IA e sonno, così l’età del cervello può predire la demenza

🌐 L’intelligenza artificiale analizza le onde cerebrali durante il sonno e calcola l’età biologica del cervello: secondo un nuovo studio pubblicato su JAMA Network Open, quando il cervello appare più vecchio di 10 anni rispetto all’età reale aumenta di quasi il 40% il rischio futuro di sviluppare demenza. Una nuova frontiera per la diagnosi precoce e la prevenzione del declino cognitivo.

Il cervello durante il sonno diventa una finestra sul futuro

Il sonno potrebbe custodire informazioni preziose sul modo in cui il cervello invecchia.

Una nuova ricerca scientifica mostra infatti che l’attività elettrica cerebrale registrata durante la notte può essere utilizzata per stimare una sorta di età biologica del cervello, un indicatore capace di segnalare con largo anticipo un possibile aumento del rischio di demenza.

Lo studio, realizzato da ricercatori della University of California San Francisco e del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, ha sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di interpretare i segnali dell’elettroencefalogramma (EEG) raccolti durante il sonno.

Il risultato apre una nuova prospettiva nella ricerca sull’invecchiamento cerebrale: non guardare soltanto ai sintomi già presenti, ma individuare eventuali segnali biologici molti anni prima della comparsa delle difficoltà cognitive.

Un algoritmo misura l’età biologica del cervello

Il modello di machine learning è stato addestrato utilizzando registrazioni EEG notturne provenienti da circa 7.000 adulti tra i 40 e i 94 anni.

I partecipanti erano stati coinvolti in cinque diversi studi longitudinali e nessuno presentava una diagnosi di demenza all’inizio dell’osservazione.

I ricercatori hanno poi seguito il gruppo per un periodo compreso tra 3,5 e 17 anni. Durante il follow-up, circa mille persone hanno sviluppato una forma di demenza.

L’analisi ha evidenziato una relazione significativa tra l’età cerebrale stimata dall’intelligenza artificiale e il rischio futuro di malattia.

Quando il cervello risultava biologicamente più “vecchio” rispetto all’età anagrafica, la probabilità di sviluppare demenza aumentava.

In particolare, ogni differenza di 10 anni tra età cerebrale ed età reale era associata a un incremento del rischio vicino al 40%.

Al contrario, le persone il cui cervello appariva più giovane rispetto alla loro età cronologica mostravano una probabilità inferiore di sviluppare la patologia.

Le onde del sonno rivelano come invecchia il cervello

Il punto innovativo dello studio riguarda il tipo di informazioni analizzate.

Le tradizionali valutazioni del sonno si concentrano soprattutto su elementi come:

durata complessiva del riposo;

quantità di sonno profondo;

numero dei risvegli;

efficienza del sonno.

L’intelligenza artificiale utilizzata nella ricerca, invece, ha analizzato caratteristiche molto più dettagliate dei segnali elettrici cerebrali.

Il sistema ha integrato 13 parametri microscopici dell’EEG notturno, individuando schemi difficili da rilevare attraverso una semplice osservazione clinica.

Secondo gli autori, questi segnali possono riflettere cambiamenti profondi nella fisiologia del cervello legati all’invecchiamento.

Onde delta e fusi del sonno: i segnali della salute cerebrale

Tra gli elementi più importanti individuati dagli studiosi ci sono le onde delta, tipiche delle fasi di sonno profondo.

Queste oscillazioni lente svolgono un ruolo fondamentale nei processi di recupero cerebrale e nella regolazione di numerose funzioni dell’organismo.

Un altro parametro rilevante riguarda i fusi del sonno, brevi esplosioni di attività elettrica associate al consolidamento della memoria e alla comunicazione tra diverse aree cerebrali.

La ricerca ha inoltre evidenziato il ruolo della curtosi, una misura statistica che descrive la presenza di picchi particolarmente marcati nei segnali EEG.

