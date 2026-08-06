Parliamo sempre meno: perdiamo 338 parole al giorno, lo studio

🌐 Uno studio internazionale pubblicato su Perspectives on Psychological Science rivela che tra il 2005 e il 2019 il numero medio di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Non è soltanto l’effetto di smartphone e social: cambiano le abitudini, il lavoro, i servizi digitali e il modo stesso di costruire relazioni, con possibili conseguenze sul benessere psicologico.

Parliamo sempre meno: lo studio che fotografa un cambiamento silenzioso

C’è un cambiamento che non fa rumore proprio perché riguarda il rumore delle nostre vite. È il progressivo calo delle conversazioni quotidiane, un fenomeno che si è sviluppato lentamente negli ultimi due decenni e che oggi emerge con chiarezza grazie ai dati della ricerca scientifica.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Perspectives on Psychological Science, tra il 2005 e il 2019 il numero medio di parole pronunciate ogni giorno dalle persone è diminuito del 28%. Tradotto in termini concreti, significa che ogni anno abbiamo perso in media 338 parole al giorno, passando da circa 16.000 parole quotidiane a meno di 12.000.

Non si tratta semplicemente di parlare meno. Per gli psicologi che hanno analizzato il fenomeno, questa trasformazione racconta un cambiamento molto più profondo nel modo in cui costruiamo relazioni, condividiamo emozioni e viviamo la socialità.

Una ricerca nata per rispondere a un’altra domanda

Curiosamente, lo studio non era nato per misurare il silenzio.

Gli psicologi Valeria Pfeifer e Matthias Mehl stavano riesaminando una vecchia convinzione secondo cui le donne parlerebbero molto più degli uomini. Analizzando 22 studi condotti tra il 2005 e il 2019 su circa 2.200 persone, di età compresa tra 10 e 94 anni e provenienti da Stati Uniti, Europa, Australia e Messico, hanno scoperto qualcosa di inatteso.

Più che differenze significative tra uomini e donne, emergeva un’altra tendenza: tutti stavano parlando sempre meno.

L’analisi ha così aperto una riflessione molto più ampia sull’evoluzione della comunicazione nell’era digitale.

Cosa significano davvero 338 parole in meno al giorno

A prima vista, perdere 338 parole quotidiane potrebbe sembrare un cambiamento marginale.

In realtà, il dato assume tutt’altra dimensione se osservato su base annuale.

In dodici mesi si superano infatti 120.000 parole in meno, equivalenti a circa 15 ore di conversazione considerando una velocità media di circa 140 parole al minuto.

Ma il dato numerico racconta solo una parte della storia.

Quelle parole non rappresentano una lunga conversazione scomparsa, bensì centinaia di piccoli dialoghi quotidiani che un tempo scandivano la giornata.

La chiacchierata con il barista mentre prepara il caffè.

La richiesta di informazioni a uno sconosciuto.

Il commento con il collega davanti alla macchinetta del caffè.

La telefonata fatta invece di un messaggio.

La domanda rivolta al negoziante.

Sono proprio questi micro-scambi a diminuire progressivamente.

Smartphone e social non sono gli unici responsabili

È naturale pensare immediatamente agli smartphone e ai social network.

La coincidenza temporale è evidente: negli stessi anni in cui il numero di parole pronunciate diminuiva, aumentava la diffusione dei dispositivi mobili e delle piattaforme digitali.

Oggi moltissime attività che fino a pochi anni fa richiedevano una conversazione avvengono senza pronunciare una sola parola.

Si ordina il pranzo tramite un’app.

Si prenota un ristorante online.

Si paga con lo smartphone.

Si utilizza il navigatore invece di chiedere indicazioni.

Si effettuano check-in automatici.

Si usano casse self-service nei supermercati.

Ogni innovazione elimina piccoli momenti di interazione verbale che un tempo erano parte della normalità.

Eppure, secondo i ricercatori, questa spiegazione da sola non basta.

Il fenomeno riguarda tutte le generazioni

Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda l’età.

Il calo delle parole è certamente più marcato tra i giovani.

Le persone sotto i 25 anni pronunciano in media 452 parole in meno ogni anno rispetto alle generazioni precedenti.

Tuttavia, anche tra gli adulti oltre i 25 anni la diminuzione è evidente: circa 314 parole in meno al giorno.

Questo suggerisce che il fenomeno non dipende esclusivamente dall’utilizzo intensivo dei social media da parte della Generazione Z.

Sono cambiate le modalità con cui tutta la società comunica.

Dal dialogo alla scrittura: la comunicazione non è scomparsa

Gli autori della ricerca invitano però a evitare conclusioni semplicistiche.

Non significa necessariamente che comunichiamo di meno.

