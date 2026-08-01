Ilary Blasi e Bastian Müller sposi a Ravello: nozze a settembre

🌐 Ilary Blasi e Bastian Müller si preparano a sposarsi a Ravello: dopo la proposta di matrimonio a Parigi e la fine del matrimonio con Francesco Totti, la coppia avrebbe scelto la Costiera Amalfitana per celebrare le nozze in una delle location più esclusive d’Italia. La data resta riservata, ma i preparativi sarebbero già entrati nel vivo.

Ilary Blasi pronta al secondo matrimonio: Ravello scelta per il grande giorno

Per Ilary Blasi si apre un nuovo capitolo della vita privata. Dopo la definitiva conclusione del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice televisiva sarebbe pronta a pronunciare un nuovo “sì”, questa volta accanto all’imprenditore tedesco Bastian Müller, con il quale vive una relazione ormai consolidata.

Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe scelto Ravello, uno dei luoghi più esclusivi della Costiera Amalfitana, per celebrare le nozze nel corso del prossimo mese di settembre. La data esatta, tuttavia, resta rigorosamente riservata e sarebbe conosciuta soltanto dagli organizzatori e da una ristretta cerchia di invitati.

L’evento si preannuncia tra i più attesi del mondo dello spettacolo italiano e potrebbe richiamare numerosi volti noti, oltre a confermare ancora una volta la Costiera Amalfitana come una delle destinazioni preferite per i matrimoni di lusso.

Una nuova fase dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti

La scelta di convolare nuovamente a nozze arriva dopo un periodo particolarmente intenso nella vita della conduttrice.

La separazione da Francesco Totti, una delle storie d’amore più celebri dello spettacolo e dello sport italiano, si è conclusa definitivamente con il provvedimento emesso lo scorso 6 luglio, chiudendo ufficialmente una vicenda che per anni ha occupato le cronache rosa e giudiziarie.

Concluso quel percorso, Ilary Blasi ha deciso di guardare avanti, consolidando la relazione con Bastian Müller, conosciuto dopo la fine del matrimonio e diventato in breve tempo una presenza costante nella sua vita.

Negli ultimi anni la coppia ha condiviso numerosi viaggi e momenti privati, mantenendo però uno stile comunicativo discreto, pur senza rinunciare ad alcune immagini pubblicate sui social.

La proposta di matrimonio a Parigi nel giorno di San Valentino

Il momento decisivo della loro storia sarebbe arrivato a febbraio.

In occasione di San Valentino, Bastian Müller avrebbe chiesto a Ilary Blasi di sposarlo durante un soggiorno romantico a Parigi, scegliendo una delle città simbolo dell’amore per formulare la proposta.

Poco dopo, la conduttrice aveva condiviso sui propri profili social una fotografia che mostrava il prezioso anello con diamante, confermando di fatto il fidanzamento ufficiale.

Da quel momento le indiscrezioni sulle possibili nozze si sono susseguite con crescente frequenza, fino alle notizie che indicano settembre 2026 come il periodo scelto per il matrimonio.

Ravello, la location scelta per il matrimonio

Non si tratterebbe di una scelta casuale.

Ravello rappresenta da anni una delle mete più prestigiose per eventi esclusivi e matrimoni internazionali, grazie ai suoi panorami affacciati sulla Costiera Amalfitana e alle dimore storiche che ne hanno fatto una destinazione ricercata da celebrità provenienti da tutto il mondo.

Secondo le indiscrezioni, il rito civile dovrebbe svolgersi proprio nella cittadina campana, mentre il ricevimento sarebbe previsto nella splendida Villa Cimbrone, una delle residenze storiche più iconiche del territorio.

La struttura è conosciuta a livello internazionale per i suoi giardini monumentali e soprattutto per la celebre Terrazza dell’Infinito, considerata uno dei punti panoramici più spettacolari d’Italia.

La scelta della location confermerebbe la volontà della coppia di organizzare un evento elegante ma riservato, immerso in uno scenario di grande fascino.

Un luogo già speciale per la coppia

La decisione di sposarsi a Ravello sembrerebbe avere anche un forte valore simbolico.

Nell’ottobre del 2025, infatti, Ilary Blasi e Bastian Müller avevano trascorso alcuni giorni proprio tra Ravello e Positano.

In quell’occasione avevano soggiornato proprio a Villa Cimbrone, alimentando fin da subito le indiscrezioni secondo cui la visita potesse rappresentare un sopralluogo in vista delle future nozze.

Durante quel viaggio la conduttrice aveva condiviso sui social immagini dei panorami della Costiera Amalfitana, mostrando anche alcune delle strutture alberghiere più prestigiose della zona.

Col senno di poi, quelle fotografie sembrano assumere un significato diverso, lasciando intuire come il progetto del matrimonio fosse probabilmente già in fase di definizione.

Preparativi già avviati e ospiti attesi

L’organizzazione dell’evento sarebbe già entrata nella fase operativa.

Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, sarebbero state prenotate camere in diversi alberghi di lusso della zona per accogliere gli invitati, segnale che la macchina organizzativa è già pienamente al lavoro.

Come spesso accade per matrimoni di questo livello, la riservatezza resta massima.

Non sono ancora stati resi noti dettagli sul numero degli ospiti né sull’eventuale presenza di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione.

Anche la data precisa continua a essere custodita con particolare attenzione, probabilmente per evitare un’eccessiva esposizione mediatica e garantire alla coppia maggiore privacy.

Villa Cimbrone, simbolo del wedding di lusso

Tra le numerose location disponibili sulla Costiera Amalfitana, Villa Cimbrone occupa un posto speciale nel panorama internazionale del wedding.

La dimora storica, circondata da giardini secolari e affacciata sul mare, è considerata una delle mete più esclusive per matrimoni e ricevimenti di alto profilo.

Negli anni ha ospitato eventi privati, cerimonie e soggiorni di personalità internazionali, diventando uno dei simboli dell’ospitalità di lusso italiana.

Per una coppia come quella formata da Ilary Blasi e Bastian Müller, la scelta appare perfettamente coerente con il desiderio di celebrare un matrimonio elegante, riservato e immerso in uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo.

Una storia d’amore che guarda al futuro

La relazione tra la conduttrice e l’imprenditore tedesco è cresciuta lontano dai riflettori più invadenti, pur attirando inevitabilmente l’attenzione della cronaca rosa.

Viaggi, vacanze e apparizioni pubbliche hanno raccontato una coppia sempre più affiatata, fino alla proposta di matrimonio arrivata quest’anno.

Ora manca soltanto l’ufficialità della data, ma tutto lascia pensare che il prossimo settembre segnerà un nuovo inizio per Ilary Blasi, pronta a voltare definitivamente pagina e a iniziare una nuova fase della propria vita accanto a Bastian Müller.

Se le indiscrezioni saranno confermate, Ravello diventerà per qualche giorno il centro dell’attenzione mediatica nazionale, ospitando uno degli eventi mondani più attesi del 2026.