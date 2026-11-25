🌐 Gli attacchi ad Alamata, nel Tigrai, al centro di una richiesta di indagini per possibili crimini di guerra: Amnesty ha verificato 14 morti civili in quattro episodi. Contestato anche l’uso militare delle scuole da parte del Flpt; le Fpt negano di essere state in prima linea.

Tre giorni di fuoco nei quartieri abitati

Case, un bar all’ingresso del mercato e abitazioni vicine a una scuola: sono i luoghi al centro dell’inchiesta con cui Amnesty International chiede di indagare per possibili crimini di guerra sugli attacchi ad Alamata, nel Tigrai etiope. Gli episodi risalgono al 26-28 settembre 2026. L’organizzazione attribuisce i bombardamenti alle Forze di difesa nazionali etiopi, l’esercito federale indicato come Fdne, e alle alleate Forze di pace del Tigrai, Fpt. Si tratta di accuse da sottoporre a un’indagine, non di responsabilità stabilite da una sentenza.

Amnesty riferisce di decine di civili uccisi durante l’offensiva, ma distingue quel quadro generale dal risultato della propria verifica: 14 morti civili documentati in quattro attacchi. Il 28 settembre le forze federali e i loro alleati hanno sottratto Alamata al Fronte di liberazione del popolo del Tigrai, Flpt. La città contava circa 80.000 abitanti, secondo la cifra richiamata dall’organizzazione, che denuncia le conseguenze dell’impiego di artiglieria con effetti su vaste aree nei quartieri densamente popolati.

Che cosa sostiene l’inchiesta

La ricerca si basa su 28 interviste a sopravvissuti, testimoni, familiari delle vittime, operatori sanitari e personale umanitario. L’Evidence Lab di Amnesty ha analizzato otto video, 17 fotografie, immagini satellitari e altre informazioni disponibili pubblicamente. Per proteggere le persone che avevano chiesto l’anonimato, nomi e dettagli identificativi sono stati omessi o modificati. Il materiale raccolto sostiene la ricostruzione dell’organizzazione, ma non elimina tutte le incertezze sulla presenza di combattenti nei singoli luoghi al momento degli impatti.

Attraverso testimonianze di abitanti e fonti informate sui movimenti militari, Amnesty individua nell’area di Waja Ena Tumuga, circa 13 chilometri a sud di Alamata, la principale zona di provenienza dei colpi. Un testimone avrebbe visto l’esercito federale trasferirvi l’artiglieria; altre due persone hanno riferito che anche le Fpt disponevano di queste armi e partecipavano all’offensiva. Un operatore dell’ospedale cittadino ha raccontato che quasi tutte le vittime registrate nei tre giorni erano civili, con ferite prevalentemente compatibili con schegge di munizioni esplosive.

Le abitazioni colpite e il nodo dell’hotel

Uno degli episodi più gravi riguarda Kebele 4, un quartiere con case monofamiliari e piccoli edifici residenziali. Secondo tre testimoni, all’alba del 27 settembre l’artiglieria colpì cinque abitazioni, uccidendo sette persone e ferendone quattro. Tra i morti indicati nell’inchiesta figurano una madre di 26 anni, suo figlio di otto anni e il fratello della donna. Nella famiglia vicina furono uccisi altri quattro civili, tra cui una ragazza di 14 anni e un bambino di tre.

I video verificati mostrano danni a strutture residenziali a circa 150 metri dall’hotel Werknesh, dove alcuni abitanti avevano segnalato combattenti del Flpt. Le testimonianze, però, non coincidono sulla loro presenza il giorno dell’attacco. Amnesty precisa di non aver potuto verificare indipendentemente se uomini armati fossero nell’hotel o nelle vicinanze quando furono colpite le case. Tre persone hanno riferito che, pochi minuti prima, un altro colpo aveva raggiunto l’esterno dell’albergo, provocando danni importanti.

Il mercato e le scuole nella ricostruzione

Il 26 settembre, intorno alle 11, un colpo raggiunse il bar Ningus Shimoy, all’ingresso di un mercato affollato: un sopravvissuto e un testimone riferiscono almeno tre morti. Il 27 settembre, a Kebele 2, fu invece colpita una casa: una donna di 55 anni morì e quattro familiari rimasero gravemente feriti. Un testimone ha dichiarato di non aver notato attività militari nelle vicinanze prima dell’attacco. Amnesty segnala sul posto frammenti compatibili con munizioni impiegate dall’esercito federale e dagli alleati.

L’inchiesta contesta anche il comportamento delle forze affiliate al Flpt. Sei intervistati hanno riferito l’uso militare di scuole cittadine prima della ripresa dei combattimenti; alcune sarebbero state utilizzate per lanciare colpi d’artiglieria. Gli abitanti ascoltati non avevano ricevuto avvisi o ordini di evacuazione. Il 26 settembre, alle 18.45 circa, un’abitazione vicina alla scuola Biruh Tesfa fu colpita: secondo la ricostruzione, morirono tre civili e altri quattro rimasero feriti. Non è confermato che nell’istituto fossero ancora presenti combattenti.

Le responsabilità da accertare e le repliche

Amnesty richiama l’obbligo di evitare, per quanto possibile, obiettivi militari dentro o vicino ad aree densamente abitate e di proteggere i civili dalle conseguenze degli attacchi. Yasmine Ahmed, dirigente dell’organizzazione, sottolinea che eventuali violazioni del Flpt non assolvono le forze attaccanti dai propri obblighi. La richiesta è rivolta anche al Consiglio Onu dei diritti umani: istituire un meccanismo indipendente per indagare sui crimini e identificarne i responsabili. Alle autorità etiopi viene chiesto accesso senza impedimenti per osservatori, giornalisti e organizzazioni umanitarie.

Sul piano delle risposte, va distinto il momento della pubblicazione dagli aggiornamenti successivi. Amnesty aveva chiesto informazioni il 27 ottobre e trasmesso le conclusioni a Fdne e Fpt il 17 novembre, senza ricevere commenti prima della diffusione dell’inchiesta. Il Flpt aveva invece respinto le accuse in una lettera del 18 novembre, chiedendo ulteriori verifiche indipendenti e imparziali. Il 24 novembre un portavoce delle Fpt ha dichiarato che i combattenti del gruppo non erano in prima linea durante la battaglia per Alamata.

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