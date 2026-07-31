Totti e Blasi, divorzio definitivo: finisce una storia lunga 20 anni

🌐 Francesco Totti e Ilary Blasi sono ufficialmente divorziati: dal 6 luglio la sentenza del tribunale civile di Roma è diventata definitiva, chiudendo una delle separazioni più seguite d’Italia tra battaglie legali, accordi mancati e controversie pubbliche.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivata al suo capitolo finale anche dal punto di vista giudiziario. Dal 6 luglio, infatti, il divorzio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva è diventato definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal tribunale civile di Roma.

Una conclusione formale che mette la parola fine a un lungo percorso iniziato con l’annuncio della separazione e proseguito per oltre quattro anni tra udienze, trattative private, scontri pubblici e una serie di questioni economiche e patrimoniali che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Il matrimonio che per molti rappresentava una delle unioni simbolo della Roma dello spettacolo e dello sport è quindi terminato ufficialmente anche per la legge.

Dal grande amore alla separazione: la fine della coppia simbolo di Roma

La vicenda Totti-Blasi era iniziata pubblicamente l’11 luglio di quattro anni fa, quando la coppia aveva annunciato la decisione di separarsi.

Una notizia che aveva avuto un enorme impatto mediatico, considerando il peso dei due protagonisti: da una parte Francesco Totti, leggenda della Roma e uno dei calciatori italiani più amati di sempre; dall’altra Ilary Blasi, volto storico della televisione italiana.

La loro relazione era iniziata nei primi anni Duemila ed era diventata negli anni una delle storie più raccontate dai media. Il matrimonio celebrato nel 2005 aveva consolidato l’immagine di una coppia molto amata dal pubblico, accompagnata dalla nascita di tre figli e da una lunga presenza nella scena pubblica nazionale.

Con l’annuncio della separazione, però, quella immagine aveva lasciato spazio a una complessa vicenda privata e giudiziaria.

Una battaglia legale durata anni tra udienze e tentativi di accordo

Dopo la separazione, il percorso verso il divorzio non è stato semplice. Le parti hanno affrontato diverse udienze e tentativi di raggiungere un accordo che non sono riusciti a chiudere definitivamente la controversia.

Al centro della disputa sono finite diverse questioni legate alla gestione della vita familiare dopo la fine del matrimonio, dagli aspetti economici alle decisioni patrimoniali.

La vicenda è stata caratterizzata anche da momenti di forte esposizione pubblica, con dichiarazioni, ricostruzioni mediatiche e il confronto su temi che hanno alimentato per mesi l’interesse di giornali e televisioni.

Tra gli episodi più discussi ci sono stati anche i cosiddetti Rolex contesi, diventati uno dei simboli mediatici della separazione e protagonisti di una lunga disputa tra gli ex coniugi.

La sentenza del tribunale civile di Roma è definitiva

La sentenza sul divorzio era stata depositata lo scorso 4 giugno dal tribunale civile di Roma. Dopo il periodo previsto dalla legge senza ulteriori impugnazioni, il provvedimento è diventato definitivo.

Il passaggio in giudicato rappresenta un atto automatico dal punto di vista giuridico, come confermato da fonti giudiziarie.

La conclusione formale della procedura non sarebbe però ancora stata notificata agli avvocati delle due parti, secondo quanto emerso dalle informazioni disponibili.

Dal punto di vista legale, tuttavia, il matrimonio tra Totti e Blasi è ormai concluso.

Rolex, assegni e patrimonio: i temi più discussi della separazione

La separazione tra Totti e Blasi è stata seguita con particolare attenzione anche per gli aspetti economici e patrimoniali.

Uno degli elementi che ha maggiormente attirato l’attenzione pubblica è stata la disputa relativa agli orologi Rolex, diventata una delle immagini più riconoscibili della lunga contrapposizione tra i due.

Accanto a questo tema sono stati affrontati anche aspetti legati agli assegni di mantenimento e alla gestione degli equilibri familiari dopo la fine della relazione.

Come spesso accade nelle separazioni di coppie molto conosciute, ogni passaggio della vicenda è stato osservato attraverso il filtro mediatico, trasformando una questione privata in un caso di interesse nazionale.

Il racconto pubblico della separazione tra documentari e dichiarazioni

La fine del rapporto tra Totti e Blasi non è rimasta soltanto nelle aule giudiziarie. Entrambi hanno raccontato alcuni aspetti della loro storia attraverso interviste e produzioni audiovisive.

La vicenda ha avuto una forte dimensione narrativa, con ricostruzioni diverse degli eventi e punti di vista personali sul momento della rottura.

Il pubblico ha seguito ogni fase: dall’annuncio iniziale della separazione fino alle successive evoluzioni giudiziarie.

Una storia che ha unito elementi tipici della cronaca rosa ad aspetti più complessi legati alla gestione della privacy, della famiglia e dell’immagine pubblica.

Una nuova fase per Francesco Totti e Ilary Blasi

Con la conclusione definitiva del divorzio si apre ora una nuova fase per entrambi.

Francesco Totti continua il proprio percorso lontano dal campo da calcio, dopo una carriera che lo ha trasformato in una delle figure sportive più rappresentative d’Italia.

Ilary Blasi prosegue invece la sua attività nel mondo televisivo, dove negli anni ha costruito una carriera consolidata come conduttrice e volto dello spettacolo.

La chiusura del procedimento giudiziario consente ora ai due protagonisti di guardare avanti dopo un periodo caratterizzato da grande attenzione pubblica.

La fine di una delle separazioni più raccontate d’Italia

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi chiude una delle vicende sentimentali più seguite degli ultimi anni.

Una storia iniziata come una delle grandi favole moderne dello sport e dello spettacolo italiano e terminata dopo una lunga fase di confronto legale.

Dal 6 luglio il loro legame matrimoniale appartiene ufficialmente al passato. Resta però una vicenda che ha segnato profondamente il racconto mediatico italiano, mostrando quanto anche le storie delle persone più famose possano attraversare momenti complessi lontano dai riflettori.