Cardi B racconta: «Il mio sedere trema non voglio altri interventi»

Cardi B rivela perché il suo lato B “trema”: la verità sui social

🌐 Cardi B rompe il silenzio sulle critiche al suo corpo e, durante una diretta Instagram, spiega senza filtri perché il suo lato B si muove così tanto. La rapper racconta il percorso iniziato con le iniezioni ai glutei, gli interventi successivi e la decisione di non ricorrere a nuove operazioni chirurgiche.

Cardi B racconta tutto: «Il mio sedere trema per la pelle rilassata, ma non voglio altri interventi»

Negli ultimi anni Cardi B ha scelto più volte di affrontare pubblicamente argomenti che molte celebrità preferiscono evitare. Dalla maternità agli interventi estetici, fino alle trasformazioni del proprio corpo, la rapper statunitense ha sempre rivendicato il diritto di parlare apertamente delle proprie esperienze, senza cercare di costruire un’immagine irrealistica di perfezione.

L’ultimo capitolo di questa filosofia è arrivato durante una diretta su Instagram, nella quale l’artista ha deciso di rispondere a una delle domande che più frequentemente le vengono rivolte dai fan e dagli utenti dei social: perché il suo lato B si muove così tanto quando cammina o si esibisce?

La risposta è stata diretta e priva di imbarazzo. Cardi B ha spiegato che il particolare movimento dei glutei è dovuto semplicemente alla pelle rilassata, conseguenza degli interventi effettuati negli ultimi anni per ridurre le vecchie iniezioni ai glutei.

Una spiegazione senza filtri davanti ai fan

Nel corso della diretta Instagram, la rapper ha affrontato l’argomento con il tono schietto che da sempre caratterizza il suo rapporto con il pubblico.

«La mia pelle è un po’ rilassata, ecco perché il mio sedere si muove così tanto», ha spiegato, chiarendo che non si tratta di alcun problema di salute né di un dettaglio che la preoccupi particolarmente.

Negli ultimi mesi il tema era diventato oggetto di numerosi commenti online, con video e immagini delle sue esibizioni condivisi sui social e accompagnati da osservazioni sul particolare movimento del fondoschiena.

Piuttosto che ignorare le polemiche, Cardi B ha preferito offrire una spiegazione semplice, raccontando cosa è cambiato nel suo corpo dopo gli interventi di riduzione dei biopolimeri.

Il percorso iniziato con le iniezioni ai glutei

Per comprendere le parole della cantante è necessario tornare indietro di oltre dieci anni.

Quando aveva 21 anni, Cardi B decise di sottoporsi a iniezioni di biopolimeri ai glutei, una pratica che in passato ha trovato diffusione in alcuni ambienti della chirurgia estetica, pur essendo associata a rischi significativi.

I biopolimeri sono sostanze sintetiche che possono essere utilizzate come filler permanenti o semipermanenti. In diversi casi hanno provocato complicazioni anche molti anni dopo l’iniezione, tanto che numerose autorità sanitarie ne hanno sconsigliato l’impiego.

La stessa artista aveva già raccontato in passato quella scelta, spiegando di aver deciso, con il tempo, di rimuovere parte del materiale iniettato.

Gli interventi più recenti

Il percorso di Cardi B non si è concluso con la semplice rimozione delle vecchie iniezioni.

La rapper ha raccontato di essersi sottoposta, nel gennaio 2024, a diversi interventi di chirurgia estetica.

Tra questi figurano:

due liposuzioni ;

; una riduzione dei glutei ;

; procedure finalizzate a migliorare la proporzione della silhouette dopo la rimozione dei biopolimeri.

Secondo quanto spiegato dall’artista, proprio questi interventi hanno lasciato una maggiore lassità cutanea nella zona interessata.

È questa la ragione del movimento che molti utenti hanno notato nei video più recenti.

Perché non vuole più operarsi

Uno degli aspetti più interessanti della diretta riguarda la decisione di fermarsi.

