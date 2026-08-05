Russia accusa l’Italia sui diritti umani: Mosca attacca Roma

🌐 Russia Italia diritti umani: Mosca accusa il governo italiano di violazioni legate a presunto razzismo, russofobia, libertà di stampa e tolleranza verso movimenti neofascisti. Le accuse sono contenute in un rapporto congiunto russo-bielorusso che inserisce Roma in una più ampia critica contro i Paesi occidentali.

Mosca pubblica il rapporto sui diritti umani in Occidente

Nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Russia e Italia. Mosca ha inserito Roma tra i Paesi occidentali accusati di violare i diritti fondamentali in un rapporto annuale redatto congiuntamente dai ministeri degli Esteri russo e bielorusso.

Il documento punta il dito contro diversi Stati europei sostenendo che, nonostante le dichiarazioni ufficiali sulla tutela delle libertà individuali, si registrerebbe un progressivo deterioramento delle garanzie democratiche.

Nel caso italiano, il rapporto cita una serie di presunte criticità: dalla discriminazione nei confronti dei cittadini russi alla limitazione della libertà di stampa, fino a una presunta indulgenza verso ambienti di estrema destra.

Le accuse si inseriscono nel quadro della più ampia contrapposizione politica tra Mosca e i Paesi occidentali dopo l’invasione russa dell’Ucraina e le conseguenti sanzioni internazionali.

Le accuse contro l’Italia: da razzismo a russofobia

Secondo il rapporto, in Italia si sarebbe aggravata negli ultimi anni la situazione relativa alla discriminazione razziale ed etnica.

Mosca sostiene che, nel contesto della crisi ucraina, si sarebbero verificati episodi di “russofobia” ai danni di cittadini russi o persone di origine russa residenti nel Paese.

Tra gli esempi riportati dal documento figurano presunte difficoltà incontrate presso istituti finanziari italiani.

La Russia afferma che nel corso del 2025 alcuni cittadini russi avrebbero subito:

rifiuti nell’emissione di carte di credito;

richieste aggiuntive per l’apertura o gestione dei conti;

tempi più lunghi nella gestione delle pratiche bancarie.

Le accuse, tuttavia, vengono presentate all’interno di un rapporto politico-diplomatico elaborato da Mosca e Minsk, in un contesto di forte contrapposizione internazionale.

Il caso della cultura russa e degli spettacoli cancellati

Un altro capitolo del rapporto riguarda quella che la Russia definisce una “campagna su larga scala contro la cultura russa”.

Mosca cita alcuni episodi avvenuti in Italia, interpretandoli come segnali di ostilità verso artisti e rappresentanti della cultura russa.

Tra i casi menzionati figurano:

l’annullamento del concerto del tenore russo Ildar Abdrazakov , previsto a Verona;

, previsto a Verona; il ritiro dell’invito del Teatro dell’Opera di Firenze alla ballerina Svetlana Zakharova e al violinista Vadim Repin ;

e al violinista ; la cancellazione dell’esibizione di Zakharova all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Secondo il documento russo, queste decisioni rappresenterebbero una forma di discriminazione culturale legata alle tensioni geopolitiche.

La questione dei media russi e della libertà di stampa

Il rapporto dedica spazio anche al tema dell’informazione.

Secondo Mosca, le restrizioni applicate dall’Unione europea nei confronti di alcune testate russe avrebbero avuto un impatto negativo sul diritto dei cittadini europei ad accedere a diverse fonti informative.

Il riferimento riguarda in particolare le misure europee che hanno limitato la diffusione di media come Russia Today (RT) e Sputnik.

La Russia sostiene che tali decisioni rappresentino una violazione della libertà di stampa e accusa i governi occidentali di limitare il pluralismo informativo.

L’Unione europea ha invece motivato queste misure nell’ambito delle sanzioni adottate contro strumenti di comunicazione considerati collegati alla propaganda statale russa nel contesto della guerra in Ucraina.

L’accusa sui movimenti neofascisti in Italia

Un’altra parte del rapporto riguarda la presenza di organizzazioni di estrema destra.

Mosca sostiene che in Italia esisterebbero gruppi che promuovono ideologie nazionaliste e neofasciste ai quali le autorità garantirebbero un’eccessiva libertà di azione.

Nel documento si afferma che i governi italiani, indipendentemente dal colore politico, sarebbero troppo indulgenti nei confronti di ambienti ispirati al fascismo storico.

La Russia collega questa presunta tolleranza a un più generale problema di tutela dei diritti delle minoranze e di contrasto ai fenomeni discriminatori.

Il rapporto nel confronto tra Russia e Occidente

Le accuse rivolte all’Italia fanno parte di un documento più ampio che coinvolge anche altri Paesi europei.

Nel mirino di Mosca finiscono, tra gli altri:

Francia;

Germania;

Regno Unito;

Paesi baltici.

Il rapporto critica la gestione delle proteste sociali, le politiche migratorie, le restrizioni sui media russi e il trattamento delle comunità russofone.

Secondo il ministero degli Esteri russo, gli Stati occidentali che si definiscono “democrazie modello” starebbero trasformando i concetti di libertà e diritti umani in una semplice dichiarazione di principio.

Le accuse arrivano mentre cresce lo scontro diplomatico

La pubblicazione del rapporto si colloca in una fase di forte deterioramento dei rapporti tra Mosca e molti governi europei.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, l’Unione europea ha adottato numerose misure contro la Russia, tra cui sanzioni economiche e restrizioni nei confronti di soggetti e organizzazioni ritenuti vicini al Cremlino.

Parallelamente, il governo russo ha intensificato le accuse contro i Paesi occidentali, contestando loro una gestione dei diritti umani che considera selettiva.

Le critiche internazionali alla situazione dei diritti in Russia

Il rapporto russo arriva mentre numerose organizzazioni internazionali e osservatori indipendenti continuano a denunciare violazioni dei diritti umani all’interno della stessa Russia e in Bielorussia.

Tra le principali contestazioni rivolte a Mosca negli ultimi anni figurano:

limitazioni alla libertà di espressione;

repressione del dissenso politico;

restrizioni nei confronti di giornalisti e organizzazioni indipendenti;

procedimenti giudiziari contro oppositori del governo.

Il confronto sui diritti umani è quindi diventato anche uno degli strumenti della più ampia battaglia diplomatica tra Russia e Occidente.

Un nuovo fronte della guerra narrativa internazionale

Il rapporto congiunto Russia-Bielorussia rappresenta un ulteriore elemento dello scontro politico che accompagna la crisi internazionale degli ultimi anni.

Le accuse rivolte all’Italia, dalla presunta russofobia alla questione della libertà di stampa, sono destinate ad alimentare il dibattito sul rapporto tra sicurezza, informazione, diritti civili e politica estera.

Per Roma il tema si inserisce nel difficile equilibrio tra il sostegno alla linea europea sull’Ucraina e la gestione dei rapporti con una potenza internazionale con cui restano aperti numerosi dossier diplomatici ed economici.