Agatha Christie, l’eleganza del mistero in mostra alla British Library

Non solo la regina del giallo. A cinquant’anni dalla sua scomparsa, la British Library dedica ad Agatha Christie una grande mostra che invita a guardare oltre i romanzi e i celebri investigatori. “Agatha Christie: A World of Mystery”, in programma dal 30 ottobre 2026 al 20 giugno 2027, ricostruisce infatti l’universo estetico, culturale e personale di una delle figure più influenti del Novecento, mettendo in luce come il suo immaginario abbia plasmato non solo la letteratura, ma anche il cinema, il teatro e la moda.

L’esposizione, realizzata in collaborazione con Agatha Christie Limited e il Christie Archive Trust, riunisce oltre cento oggetti provenienti dagli archivi dell’autrice, molti dei quali mai esposti al pubblico: fotografie private, corrispondenza, taccuini, dattiloscritti, la celebre macchina da scrivere Remington e persino il Dictaphone utilizzato negli ultimi anni della sua carriera. Un patrimonio che restituisce la complessità di una donna moderna, curiosa e cosmopolita, lontana dall’immagine stereotipata della semplice scrittrice di romanzi polizieschi.

Se i suoi libri hanno costruito un linguaggio narrativo ancora oggi imitato, il mondo creato da Christie ha definito anche un’estetica precisa. Le grandi dimore di campagna inglesi, gli eleganti salotti, i treni di lusso, gli hotel internazionali e i siti archeologici del Medio Oriente diventano scenografie che raccontano un’idea di eleganza senza tempo. Ambienti in cui l’abbigliamento assume un ruolo fondamentale nella costruzione dei personaggi, trasformandosi in un codice sociale capace di suggerire appartenenza, carattere e persino colpevolezza.

La mostra accompagna il visitatore attraverso cinque ambienti immersivi che ripercorrono le tappe fondamentali della vita dell’autrice. Dalla casa di campagna dell’infanzia all’infermeria dove, durante la Prima guerra mondiale, maturò la conoscenza dei veleni destinata a diventare uno dei suoi strumenti narrativi più celebri; dall’Orient Express, simbolo del lusso internazionale degli anni Venti e Trenta, fino ai siti archeologici in Iraq e Siria, dove seguì il marito Max Mallowan nelle campagne di scavo, documentando il lavoro con la sua Leica.

È proprio il viaggio uno dei temi che rende Christie sorprendentemente contemporanea. I suoi spostamenti tra Europa, Medio Oriente e Stati Uniti alimentarono un immaginario sofisticato fatto di cappotti impeccabili, valigie in pelle, carrozze ferroviarie, hotel cosmopoliti e guardaroba pensati per una nuova donna viaggiatrice. Un’estetica che continua ancora oggi a ispirare fotografi, costumisti e designer.

Non è un caso che il percorso espositivo si soffermi anche sulle numerose trasposizioni teatrali e cinematografiche. Dai costumi realizzati per gli adattamenti televisivi fino ai materiali legati a The Mousetrap, lo spettacolo teatrale più longevo della storia, emerge come il linguaggio visivo di Christie sia diventato parte integrante della cultura popolare. Gli abiti dei personaggi, così come gli interni e gli accessori, contribuiscono da decenni a costruire quell’eleganza britannica fatta di misura, raffinatezza e discrezione che continua ad affascinare il pubblico internazionale.

La British Library sceglie così di raccontare Agatha Christie non soltanto attraverso i suoi libri, ma come fenomeno culturale capace di attraversare discipline diverse. Letteratura, design, fotografia, costume e arti performative dialogano in un percorso che dimostra come il mistero, prima ancora di essere una struttura narrativa, sia stato uno stile di vita e un’estetica riconoscibile.

A cinquant’anni dalla sua morte, Christie continua a rappresentare un punto di riferimento non solo per gli scrittori di crime fiction, ma anche per il mondo della moda e dell’immagine. Le sue eroine indipendenti, l’eleganza dei suoi personaggi, il fascino dei grandi viaggi e l’attenzione ai dettagli hanno contribuito a costruire un immaginario che continua a influenzare campagne fotografiche, collezioni e produzioni cinematografiche. Più che una celebrazione della “regina del giallo”, la mostra della British Library racconta il ritratto di una donna che ha saputo trasformare il proprio stile in un linguaggio universale, ancora oggi sorprendentemente attuale.