Cardi B ha spiegato che esisterebbero ulteriori procedure chirurgiche per tendere la pelle e rimodellare il fondoschiena.

Tuttavia ha escluso categoricamente questa possibilità.

Secondo la cantante, una semplice liposuzione non sarebbe sufficiente e rischierebbe addirittura di peggiorare l’aspetto dei glutei.

Per ottenere un risultato diverso sarebbe necessario ricorrere a un intervento molto più invasivo, con un recupero lungo e impegnativo.

Ed è proprio questo il punto che ha spinto la rapper a dire basta.

«Mi piace il mio corpo così com’è»

Durante la diretta, Cardi B ha lanciato anche un messaggio di accettazione del proprio corpo.

L’artista ha spiegato di non voler trascorrere mesi lontana dalla propria vita e dal lavoro per sottoporsi a un nuovo intervento estetico.

Ha aggiunto di sentirsi bene con il proprio fisico e di non vedere la necessità di inseguire un ideale di perfezione.

Le sue parole rappresentano un cambio di prospettiva rispetto al passato.

Se anni fa aveva scelto di modificare il proprio corpo per aderire a determinati canoni estetici, oggi sembra prevalere la volontà di accettarne le trasformazioni naturali, comprese quelle derivanti dagli interventi chirurgici già affrontati.

Il rapporto con i social e la trasparenza

Cardi B è una delle artiste che più frequentemente utilizza i social per raccontare aspetti personali della propria vita.

Nel corso della carriera ha parlato apertamente di maternità, salute mentale, chirurgia estetica, rapporti sentimentali e difficoltà professionali.

Anche questa volta ha scelto la trasparenza.

Piuttosto che lasciare spazio a indiscrezioni o speculazioni, ha spiegato direttamente ai fan le ragioni del cambiamento del suo corpo.

Una scelta che molti utenti hanno apprezzato proprio per la sincerità con cui è stata affrontata.

La pressione estetica sulle celebrità

Il caso di Cardi B riporta l’attenzione su un tema molto più ampio: la pressione estetica esercitata sulle persone famose.

Ogni cambiamento fisico viene spesso analizzato nei minimi dettagli sui social, dove fotografie, video e immagini rallentate diventano oggetto di commenti continui.

Per molte celebrità questo significa dover convivere con un livello di esposizione che rende difficile vivere serenamente anche le normali trasformazioni del corpo.

La scelta della rapper di raccontare apertamente il proprio percorso può contribuire a rendere il dibattito più realistico, mostrando anche gli effetti a lungo termine di alcuni interventi estetici.

Dai canoni di perfezione all’accettazione

Negli ultimi anni molte figure dello spettacolo hanno iniziato a parlare con maggiore sincerità delle procedure estetiche a cui si sono sottoposte.

L’obiettivo, almeno in parte, è quello di contrastare l’idea che i corpi mostrati sui social siano sempre naturali o privi di imperfezioni.

Nel caso di Cardi B, il messaggio appare ancora più chiaro.

La cantante riconosce le scelte compiute in passato, racconta le conseguenze degli interventi e afferma di non voler inseguire ulteriori modifiche solo per soddisfare le aspettative degli altri.

Una confessione che divide ma fa riflettere

Come spesso accade quando Cardi B affronta temi personali, anche questa confessione ha generato reazioni contrastanti.

Da una parte c’è chi continua a commentare il suo aspetto fisico, dall’altra chi apprezza la decisione di parlare apertamente di chirurgia estetica senza nascondere le conseguenze delle proprie scelte.

Al di là delle opinioni, il messaggio lanciato dalla rapper è netto: non intende più sottoporsi a nuovi interventi solo per inseguire un ideale estetico.

Una posizione che segna un’evoluzione nel suo rapporto con il corpo e con la propria immagine pubblica, trasformando una semplice risposta ai fan in una riflessione più ampia sull’accettazione di sé e sul peso delle aspettative create dai social media.