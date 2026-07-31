Riccione, sequestrato il Grand Hotel: clienti ospitati dopo fallimento

🌐 Il Grand Hotel di Riccione è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di finanza: la storica struttura, dichiarata fallita, avrebbe continuato ad accogliere turisti in nero. Sei persone risultano indagate, tra cui l’ex amministratore indicato come presunto responsabile dell’organizzazione.

Una storica struttura ricettiva di Riccione finisce al centro di un’inchiesta giudiziaria. Il Grand Hotel di Riccione è stato sequestrato dalla Guardia di finanza dopo la scoperta che, nonostante il fallimento dichiarato, avrebbe continuato a ospitare clienti senza una gestione regolare dal punto di vista amministrativo e fiscale.

Quando i militari sono arrivati nell’albergo, all’interno erano presenti diversi turisti che stavano soggiornando nelle camere. Gli ospiti, ignari della situazione, si sono trovati davanti gli uomini della Finanza che hanno comunicato loro la necessità di lasciare immediatamente la struttura.

L’operazione ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei persone, tra cui l’ex amministratore Gianni Andreatta, 75 anni, originario del Trevigiano e formalmente residente a Cuba, indicato dagli investigatori come la figura centrale della gestione.

Il blitz della Guardia di finanza nel cuore di Riccione

L’intervento delle Fiamme gialle è scattato all’interno del Grand Hotel dopo gli accertamenti condotti sulla situazione della struttura.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’albergo risultava formalmente coinvolto in una procedura fallimentare, ma avrebbe continuato comunque l’attività ricettiva accogliendo ospiti.

Una situazione definita irregolare dagli inquirenti, che hanno disposto il sequestro dell’immobile e interrotto l’attività.

Il momento più delicato dell’operazione è stato quello dell’arrivo dei militari, quando alcuni turisti presenti nelle camere hanno ricevuto la comunicazione di dover abbandonare l’hotel.

Gli ospiti, secondo quanto emerso, non sarebbero stati consapevoli delle problematiche amministrative legate alla struttura.

L’accusa: attività alberghiera dopo il fallimento

Al centro dell’indagine c’è il sospetto che il Grand Hotel abbia continuato a funzionare nonostante la dichiarazione di fallimento.

Gli investigatori ipotizzano che l’attività sia proseguita attraverso un sistema non regolare, con clienti ospitati senza una corretta gestione contabile e fiscale.

Il termine “in nero” utilizzato nell’inchiesta fa riferimento proprio alla presunta mancata registrazione ufficiale dei soggiorni e degli incassi generati dall’attività alberghiera.

Le verifiche della Guardia di finanza dovranno ora stabilire con precisione la quantità delle somme eventualmente sottratte ai controlli e il ruolo ricoperto da ciascuna delle persone coinvolte.

Sei persone indagate nell’inchiesta

L’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei persone.

Tra queste figura Gianni Andreatta, indicato dagli investigatori come il presunto “dominus” dell’organizzazione, ovvero colui che avrebbe avuto un ruolo centrale nella gestione dell’attività.

L’ex amministratore, 75 anni, vive formalmente a Cuba, ma secondo gli inquirenti sarebbe rimasto coinvolto nelle decisioni relative alla struttura.

Le accuse dovranno ora essere valutate nelle sedi competenti e il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

Il Grand Hotel e il peso della storia turistica di Riccione

Il caso assume particolare rilevanza anche per il valore simbolico della struttura coinvolta.

Riccione è da decenni una delle principali località turistiche della Riviera Romagnola, conosciuta in Italia e all’estero per gli hotel, le spiagge e l’offerta di intrattenimento.

Il Grand Hotel rappresenta una delle strutture storiche della città, inserita in un territorio dove il settore alberghiero costituisce una componente fondamentale dell’economia locale.

Proprio per questo, la notizia del sequestro ha suscitato attenzione tra operatori turistici e residenti.

Turisti sorpresi dal sequestro della struttura

La presenza di clienti all’interno dell’hotel al momento dell’intervento ha reso l’operazione particolarmente delicata.

I turisti presenti nelle camere si sono trovati coinvolti in una situazione completamente inattesa: avevano prenotato un soggiorno senza sapere che la struttura fosse oggetto di un’indagine.

La Guardia di finanza ha dovuto gestire anche l’aspetto pratico dell’uscita degli ospiti dall’albergo, garantendo che l’operazione si svolgesse senza problemi.

L’episodio evidenzia le difficoltà che possono emergere quando una struttura ricettiva continua apparentemente a operare nonostante provvedimenti giudiziari o amministrativi.

Le verifiche sui conti e sulla gestione dell’hotel

Dopo il sequestro, gli investigatori continueranno gli accertamenti sulla documentazione della struttura.

L’obiettivo sarà ricostruire il periodo durante il quale l’attività sarebbe proseguita dopo il fallimento, verificando prenotazioni, pagamenti, rapporti con clienti e fornitori.

Particolare attenzione sarà dedicata alla ricostruzione dei flussi economici per capire se siano state generate entrate non dichiarate e chi abbia beneficiato della gestione.

La Guardia di finanza procederà inoltre alla valutazione delle eventuali responsabilità individuali.

Un caso che riapre il tema dei controlli nel turismo

La vicenda del Grand Hotel di Riccione riporta l’attenzione sul tema dei controlli nel settore turistico, un comparto caratterizzato da un’elevata circolazione economica soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

Le strutture ricettive sono soggette a numerosi obblighi amministrativi, fiscali e di sicurezza, necessari per garantire trasparenza e tutela sia agli operatori sia ai clienti.

Quando una struttura continua a operare fuori dai normali circuiti di controllo, possono emergere conseguenze non soltanto economiche ma anche per la tutela degli stessi ospiti.

L’inchiesta ora prosegue

Il sequestro del Grand Hotel rappresenta il primo passo di un’indagine che dovrà chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

Le sei persone indagate potranno fornire la propria versione dei fatti e difendersi dalle contestazioni mosse dagli inquirenti.

Nel frattempo la storica struttura resta sotto il controllo delle autorità, mentre proseguono gli accertamenti sulla presunta gestione irregolare dell’attività alberghiera.

Un caso che ha riportato sotto i riflettori uno degli hotel simbolo di Riccione e che apre interrogativi sulla gestione della struttura negli anni successivi al fallimento.