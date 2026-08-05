Cina, il piano anti-asteroidi: bombe nucleari per salvare la Terra

🌐 Asteroidi pericolosi e difesa planetaria: la Cina studia un sistema con sonde spaziali e ordigni nucleari per distruggere i corpi celesti in rotta verso la Terra, con un’esplosione da 3 megatoni paragonabile a 200 bombe di Hiroshima.

L’idea sembra uscita direttamente da una sceneggiatura hollywoodiana, ma questa volta non è fantascienza. La Cina sta valutando una strategia estrema per affrontare una delle minacce più temute dagli esperti di spazio: l’impatto di un asteroide potenzialmente pericoloso con la Terra.

Il progetto, sviluppato da un gruppo di ricercatori cinesi impegnati nel settore della tecnologia spaziale, prevede l’utilizzo di sonde autonome e ordigni nucleari per modificare o distruggere un corpo celeste prima che possa raggiungere il nostro pianeta.

Un approccio che richiama inevitabilmente il film “Armageddon”, il blockbuster del 1998 diretto da Michael Bay nel quale un gruppo di astronauti tenta di salvare la Terra facendo esplodere un asteroide diretto verso il pianeta. La differenza fondamentale è che il piano cinese non punta sull’intervento umano eroico, ma sull’impiego di macchine progettate per operare nello spazio profondo.

La strategia cinese contro gli asteroidi: due sonde e un’esplosione controllata

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il progetto nasce all’interno del China Rocket Research Institute di Pechino e prevede una procedura in due fasi.

La prima fase consisterebbe nell’invio di una sonda incaricata di raggiungere l’asteroide e creare una cavità sulla sua superficie. Il veicolo spaziale dovrebbe realizzare un grande cratere artificiale, una sorta di punto di accesso attraverso il quale intervenire direttamente sulla struttura interna del corpo celeste.

Successivamente entrerebbe in azione una seconda sonda, progettata per trasportare e posizionare al suo interno un dispositivo nucleare.

L’obiettivo sarebbe quello di generare un’esplosione dall’interno dell’asteroide, aumentando l’efficacia dell’intervento rispetto a una detonazione esterna. La speranza degli scienziati è che una simile strategia possa provocare la frammentazione del corpo celeste oppure modificarne la traiettoria abbastanza da evitare un impatto con la Terra.

Un’esplosione da 3 megatoni: la potenza prevista dal progetto

La scala dell’intervento lascia immediatamente comprendere la portata della tecnologia studiata. Secondo le ipotesi dei ricercatori cinesi, l’esplosione potrebbe raggiungere una potenza di circa 3 megatoni.

Per avere un termine di paragone, si tratta di un’energia equivalente a circa 200 volte la bomba atomica sganciata su Hiroshima durante la Seconda guerra mondiale.

Numeri impressionanti, che mostrano quanto possa essere complessa la gestione di un possibile scenario di emergenza planetaria. Un asteroide di grandi dimensioni, infatti, non rappresenta soltanto un problema di distruzione fisica: anche una modifica non corretta della sua traiettoria potrebbe creare nuovi rischi.

Per questo motivo la difesa planetaria è considerata dagli scienziati un settore estremamente delicato, nel quale ogni intervento deve essere calcolato con precisione.

Dalla fantascienza alla ricerca spaziale: perché gli asteroidi preoccupano gli scienziati

Gli asteroidi rappresentano una delle poche minacce naturali capaci di produrre conseguenze su scala globale. Nel corso della storia della Terra, diversi impatti hanno modificato profondamente il pianeta.

L’evento più famoso è quello avvenuto circa 66 milioni di anni fa, quando un grande asteroide colpì l’area dell’attuale penisola dello Yucatán provocando cambiamenti climatici estremi e contribuendo all’estinzione dei dinosauri non aviari.

