiuto d’ingresso in attesa della partenza verso un altro Paese. È la qualificazione fornita dalle autorità migratorie. La legittimità dell’impedimento e il rispetto dei diritti della relatrice sono invece al centro delle iniziative presentate alla giustizia costituzionale.

La replica di Albanese e la richiesta dell’università

Albanese ha contestato pubblicamente il trattamento ricevuto e respinto le accuse, chiedendo alle autorità di dimostrarle oppure di ritirarle e presentare scuse. La sua risposta riguarda quindi sia il blocco alla frontiera sia l’associazione del suo nome al terrorismo. La contestazione dell’interessata e la posizione del governo restano contrapposte, senza che i materiali consultati permettano di considerare provato il contenuto dell’allerta.

La rettrice e gli organi dell’Università del Costa Rica hanno chiesto spiegazioni formali sui fondamenti giuridici della decisione. L’ateneo ha sollecitato anche il rispetto del trattamento dovuto a un’esperta in missione delle Nazioni Unite e delle garanzie procedurali. Il Consiglio universitario ha difeso la libertà accademica e il confronto delle idee, ribadendo il significato dell’invito rivolto alla giurista.

Che cosa hanno disposto i giudici

La misura cautelare della Sala Constitucional impedisce che Albanese venga fatta partire contro la propria volontà finché il tribunale non decida sul ricorso o disponga diversamente. Rimane possibile una partenza liberamente scelta, con assistenza legale e dopo un’informazione sulle conseguenze giuridiche. Il punto immediato del provvedimento è dunque evitare un allontanamento prima dell’esame giudiziario, non anticiparne l’esito.

Ai responsabili dell’immigrazione è stato chiesto un rapporto sotto giuramento entro 24 ore dalla notifica. La richiesta riguarda il direttore generale e il capo della polizia migratoria. L’istruttoria dovrà consentire ai giudici di valutare le ragioni dell’amministrazione e le contestazioni sollevate nel ricorso: la concessione di una tutela urgente non stabilisce, da sola, che il rifiuto d’ingresso fosse illegittimo.

Le sanzioni americane: perché maggio non basta

Nel contesto della vicenda rientrano le sanzioni statunitensi contro Albanese, ma la loro esistenza non dimostra automaticamente il fondamento del respingimento costaricano. Il ricorso chiede anche di chiarire un eventuale collegamento tra le misure americane e la decisione alla frontiera. Questo nesso non risulta confermato dalle informazioni disponibili e non può essere presentato come una spiegazione già accertata.

Il quadro americano, inoltre, è cambiato dopo le notizie di maggio sulla sospensione delle sanzioni. Il 15 giugno 2026 la Corte d’appello federale del District of Columbia ha sospeso in parte l’ordine del giudice di primo grado, consentendo all’amministrazione di applicare nuovamente la designazione contro Albanese durante l’appello. L’ordinanza mantiene limiti a tutela delle autorizzazioni relative al marito e alla figlia: parlare soltanto di una revoca a maggio restituisce quindi un quadro incompleto.

L’appuntamento accademico del 27 novembre

L’Università del Costa Rica aveva annunciato il conferimento del titolo alla giurista italiana, indicata nell’invito ufficiale come specialista dei diritti umani e relatrice speciale delle Nazioni Unite. Dopo il blocco in aeroporto, l’ateneo ha comunicato che l’appuntamento sarebbe rimasto in programma. Tale conferma organizzativa non costituisce però una conferma della possibilità, per Albanese, di raggiungere la sede e partecipare personalmente.

Il programma ufficiale fissa l’atto solenne per venerdì 27 novembre alle 9, ora locale, nell’Aula Magna della Plaza de la Autonomía, presso la sede Rodrigo Facio. L’invito richiedeva la conferma della presenza entro il 20 novembre e la presentazione di un documento d’identità il giorno della cerimonia.

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