Che profumo usa Zendaya? Prada la sceglie come volto di Paradoxe

🌐 Che profumo usa Zendaya? L’attrice di Spider-Man: Brand New Day è la nuova Global Ambassador di Prada Beauty e inaugura una nuova fase della fragranza Prada Paradoxe con il lancio di Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum, simbolo di una femminilità moderna, libera e in continua evoluzione.

Zendaya continua a dominare il panorama internazionale dello spettacolo e della moda. Dopo aver conquistato il grande schermo con alcuni dei film più attesi del 2026, la star americana aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera diventando il volto di Prada Beauty. L’attrice è stata infatti scelta come Global Ambassador di Prada Paradoxe, una delle linee di profumi più rappresentative della maison, inaugurando una nuova campagna destinata ad accompagnare il debutto della nuova fragranza Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum.

La scelta non sorprende. Negli ultimi anni Zendaya si è trasformata in una delle personalità più influenti della cultura pop mondiale, capace di unire cinema, moda e beauty con un’identità riconoscibile e autentica. Il nuovo incarico consolida ulteriormente il suo ruolo di icona globale e arriva in un momento particolarmente brillante della sua carriera, caratterizzato dal ritorno nei cinema nei panni di MJ in Spider-Man: Brand New Day e dalla partecipazione ad alcune delle produzioni cinematografiche più importanti dell’anno.

Zendaya è il nuovo volto di Prada Beauty

Per Prada Beauty, Zendaya rappresenta molto più di una semplice testimonial.

La maison ha scelto un’artista che incarna perfettamente i valori che la linea Paradoxe intende raccontare: una femminilità che rifiuta gli stereotipi, capace di essere forte e vulnerabile allo stesso tempo, elegante ma contemporanea, sofisticata senza perdere spontaneità.

L’annuncio segna l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio, accompagnato da una campagna internazionale diretta dal regista premio Oscar Barry Jenkins, che punta a raccontare il concetto di identità attraverso immagini dal forte impatto visivo ed emotivo.

Per il brand, Zendaya rappresenta una generazione che interpreta la bellezza come espressione della propria personalità, senza etichette e senza modelli prestabiliti.

Che profumo usa Zendaya?

La domanda incuriosisce milioni di fan in tutto il mondo e oggi trova una risposta ufficiale.

L’attrice ha rivelato di indossare Prada Paradoxe, spiegando che la fragranza faceva già parte della sua routine ben prima della collaborazione con la maison.

Con il nuovo ruolo di ambassador diventa anche il volto di Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum, una reinterpretazione della collezione che punta su una composizione moderna, raffinata e sorprendente.

Secondo Zendaya, il profumo rappresenta perfettamente il concetto di complessità umana.

“Celebra la forza e la vulnerabilità senza cercare di definire una persona”, ha spiegato, sottolineando come le fragranze siano un’estensione del modo in cui ciascuno vive e racconta se stesso.

Una dichiarazione che rafforza il messaggio della campagna: il profumo non è soltanto un accessorio di bellezza, ma uno strumento di espressione personale.

Com’è Prada Paradoxe Sweet Chemistry

La nuova fragranza introduce una lettura inedita della dolcezza.

L’accordo olfattivo è costruito attorno a un equilibrio tra note fruttate, floreali e cremose, con una composizione che punta a risultare intensa ma mai eccessiva.

Tra le principali note della piramide olfattiva figurano:

sciroppo di ribes nero , che dona vivacità e carattere;

, che dona vivacità e carattere; assoluta di fiori d’arancio , cuore elegante della composizione;

, cuore elegante della composizione; accordo di latte di neroli, che aggiunge morbidezza e profondità.

Il risultato è una fragranza pensata per raccontare una femminilità contemporanea, capace di alternare energia, delicatezza e sensualità senza rinunciare all’equilibrio.

Un 2026 da protagonista tra cinema e moda

L’annuncio della collaborazione arriva mentre Zendaya vive uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Sul grande schermo l’attrice continua a collezionare successi internazionali grazie a produzioni che hanno conquistato pubblico e critica.

Tra queste spicca The Odyssey, il kolossal diretto da Christopher Nolan, nel quale interpreta Atena, oltre al ritorno nell’universo Marvel con Spider-Man: Brand New Day, dove veste nuovamente i panni di MJ, personaggio ormai entrato nell’immaginario dei fan.

Parallelamente continua a essere una presenza costante sulle passerelle, nei grandi eventi internazionali e sulle copertine delle principali riviste di moda, confermandosi tra le celebrity più influenti nel definire le tendenze fashion e beauty.

L’evoluzione di un’icona della Generazione Z

La forza di Zendaya non risiede soltanto nel talento artistico.

Nel corso degli anni ha costruito un’immagine pubblica fondata su autenticità, eleganza e versatilità, caratteristiche che l’hanno resa un punto di riferimento per milioni di giovani.

Ogni apparizione sul red carpet viene analizzata nei dettagli, dai look firmati dalle grandi maison al make-up minimalista che spesso anticipa nuovi trend.

Anche nel settore beauty il suo impatto è evidente: acconciature, skincare e profumi diventano rapidamente fonte di ispirazione per fan e professionisti del settore.

È proprio questa capacità di influenzare gusti e consumi che rende la collaborazione con Prada particolarmente strategica.

Una carriera costruita tra premi e grandi produzioni

Il percorso artistico di Zendaya è iniziato molto presto, ma la definitiva consacrazione è arrivata con la serie Euphoria, grazie alla quale è diventata la più giovane vincitrice di due Primetime Emmy Awards come miglior attrice protagonista.

Successivamente ha consolidato il proprio status con produzioni di grande richiamo internazionale come la trilogia di Spider-Man, la saga di Dune diretta da Denis Villeneuve e Challengers di Luca Guadagnino, nel quale ha ricoperto anche il ruolo di produttrice.

Il 2026 conferma ulteriormente questa crescita, con un calendario ricco di progetti cinematografici che rafforzano la sua posizione tra le interpreti più richieste di Hollywood.

Perché Zendaya è la scelta perfetta per Prada

Negli ultimi anni il settore del lusso ha cambiato profondamente il modo di comunicare.

Le maison cercano personalità che rappresentino valori, identità e stili di vita più che semplici testimonial.

Zendaya risponde perfettamente a questa esigenza.

La sua immagine unisce credibilità artistica, eleganza contemporanea e forte connessione con il pubblico più giovane, elementi che coincidono con il messaggio di Prada Paradoxe.

La nuova collaborazione non rappresenta soltanto il lancio di un profumo, ma racconta una visione della femminilità che evolve continuamente, rifiuta le definizioni rigide e trova nella libertà di esprimersi il proprio tratto distintivo.

Con il ritorno al cinema in Spider-Man: Brand New Day, il successo delle produzioni internazionali e il nuovo ruolo di ambasciatrice globale di Prada Beauty, Zendaya conferma ancora una volta di essere una delle figure più influenti dell’intrattenimento e della moda contemporanea. Una protagonista capace di trasformare ogni progetto in un evento e di consolidare, anno dopo anno, il proprio status di icona mondiale.