Oggi gli astronomi monitorano costantemente migliaia di oggetti vicini alla Terra, conosciuti come Near Earth Objects (NEO). La maggior parte non rappresenta un pericolo immediato, ma il controllo delle loro orbite è considerato fondamentale per individuare con largo anticipo eventuali minacce.

La sfida principale non è soltanto individuare un asteroide, ma avere abbastanza tempo per intervenire.

Le alternative alle bombe nucleari: dalla deviazione alla missione DART

Il metodo nucleare non è l’unica strada studiata per proteggere la Terra. Negli ultimi anni diverse agenzie spaziali hanno sperimentato tecniche alternative basate sulla modifica della traiettoria degli asteroidi.

Una delle missioni più importanti è stata quella condotta dalla NASA con il progetto DART, che ha dimostrato la possibilità di cambiare leggermente l’orbita di un piccolo corpo celeste attraverso l’impatto controllato di una sonda spaziale.

La logica è semplice: se un asteroide viene individuato con anni o decenni di anticipo, anche una piccola variazione della sua velocità può trasformarsi in una grande differenza nella posizione finale lungo la sua orbita.

Il vantaggio di queste tecniche è rappresentato dal fatto che non richiedono l’uso di armi nucleari nello spazio. Tuttavia, contro asteroidi molto grandi o scoperti troppo tardi, alcuni scienziati ritengono che opzioni più drastiche potrebbero diventare necessarie.

Il problema più grande: colpire un asteroide non significa automaticamente salvarsi

L’utilizzo di bombe nucleari contro un asteroide presenta numerose difficoltà tecniche. Una delle principali riguarda il rischio di trasformare un unico grande oggetto in molti frammenti più piccoli.

Se l’esplosione non fosse sufficiente a distruggere completamente il corpo celeste o a deviarne la traiettoria, la Terra potrebbe trovarsi davanti a una pioggia di frammenti ancora pericolosi.

Per questo gli esperti sottolineano l’importanza della conoscenza preventiva dell’asteroide: dimensioni, composizione, struttura interna e velocità sono elementi fondamentali per scegliere la strategia migliore.

Un asteroide metallico, per esempio, potrebbe reagire in modo molto diverso rispetto a uno composto prevalentemente da materiale roccioso o ghiacciato.

La Cina punta sulla difesa planetaria

Il progetto cinese si inserisce in una crescente attenzione internazionale verso la sicurezza dello spazio. Negli ultimi anni Stati Uniti, Europa e Cina hanno aumentato gli investimenti nelle tecnologie dedicate al monitoraggio e alla protezione del pianeta.

La difesa planetaria è diventata un settore strategico non solo dal punto di vista scientifico, ma anche tecnologico. Capacità di osservazione avanzata, missioni robotiche e sistemi di intervento nello spazio rappresentano strumenti sempre più importanti per affrontare scenari futuri.

La proposta degli scienziati cinesi appare quindi come un tentativo di ampliare il ventaglio delle possibilità disponibili, studiando anche soluzioni estreme per situazioni estreme.

Un “Armageddon” senza astronauti: il futuro della protezione della Terra

A differenza del film di Michael Bay, il futuro della difesa contro gli asteroidi probabilmente non sarà affidato a squadre di astronauti pronti a compiere missioni impossibili. La direzione scelta dalla ricerca sembra invece essere quella dell’automazione: robot, intelligenza artificiale e veicoli spaziali capaci di operare senza equipaggio.

L’idea di utilizzare una bomba nucleare contro un asteroide resta una delle opzioni più radicali mai ipotizzate, ma dimostra quanto la comunità scientifica stia cercando soluzioni concrete a una minaccia rara ma potenzialmente devastante.

Per ora non esiste un asteroide conosciuto diretto verso la Terra che richieda un intervento simile. Ma la ricerca continua perché, come ricordano gli esperti, quando si parla di impatti cosmici il tempo è l’elemento più importante: prepararsi prima potrebbe essere l’unico modo per evitare una crisi dopo.