GS torna protagonista: NewPrinces rilancia lo storico marchio

🌐 GS NewPrinces: il gruppo guidato da Angelo Mastrolia rilancia lo storico marchio GS, che diventa il brand di riferimento per le attività retail in Italia. Presentato anche il nuovo logo, primo passo di un piano di riorganizzazione societaria e di modernizzazione della rete di circa 1.000 punti vendita.

GS riparte con NewPrinces: una nuova fase per uno dei marchi storici della distribuzione

Uno dei nomi più conosciuti della grande distribuzione organizzata italiana torna al centro della scena. NewPrinces Group ha annunciato il rilancio del marchio GS, destinato a diventare il brand di riferimento per tutte le attività retail del gruppo nel nostro Paese.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita avviato dopo l’acquisizione delle attività italiane di Carrefour, completata nel 2025, e punta a valorizzare un’insegna che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per milioni di consumatori.

Il progetto non si limita a un cambio di immagine. Il ritorno di GS si inserisce infatti in una più ampia strategia industriale che coinvolge organizzazione societaria, rete commerciale, logistica e sviluppo omnicanale.

Riorganizzazione societaria: nasce la nuova GS

Il primo tassello del progetto è entrato in vigore il 1° agosto 2026.

Da quella data, GS e Princes Retail – la società costituita per gestire gli asset derivanti dall’acquisizione di Carrefour Italia – sono state incorporate in Princes Property.

Contestualmente, la società risultante ha assunto ufficialmente la denominazione GS, che diventa così il fulcro delle attività retail del gruppo.

La riorganizzazione mira a semplificare la struttura societaria e a concentrare sotto un unico marchio tutte le attività legate alla distribuzione commerciale.

Il nuovo logo: continuità con la storia

In parallelo al riassetto societario, NewPrinces ha presentato il nuovo logo GS.

La nuova identità grafica trae ispirazione dal celebre marchio storico che ha accompagnato per anni la distribuzione moderna italiana, mantenendone gli elementi più riconoscibili ma con un linguaggio visivo aggiornato.

L’obiettivo dichiarato è coniugare:

riconoscibilità del brand ;

modernità dell’immagine ;

continuità con la storia dell’insegna ;

capacità di dialogare con nuovi consumatori.

La scelta riflette una strategia ormai diffusa nel retail internazionale, dove marchi storici vengono rilanciati attraverso un’evoluzione grafica che preserva il patrimonio di notorietà costruito nel tempo.

Non solo rebranding: la strategia industriale

Per NewPrinces il ritorno di GS rappresenta molto più di un semplice restyling.

Il gruppo punta infatti a costruire un modello integrato nel quale produzione agroalimentare, logistica e distribuzione operino come parti di una filiera unica.

Questa impostazione consente di rafforzare il controllo diretto sul rapporto con il consumatore finale e di sviluppare maggiori sinergie tra le diverse attività del gruppo.

Tra gli obiettivi strategici figurano:

il consolidamento della presenza nella Gdo;

l’integrazione delle attività industriali e commerciali;

l’efficientamento della logistica;

lo sviluppo dei servizi digitali;

il rafforzamento del posizionamento del marchio GS.

Angelo Mastrolia: “Un patrimonio da valorizzare”

A spiegare il significato dell’operazione è stato il presidente di NewPrinces Group, Angelo Mastrolia.

Secondo il manager, il marchio GS rappresenta un patrimonio costruito nel corso di decenni e ancora oggi capace di evocare un forte rapporto di fiducia con milioni di clienti.

La scelta di conservare gli elementi distintivi del logo storico nasce proprio dalla volontà di valorizzare questa eredità, evitando una rottura con il passato e proponendo invece un’identità capace di unire tradizione e innovazione.

Per il gruppo, la forza del brand costituisce un elemento competitivo che può favorire il dialogo sia con i consumatori che ricordano la storica insegna sia con le nuove generazioni.

Parte il piano di modernizzazione della rete

Il rilancio del marchio sarà accompagnato da un importante programma di investimenti.

Nei prossimi mesi GS avvierà infatti un progressivo rinnovamento dei punti vendita, con interventi destinati a interessare tutti i principali format distributivi.

Il piano comprenderà la modernizzazione delle strutture commerciali, l’aggiornamento dell’immagine dei negozi e il potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

L’obiettivo è rendere la rete più efficiente, competitiva e coerente con le nuove esigenze dei consumatori, sempre più orientati verso un’esperienza d’acquisto integrata tra negozio fisico e canali digitali.

Una rete da circa mille punti vendita

Il nuovo progetto retail può contare su numeri di rilievo nel panorama della distribuzione italiana.

Attualmente GS gestisce:

circa 1.000 punti vendita;

750 negozi in franchising;

servizi dedicati alla spesa online;

un modello omnicanale in continua evoluzione.

Sul fronte occupazionale, la società impiega:

circa 10.000 lavoratori nei punti vendita diretti;

oltre 8.000 addetti nei negozi gestiti in franchising.

Si tratta di una presenza capillare che consente al gruppo di operare su gran parte del territorio nazionale.

Il ruolo di GS nel progetto NewPrinces

All’interno della strategia del gruppo, GS rappresenta il tassello dedicato alla distribuzione al dettaglio.

NewPrinces è oggi una realtà multinazionale del comparto agroalimentare con 33 stabilimenti produttivi distribuiti a livello internazionale.

L’integrazione tra attività industriali e rete commerciale costituisce uno degli elementi centrali del piano di sviluppo.

Attraverso questa impostazione, il gruppo punta a presidiare tutte le principali fasi della filiera:

produzione;

logistica;

distribuzione;

vendita al consumatore finale.

Un modello che mira a generare efficienze operative, migliorare la gestione dei prodotti e rafforzare la competitività sul mercato.

Il ritorno di un marchio storico della distribuzione italiana

Il rilancio di GS segna uno dei passaggi più significativi nel panorama della grande distribuzione italiana degli ultimi anni. Il recupero di un’insegna storica si accompagna a una profonda riorganizzazione industriale che guarda al futuro senza rinunciare al valore costruito nel tempo.

Per NewPrinces il marchio rappresenta non soltanto un simbolo riconoscibile, ma anche uno strumento per consolidare la propria presenza nel retail, integrare la filiera agroalimentare e sviluppare un modello sempre più orientato all’innovazione, all’omnicanalità e alla vicinanza con il consumatore.

Con il nuovo logo, la riorganizzazione societaria e il piano di modernizzazione della rete, GS si prepara così ad aprire una nuova fase della propria storia, riportando sulla scena della distribuzione italiana un nome che continua a occupare un posto importante nella memoria di milioni di clienti.