Una maggiore presenza di questo elemento è risultata associata a un rischio inferiore di sviluppare demenza.

Il legame tra sonno e declino cognitivo

Da tempo gli scienziati studiano il rapporto tra qualità del sonno e salute del cervello.

Dormire male, soffrire di disturbi respiratori notturni o avere un sonno frammentato sono condizioni frequentemente associate a un maggiore rischio di problemi cognitivi.

Il nuovo studio aggiunge un elemento importante: non sarebbe soltanto la quantità di sonno a contare, ma anche il modo in cui il cervello funziona durante il riposo.

L’attività elettrica notturna potrebbe quindi rappresentare una sorta di “firma biologica” dell’invecchiamento cerebrale.

La diagnosi precoce della demenza attraverso strumenti non invasivi

Uno degli aspetti più promettenti della ricerca riguarda la possibilità di utilizzare questi strumenti per individuare persone a rischio prima della comparsa dei sintomi.

La demenza, infatti, spesso inizia a svilupparsi molti anni prima che emergano difficoltà evidenti nella memoria o nelle capacità quotidiane.

Riuscire a identificare precocemente alterazioni dell’invecchiamento cerebrale potrebbe permettere di intervenire sui fattori modificabili e programmare controlli più mirati.

L’EEG presenta inoltre un vantaggio importante: è una tecnologia non invasiva, relativamente economica e già utilizzata nella pratica clinica.

In futuro, secondo gli autori, dispositivi sempre più piccoli e indossabili potrebbero consentire di monitorare l’attività cerebrale durante il sonno anche fuori dagli ospedali.

Dalla ricerca ai dispositivi intelligenti del futuro

L’evoluzione della tecnologia potrebbe portare alla nascita di strumenti capaci di integrare:

monitoraggio del sonno;

analisi automatizzata dei segnali cerebrali;

valutazione personalizzata del rischio;

suggerimenti preventivi.

Un possibile scenario futuro è quello di dispositivi simili agli attuali strumenti per il monitoraggio della salute, ma in grado di osservare anche alcuni aspetti dell’attività cerebrale notturna.

La combinazione tra intelligenza artificiale, neuroscienze e medicina preventiva potrebbe quindi trasformare il modo in cui viene affrontato l’invecchiamento cognitivo.

Attenzione però: l’IA non è una diagnosi definitiva

Gli stessi ricercatori invitano comunque alla prudenza.

L’età cerebrale stimata dall’algoritmo non rappresenta una diagnosi di demenza e non permette di prevedere con certezza chi svilupperà la malattia.

Il risultato indica piuttosto una maggiore probabilità associata a determinati schemi cerebrali.

Sono necessari ulteriori studi per verificare l’efficacia del metodo su popolazioni più ampie e per capire come integrare questa tecnologia nella pratica clinica quotidiana.

Stili di vita e prevenzione restano fondamentali

La ricerca conferma anche un principio già noto: la salute del cervello dipende da molti fattori.

Migliorare il sonno, praticare attività fisica regolare, controllare il peso corporeo, ridurre il rischio cardiovascolare e intervenire sui disturbi come l’apnea notturna possono contribuire a proteggere le funzioni cognitive.

Gli esperti sottolineano però che non esiste una soluzione miracolosa per rendere il cervello più giovane.

La prevenzione passa attraverso un insieme di comportamenti quotidiani e controlli mirati.

Una nuova frontiera nella lotta alla demenza

Lo studio sull’età cerebrale calcolata dall’intelligenza artificiale rappresenta un passo importante nella ricerca sull’invecchiamento.

Le onde cerebrali registrate durante il sonno potrebbero diventare un nuovo indicatore per comprendere meglio la salute del cervello e individuare con anticipo i segnali di rischio.

La prospettiva futura non è soltanto diagnosticare prima la demenza, ma creare percorsi personalizzati per rallentare il declino e preservare più a lungo possibile autonomia e qualità della vita.