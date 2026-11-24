🌐 Acqua Fiuggi punta a raddoppiare i ricavi rispetto al 2025 attraverso il mercato americano e l’ospitalità di fascia alta. Il progetto sostenuto da LMDV Capital segue investimenti industriali per 15 milioni: gli obiettivi economici restano previsioni aziendali.

La sfida parte dagli Stati Uniti

Portare Acqua Fiuggi sulle tavole dell’ospitalità internazionale e trasformare questa presenza in una crescita dei conti. È la direzione indicata da Leonardo Maria Del Vecchio per il marchio sostenuto dal suo family office LMDV Capital. Il traguardo annunciato per il 2027 è raddoppiare i ricavi rispetto al 2025, accompagnando l’espansione commerciale con quelli che la società definisce utili record. Gli Stati Uniti sono il primo mercato sul quale l’imprenditore intende concentrare lo sviluppo estero.

Non si tratta, dunque, di un risultato già raggiunto, ma di un obiettivo industriale e commerciale. La strategia lega il posizionamento nella fascia alta agli accordi con ristoranti, alberghi e operatori internazionali dell’ospitalità. Del Vecchio attribuisce all’affermazione sul mercato americano anche la funzione di sostenere il successivo ingresso in altri mercati, attraverso le reti dei partner: una sequenza di espansione dichiarata, della quale non sono stati indicati risultati economici per singolo Paese.

I conti del 2025 e il traguardo dei 28 milioni

La base di partenza è un fatturato 2025 di 14,1 milioni di euro, rispetto ai 14,5 milioni dell’esercizio precedente. La contrazione è di circa il 2,8%: un arretramento contenuto, ma comunque distinto dalla crescita che l’azienda si attende per il periodo successivo. La società collega l’andamento al fermo e al progressivo riavvio delle linee nel primo trimestre, nell’ambito degli interventi di rinnovamento produttivo. È questa la spiegazione aziendale del rallentamento.

Per il 2026 la previsione è di una crescita dei ricavi a doppia cifra, senza un valore puntuale comunicato. Il raddoppio previsto per il 2027, applicato ai 14,1 milioni del 2025, corrisponde aritmeticamente a 28,2 milioni di euro, ossia circa 28 milioni. Il confronto corretto resta quindi quello con il 2025: il piano non annuncia un raddoppio rispetto al fatturato del 2026, che non è ancora un dato annuale acquisito.

Anche sul versante della redditività occorre separare l’ambizione dai numeri disponibili. L’indicazione di utili record non è accompagnata, nelle informazioni diffuse, da un importo o da un margine obiettivo. Non consente perciò di quantificare il profitto atteso, né di ricavarlo automaticamente dal fatturato prospettato. La comunicazione fissa una direzione di crescita, ma non presenta una previsione reddituale dettagliata con cui misurare fin d’ora la portata di quel risultato.

Quindici milioni nelle linee di imbottigliamento

La componente industriale precede la nuova accelerazione commerciale. Con il sostegno di LMDV Capital sono stati investiti 15 milioni di euro nello stabilimento e nelle linee per vetro e rPET. Il progetto comprende il rinnovamento degli impianti e degli ambienti di lavoro, presentato dall’azienda come parte della trasformazione del marchio. Produzione e comunicazione sono così due elementi dello stesso percorso, non iniziative alternative nella strategia descritta dalla società.

Quella cifra non va letta come un nuovo stanziamento annunciato soltanto adesso: i 15 milioni erano già stati comunicati nel 2025. Il nuovo stabilimento di imbottigliamento è stato inaugurato ufficialmente il 19 settembre 2025, come documentato dall’azienda. L’aggiornamento di novembre 2026 riguarda quindi soprattutto le prospettive economiche e commerciali del percorso avviato, mentre il rinnovo produttivo costituisce un investimento già realizzato.

Cipriani e le reti dell’ospitalità internazionale

La distribuzione nella fascia alta passa attraverso collaborazioni con operatori già presenti su più mercati. Tra i nomi indicati figurano Sant Ambroeus, Cova, Serafina e Azumi, il gruppo di Zuma, insieme ad altre realtà dell’ospitalità internazionale. Sono rapporti che l’azienda inserisce nella propria strategia di sviluppo estero; nelle informazioni diffuse non è però quantificato il contributo di ciascuna collaborazione al fatturato atteso.

Un ruolo specifico è attribuito all’accordo con Cipriani, riferito a una rete di 44 ristoranti in quattro continenti. La dimensione geografica della partnership chiarisce perché la ristorazione internazionale sia centrale nel progetto. Il dato descrive l’estensione della rete interessata dall’intesa, non una previsione di vendite per locale: non sono stati comunicati volumi, ricavi o margini collegati al singolo accordo.

Moda e pubblicità nel riposizionamento del marchio

Accanto all’ospitalità ci sono le collaborazioni con la moda. Fiuggi produce e distribuisce Acqua Armani ed è partner ufficiale per l’acqua dei grandi eventi Alta Moda di Dolce&Gabbana, con appuntamenti da Roma a Taormina. Sono attività differenti: la prima riguarda un prodotto, la seconda la presenza del marchio negli eventi. Entrambe rientrano nel posizionamento di fascia alta illustrato dall’azienda.

Sul fronte pubblicitario, Del Vecchio ha firmato personalmente la nuova campagna denominata L’acqua della bellezza. Il coinvolgimento diretto del fondatore e presidente di LMDV Capital accompagna l’obiettivo di rendere Fiuggi un nome richiesto dai consumatori anche fuori dall’Italia. È una dichiarazione di ambizione commerciale, non un primato di mercato già dimostrato: la campagna si affianca agli investimenti produttivi e agli accordi distributivi annunciati.

Una gamma articolata tra consumo quotidiano e fascia alta

Il riposizionamento trova riscontro anche nell’offerta presentata sul sito ufficiale. Il percorso avviato dal 2025 comprende un rinnovamento dell’identità del marchio e del design delle bottiglie, insieme a una gamma distinta per occasioni di consumo. Alla ricerca di spazio nell’alta ristorazione non corrisponde dunque un’offerta limitata esclusivamente a quel canale: il catalogo mantiene anche una proposta destinata alla quotidianità.

La linea Everyday utilizza bottiglie in plastica ed è presentata per il consumo di tutti i giorni. Le linee Luxury e Premium sono invece associate dall’azienda all’alta ristorazione e all’ospitalità di prestigio. Queste tre linee fanno parte della gamma con cui Acqua Fiuggi accompagna il rinnovamento del marchio e dello stabilimento.

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