Probabilmente comunichiamo in modo diverso.

Molte delle conversazioni che un tempo avvenivano a voce oggi si trasformano in messaggi su WhatsApp, e-mail, chat aziendali, commenti sui social o piattaforme di lavoro collaborativo.

La quantità complessiva di informazioni scambiate potrebbe persino essere aumentata.

Quello che cambia è la qualità dell’interazione.

Scrivere e parlare non producono gli stessi effetti sul piano relazionale.

La voce trasmette tono, emozioni, pause, ironia e sfumature che il testo spesso fatica a restituire.

Il lavoro da remoto ha cambiato le relazioni quotidiane

Tra le trasformazioni che hanno inciso maggiormente figura anche il lavoro da remoto.

La diffusione dello smart working ha ridotto molte occasioni di confronto spontaneo tra colleghi.

Sono diminuite le conversazioni nei corridoi, le pause caffè condivise, gli incontri informali che spesso favorivano non soltanto la socializzazione ma anche la creatività e la collaborazione.

Le riunioni online risultano generalmente più strutturate e orientate agli obiettivi.

C’è meno spazio per quei dialoghi casuali che contribuiscono a costruire rapporti umani più solidi.

Le conseguenze sul benessere psicologico

Secondo gli studiosi, il cambiamento non è neutrale.

Le conversazioni quotidiane rappresentano infatti uno degli strumenti principali attraverso cui costruiamo il senso di appartenenza, riceviamo sostegno emotivo e sviluppiamo relazioni significative.

Numerose ricerche psicologiche hanno evidenziato come la qualità delle relazioni sociali sia strettamente collegata al benessere mentale, alla riduzione dello stress e persino alla salute fisica.

Parlare con qualcuno significa condividere emozioni, ricevere feedback immediati, percepire empatia e rafforzare i legami interpersonali.

La progressiva sostituzione della voce con la comunicazione scritta potrebbe modificare questi equilibri, anche se saranno necessari ulteriori studi per comprenderne pienamente gli effetti a lungo termine.

La tecnologia non è un nemico, ma cambia il modo di relazionarci

La ricerca non propone una condanna della tecnologia.

Smartphone, messaggistica istantanea e piattaforme digitali hanno reso possibile mantenere rapporti anche a grandi distanze e comunicare con rapidità impensabile fino a pochi anni fa.

Il punto evidenziato dagli studiosi riguarda piuttosto il tipo di esperienza relazionale che queste tecnologie favoriscono.

Una chat può sostituire molte informazioni pratiche, ma difficilmente riproduce la ricchezza emotiva di una conversazione faccia a faccia.

Lo stesso vale per le videochiamate, che rappresentano un importante strumento di contatto ma non sempre riescono a sostituire completamente la presenza fisica.

Perché le piccole conversazioni contano più di quanto immaginiamo

Uno degli insegnamenti più interessanti dello studio riguarda il valore delle interazioni brevi.

Per anni l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle relazioni familiari o sulle amicizie più strette.

In realtà, anche gli scambi di pochi minuti con persone conosciute appena o addirittura sconosciute contribuiscono al benessere quotidiano.

Una battuta con il barista.

Una chiacchiera in ascensore.

Un saluto al vicino.

Una domanda fatta al commerciante.

Sono momenti apparentemente insignificanti che aiutano a mantenere vivo il tessuto sociale delle città e delle comunità.

La loro progressiva scomparsa potrebbe rendere la vita quotidiana più efficiente, ma anche più silenziosa e meno ricca di contatti umani.

Un silenzio che racconta come sta cambiando la società

I dati dello studio pubblicato su Perspectives on Psychological Science mostrano una trasformazione che va ben oltre la semplice riduzione del numero di parole pronunciate ogni giorno. Le 338 parole perse quotidianamente rappresentano il simbolo di un cambiamento culturale nel quale tecnologia, nuovi modelli di lavoro, servizi digitali e abitudini sociali stanno ridefinendo il modo in cui le persone si incontrano e comunicano.

Non significa necessariamente che siamo diventati meno connessi. Al contrario, probabilmente non abbiamo mai scambiato così tanti messaggi come oggi. Tuttavia, la ricerca suggerisce che parlare e scrivere non sono esperienze equivalenti: la voce resta uno strumento insostituibile per costruire fiducia, empatia e relazioni profonde.

In un’epoca in cui quasi tutto può essere fatto con un semplice tocco sullo schermo, recuperare il valore di una conversazione – anche breve, anche con uno sconosciuto – potrebbe rappresentare molto più di un gesto di cortesia. Potrebbe essere un modo per preservare quella dimensione umana che nessuna tecnologia, per quanto avanzata, è ancora riuscita a sostituire.